Το beef Καρυστιανού-Κοβέσι, ο πονοκέφαλος... Χρυσομάλλης, η δικογραφία και ο πρώην υπουργός

Το beef της Καρυστιανού με την Κοβέσι

Είπα να ξεκινήσω την εβδομάδα με Κοβέσι μιας και η Ρουμάνα ήταν talkof the town την περασμένη εβδομάδα με την επίσκεψή της στην Αθήνα. Την ώρα που η Λάουρα Κοβέσι επιτίθεντο στην κυβέρνηση από το Φόρουμ των Δελφών η Μαρία Καρυστιανού με μια μεταμεσονύχτια ανάρτησή της στα social media άνοιξε μέτωπο κατά της Ευρωπαίας Εισαγγελέως για το θέμα των Τεμπών. Κατηγόρησε δηλαδή την Κοβέσιγια σκόπιμη ολιγωρία και άφησε να εννοηθεί ότι οι δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ σκέπασαν την σιδηροδρομική τραγωδία. Καλύτερη υπηρεσία σε αυτό το timing στη ΝΔ δεν θα μπορούσε να προσφέρει η κυρία Καρυστιανού με αυτή την επίθεση στην Κοβέσι. Δεν ξέρω ποιοι ή ποιες την συμβουλεύουν, αλλά ίσως θα έπρεπε να επανεξετάσει το θέμα των στενών συνεργατών της.

Νέος πονοκέφαλος για το Μαξίμου

Ο νέος πονοκέφαλος για την Ηρώδου Αττικού 19 ακούει στο όνομα Μίλτος Χρυσομάλλης. Ο βουλευτής Μεσσηνίας της ΝΔ είναι ως γνωστόν προσωπικός φίλος του Αντώνη Σαμαρά και τον ακολουθεί σχεδόν σε όλες τις δημόσιες εμφανίσεις του. Ο κ. Χρυσομάλλης με ένα άρθρο του στην εφημερίδα «Απογευματινή» ζητά από την κυβέρνηση την κατάργηση του νόμου 5089/2024 για τον γάμο και την υιοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια. Είναι προφανές πλέον ότι ο γαλάζιος βουλευτής θα ήθελε να βρίσκεται αλλού αλλά προσώρας παραμένει στη ΝΔ. Πώς το έλεγε παλιά ο Βύρων Πολύδωρας; «Ποινή εκτίω, αγγαρεία κάνω!».

Η δυσφορία του πρωθυπουργού

Μου μεταφέρθηκε η πληροφορία ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι έξω φρενών με ορισμένα παραπολιτικά σχόλια εφημερίδων οι οποίες αναφέρουν ότι ψάχνει να βρει άνθρωπο να αναλάβει τα καθήκοντα του Γιώργου Μυλωνάκη ο οποίος δίνει την πιο μεγάλη μάχη της ζωής του στο νοσοκομείο. Κάποιοι μάλιστα γράφουν και ονόματα. Όχι μόνο δεν ισχυει τίποτα από αυτά αλλά ο πρωθυπουργός είναι έξαλλος με τα όσα γράφονται και όπως σημειώνει είναι ντροπή να λέγονται τέτοια πράγματα όταν ένας εκ των στενότερων συνεργατών του περνά μια τόσο μεγάλη περιπέτεια.

Γκρίνια για Πατέλη

Πληροφορούμαι ότι δεν είναι όλοι χαρούμενοι με το σενάριο ότι ο Αλέξης Πατέλης πρώην σύμβουλος του Κυριάκου Μητσοτάκη προορίζεται για τη θέση του υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, μια θέση κάτω από τον Γιάννη Στουρνάρα. Ακούω πολλή γκρίνια γύρω από τη συγκεκριμένη εξέλιξη. Και από πολιτικούς και από τραπεζίτες. Δεν χρειάζεται να σας αποκαλύψω περισσότερα. Τα ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται...

Ποιον θα πρωτοβάλει στο Επικρατείας;

Προβλέπω μεγάλο συνωστισμό στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας της ΝΔ. Και επειδή με βάση τα δημοσκοπικά ευρήματα δεν βλέπω να πιάνει οκτώ έδρες όπως στις εκλογές του 2023. Μέχρι 5 στην καλύτερη περίπτωση. Ποιον θα πρωτοβάλει; Ήδη μετράω αρκετούς εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς που θέλουν να εξασφαλίσουν έδρα αλλά και κάποιες νέες μεταγραφές που θα κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από άλλους χώρους εκτός πολιτικής μεταξύ των οποίων και ένας πασίγνωστος Έλληνας δημοσιογράφος.

Κουίζ: Η βαριά δικογραφία και ο πρώην υπουργός που παραμένει στη θέση του

Ποιος πρώην υπουργός της ΝΔ παραμένει μέχρι και σήμερα σε υψηλόβαθμη πολιτική θέση δημοσίου οργανισμού παρά το γεγονός ότι το όνομά του βρίσκεται σε βαριά δικογραφία σκανδάλου; Το ερώτημα μου το έθεσε βουλευτής της ΝΔ που εμπλέκεται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και μάλιστα με ρώτησε: «Το Μαξίμου γιατί δεν τον ξηλώνει; Τι περιμένουν και τον κρατάνε;». Άβυσσος η ψυχή του Μεγάρου. Όσο για τη ΝΔ η ατμόσφαιρα είναι καταπληκτική όπως βλέπετε. Οικογενειακή θα έλεγα.

Οι φήμες για τον εκπρόσωπο Τύπου του Τσίπρα

Για να ξέρετε: Αν ήθελε κάποιον ο Αλέξης Τσίπρας για εκπρόσωπο Τύπου στο υπό ίδρυση κόμμα του θα τον ανακοίνωνε ο ίδιος επίσημα με δελτίο τύπου από την οδό Αμαλίας. Δεν θα έδινε την ίδια διαρροή σε όλα τα site ότι περίπου παρακαλάει κάποιον «Ποταμίσιο» να έρθει κοντά του... και ότι μόλις τον είδε ο πρώην πρωθυπουργός κατενθουσιάστηκε(;). Κουλάρετε σύντροφοι κι όταν γράφετε παραπολιτικά για τον εαυτό σας να μην έχετε τόση έπαρση, να είστε πιο διακριτικοί και μετριόφρονες.

Η ατάκα του Τσίπρα για την Κοβέσι

Ο Αλέξης Τσίπρας στο φόρουμ των Δελφών δεν απάντησε ευθέως στην Μαρία Νικόλτσου για το όνομα του κόμματος που ετοιμάζει και το έριξε στο χιούμορ λέγοντας ότι θα βαφτίσει το κόμμα «Μαρία». Βγαίνοντας όμως από την εκδήλωση το έκανε ακόμα καλύτερο λέγοντας: «Λάουραπρέπει να το λέμε το κόμμα όχι Μαρία» και άπαντες έσκασαν στα γέλια...

Ο Ραγκούσης και οι υπονομευτές του Τσίπρα

Τι εννοεί ο Γιάννης Ραγκούσης όταν λέει ότι οι εθνικές εκλογές του 2023 ήταν «πειραγμένες» μέσα από τον ΣΥΡΙΖΑ; Ποιους συντρόφους του στοχοποιεί; Ποιοι ήταν αυτοί που πριόνιζαν την καρέκλα του τότε προέδρου Αλέξη Τσίπρα; Διότι δεν ήταν μόνο η γκάφα με τις δηλώσεις του Γιώργου Κατρούγκαλου λίγες μέρες πριν από τις κάλπες που οδήγησαν στην ήττα του ΣΥΡΙΖΑ. Έχω μια υποψία ότι στοχοποιείπρωτίστως τον Παύλο Πολάκη και τον Ευκλείδη Τσακαλώτο... και τους κατηγορεί ως υπονομευτές. Άλλη μια ωραία ατμόσφαιρα στην αριστερά.

Ποιος υπονομεύει ποιον;

Δεν θα ησυχάσουμε ποτέ με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και το ζήτημα είναι ότι ο Κοβέσι τα λέει και τα ξαναείπε στους Δελφούς αλλά κάποιοι δεν εννοούν να καταλάβουν. Και ειλικρινά λογικά κάποιος μπορεί να αναρωτηθεί τι νόημα έχουν οι συνεχείς επιθέσεις στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τα υπονοούμενα. Γιατί αν κάποιος πρέπει να διατυπώνει υπονοούμενα είναι η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Για την ακρίβεια θα μπορούσε να πει ευθέως ότι υπονομεύουν το έργο της και μάλιστα συστηματικά.

Ξεχάσαμε μήπως τι έκανε ο τέως δικαστής κος Σαλάτας όταν πήγαν να πάρουν τα στοιχεία από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ο Σαλάτας έπαιζε καθυστέρηση; Ξεχάσαμε ότι συστηματικά οι πάντες από την κυβέρνηση επιτίθενται στη συνεργάτιδα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας την Παρασκευή Τυχεροπούλου και της έχουν κάνει ένα σωρό πειθαρχικά; Ξεχάσαμε ότι δικαιώθηκε η Τυχεροπούλου στην προσφυγή της κατά του ΟΠΕΚΕΠΕ και όχι μόνο δεν ίδρωσε κανενός το αυτί αλλά μιλούν για εφέσεις; Ξεχάσαμε ότι τελικά ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ένα σκάνδαλο χωρίς αρχή μέση και τέλος και ότι ουκ ολίγες υποθέσεις που είχαν σταλεί στο παρελθόν στην ελληνική δικαιοσύνη απλά μπήκαν αρχείο με την βοήθεια κάποιων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που έφταναν να ακυρώνουν ελέγχους; Αν τα ξεχάσαμε πολύ φοβάμαι ότι πλησιάζει η ώρα που θα έλθει ο λογαριασμός και θα είναι και βαρύς.

Η επανεμφάνιση φαντασμάτων και ο Μελάς

Εγώ πάντως είδα πριν μιλήσει η Κοβέσι να εμφανίζονται σε Μέσα Ενημέρωσης κατά φαντάσματα που να λένε διάφορα ποιήματα και να δημιουργούν κλίμα. Και δεν είναι η πρώτη φορά που άσχετοι εμφανίζονται ως σχετικοί και επικαλούνται και επίορκους υπαλλήλους προκειμένου να κάνουν θόρυβο. Θόρυβο ως γνωστόν κάνουν και οι τενεκέδες. Βέβαια μαζί τους άσχετους βγήκε στα ΜΜΕ και ο κ. Μελάς για να πει ότι είχε ενημερώσει και τους Υπουργούς. Και αν το καταλάβατε στέλνει μηνύματα. Βέβαια αυτά τα μηνύματα μπορεί και να μην έχουν καμία απολύτως σημασία καθώς η ουσία είναι ότι έχει πιαστεί σε ένα σωρό επισυνδέσεις να λέει τόσο πολλά πράγματα τα οποία είναι κολάσιμα που μπορεί ο κάθε ένας να πει ότι αυτά που λέει εκ των υστέρων δεν έχουν καμία απολύτως σημασία.

Οι επόμενοι «πελάτες» της Κοβέσι

Πάντως αν θέλετε τη γνώμη μου πολύ σύντομα θα έχουμε και άλλες δικογραφίες να πηγαίνουν στη Βουλή. Και από ότι τουλάχιστον κυκλοφορεί μέσω των διαύλων της οικονομικής αστυνομίας που στόμα έχουν και μιλιά δεν έχουν (κατά τα άλλα τις διαρροές τις κάνει η ευρωπαϊκή εισαγγελία) θα έλθουν κάποιες σοβαρές περιπτώσεις βουλευτών στην Βουλή. Εξ όσων κι εγώ πληροφορούμαι από διάφορους διαύλους ο ένας είναι πρώην Υπουργός που εκλέγεται σε νομό της Στερεάς Ελλάδας και αποτελεί τον ορισμό αυτού που λέμε πολιτικό τζάκι.

Ο δεύτερος δεν προέρχεται από το κυβερνητικό στρατόπεδο αλλά είναι πρώην υφυπουργός που στο παρελθόν διαρρήγνυε τα ιμάτια του για κάτι διαλόγους της πρώτης δικογραφίας αλλά όσοι ξέρουν το παρασκήνιο καταλαβαίνουν την προσπάθεια να τα μπερδέψει. Ο τρίτος από όσο ακούω είναι επίσης από την αντιπολίτευση και προέρχεται αοπό λεβεντογένναΚρήτη που έχει τινάξει την μπάνκα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τους άλλους δύο τρεις ομολογώ ότι τους ψάχνω και εγώ και έχω ακούσει διάφορα ονόματα αλλά υπόσχομαι να επανέλθω λίαν συντόμως. Με την επόμενη δικογραφία πάντως έχω την εντύπωση ότι θα πάψει να στέκει το αφήγημα ότι η Κοβέσι κυνηγάει την κυβέρνηση και θα θυμηθούμε τη ρήση της περί του κυνηγιού της διαφθοράς.

Δεν θα πάει καλά

Κλείνω για σήμερα με Κοβέσι και σας λέω ότι να μου το θυμηθείτε ότι η υπόθεση Παπακώστα και Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν θα εξελιχθεί καλά. Και ας μη βιάζονται μερικοί να πουν ότι βγήκε και τα είπε ο Κτηνοτρόφος ότι το πρόβλημα ήταν ένα ζώο και τελικά δεν του το διόρθωσαν. Μόνο που εδώ το πρόβλημα δεν είναι το ζώο αυτό αλλά πολλά ζώα αλλά και η δράση του κτηνιάτρου που πείραζε την Κτηνιατρική βάση. Άραγε την πείραξε μόνο στη συγκεκριμένη περίπτωση ή με την προανακριτική διαδικασία θα χαθεί ο λογαριασμός;

Οι εκπλήξεις της ΔΕΗ

Χωρίς αμφιβολία πάντως στην αγορά το θέμα συζήτησης της εβδομάδας είναι η αύξηση κεφαλαίου της ΔΕΗ. Και αγορά μπορεί να περίμενε αύξηση κεφαλαίου αλλά τα 4 δις ευρώ που ανακοινώθηκαν ήταν πολύ μεγάλη έκπληξη. Όπως θετική έκπληξη ήταν και η συμπεριφορά της μετοχής την περασμένη Παρασκευή. Θα περίμενε κάποιος μεγάλη υποχώρηση λόγω της αύξησης μαμούθ αλλά τελικά αυτό δεν έγινε. Και τι δείχνει αυτό; Πολύ απλά ότι είναι πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον για την αύξηση και οι ξένοι παίκτες αντιλαμβάνονται ότι δεν θα μπορέσουν να πάρουν τις μετοχές που θέλουν χωρίς να αποκτήσουν μετοχές και να έχουν προτεραιότητα στην κατανομή. Έτσι αφού άφησαν τους βιαστικούς που πούλησαν για να μαζέψουν ρευστότητα και να καλύψουν τη συμμετοχή τους στην αύξηση οι οποίοι είναι κυρίως Έλληνες ιδιώτες βγήκαν μετά και μάζεψαν την προσφορά. Πάντως αν κάνει κάποιος λογαριασμό μόνο και μόνο το ενδιαφέρον του CVC και η συμμετοχή του Υπερταμείου στην αύξηση για να διατηρήσει το 33,4% έχουν καλύψει πάνω από το 50% των κεφαλαίων που ζητά η επιχείρηση. Και δεδομένου ότι από αυτά που καταλαβαίνουμε το στρατηγικό πλάνο που ανακοινώθηκε ενθουσίασε δεν θα είναι καθόλου δύσκολη η υπερκάλυψη. Και όσο πιο μεγάλη υπερκάλυψη τόσο πιο δύσκολο θα είναι να πάρει κάποιος μετοχές χωρίς να έχει ήδη ή αν αυτές που έχει δεν αρκούν για να λάβει αναλογικά αυτά που θέλει.

Και ο ΑΔΜΗΕ αύξηση 1 δις … καλυμμένη

Πάντως βλέπω να συμπίπτουν η αύξηση κεφαλαίου της ΔΕΗ μαζί με αυτή του ΑΔΜΗΕ η οποία θα είναι της τάξεως του 1 δις ευρώ και θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούνιο. Και εδώ τα πράγματα μάλλον είναι απλά καθώς δημόσιο και κινέζοι θα καλύψουν όπως φαίνεται το 75% και τα χρήματα που θα ζητηθούν από την αγορά είναι σχετικά λίγα και συγκεκριμένα της τάξεως των 250 εκ ευρώ. και έχω την αίσθηση ότι θα μαζευτούν με άνεση καθώς το πλάνο είναι φιλόδοξο και πολύ αποδοτικό καθώς τα επόμενα μεγάλα έργα όπως η διασύνδεση των Δωδεκανήσων και των νησιών του Βορείου Αιγαίου με την ηπειρωτική χώρα, καθώς και η δεύτερη διασύνδεση Ελλάδας–Ιταλίας, που θα τριπλασιάσει την εξαγωγική ικανότητα δίνουν προοπτική.

Τα ναυτιλιακά πανηγύρια και οι κίνδυνοι που αποσιωπώνται

Δεν ξέρω αν πρέπει να πανηγυρίζουμε ή να προβληματιζόμαστε από τις ανακοινώσεις του επικεφαλής του Euronext ότι πρόκειται τους επόμενους μήνες να εισέλθουν ναυτιλιακές στο Χρηματιστήριο. Οι ανακοινώσεις βέβαια αναμένονταν καθώς οι σχετικές πληροφορίες κυκλοφορούσαν εδώ και καιρό στα χρηματιστηριακά γραφεία καθώς γίνεται σχετική προετοιμασία για την πρώτη εισαγωγή. Όμως θα μου επιτρέψετε να είναι προβληματισμένος με αυτή την εξέλιξη και να περιμένω να δω στην πράξη ωπς θα πάει το πράγμα. Τι εννοώ; Όλοι ξέρουμε πως η μάνα των ναυτιλιακών εταιριών είναι η Νέα Υόρκη.

Μόνο που εκεί το πλαίσιο είναι πολύ αυστηρό και δεν είναι εύκολο να εισαχθείς αν έχεις ζητήματα. Και αναρωτιέμαι γιατί κάποιος να έλθει στην Ελλάδα όταν τα κεφάλαια στις ΗΠΑ είναι τεράστια. Μήπως γιατί εκεί δεν μπορεί να μπει; Και ψάχνουμε έτσι τους ανυποψίαστους να αναλάβουν ένα πολύ μεγάλο ρίσκο; Γιατί ως γνωστόν οι εφοπλιστές παίρνουν ρίσκα και δεν θα έλεγε κάποιος ότι οι ναυτιλιακές είναι και οι πιο καθαρές περιπτώσεις. Πέραν αυτού βλέποντας και τα ομόλογα ναυτιλιακών που έχουν εκδοθεί και κάνοντας συγκρίσεις με την τιμολόγηση ομοειδών εκδόσεων στη Νέα Υόρκη βλέπω ότι εδώ τα επιτόκια είναι πολύ χαμηλότερα. Και αναρωτιέμαι γιατί. Μήπως γιατί οι ανάδοχοι τα σπρώχνουν στους επενδυτές χωρίς να εξηγούν τους πραγματικούς κινδύνους με το αζημίωτο των μεγάλων προμηθειών;

Τα πονταρίσματα στην ΕΥΔΑΠ

Πολύ ισχυρή άνοδο έχει το τελευταίο διάστημα η μετοχή της ΕΥΔΑΠ η οποία την Πέμπτη ξεπέρασε τα 10 ευρώ και την Παρασκευή έκλεισε με οριακή υποχώρηση στα 9,98 ευρώ. εκ πρώτης όψεως κάποιος θα έλεγε ότι η τιμή που πλήρωσε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για να αποκτήσει το πακέτο που κατείχε ο John Paulson μέτρησε ώστε η αγορά να ξυπνήσει με καθυστέρηση και να τιμολογήσει την εταιρία υψηλότερα. Γιατί δεν μπορεί ένας μεγάλος παίκτης μακροπρόθεσμος να πληρώνει premium χωρίς να βλέπει μέλλον. Όμως έχω την αίσθηση ότι εκείνο που μέτρησε τις τελευταίες ημέρες παρά πολύ είναι το γεγονός ότι η εταιρία έχοντας κλείσει το θέμα των νέων τιμολογίων αλλά και το επενδυτικό πρόγραμμα φαίνεται ότι μπορεί να προχωρήσει σε επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους. Και η φημολογία αναφέρει ότι η επιστροφή δεν θα αργήσει και θα είναι πολύ υψηλή οδηγώντας σε μερισματική απόδοση της τάξεως του 15%. Η ΕΥΔΑΠ πάντως έχει υψηλά διαθέσιμα και φαίνεται ότι μπορεί να ικανοποιήσει τους μετόχους που είχαν υπομονή και να εξυπηρετήσει τις επενδύσεις της πολλές εκ των οποίων έχουν επιδότηση.

Προς εξαγορά από την … Άπω Ανατολή;

Και έτσι ξαφνικά κάποιοι θυμήθηκαν την Austriacard η οποία δεν έχει και το καλύτερο παρελθόν από πλευράς μεταχείρισης των μετόχων μειοψηφίας. Στην αγορά άρχισαν και πάλι να κυκλοφορούν φήμες ότι η εταιρία πρόκειται να εξαγοραστεί από όμιλο που εδρεύει στην Άπω Ανατολή. Έτσι κάποιοι ποντάρουν σε υπερτίμημα. Βεβαίως αν οι φήμες επιβεβαιωθούν θα έχουμε μια ακόμα εταιρία που θα αποχαιρετίσει το χρηματιστηριακό ταμπλό. Όχι βέβαια ότι στο διάστημα που ήταν εισηγμένη θα έλεγε κάποιος ότι έδωσε διαπιστευτήρια αξιοπιστίας.

Τι ξεχνάει να πει ο Βασίλης Ψάλτης

Άκουσα τον Βασίλη Ψάλτη στους Δελφούς ότι η Ευρώπη χρειάζεται τραπεζική ενοποίηση όπως αυτή με την Unicredit και πως 300 δισ. ευρώ ευρωπαϊκών αποταμιεύσεων κατευθύνονται κάθε χρόνο προς τις ΗΠΑ, την ώρα που η Ευρώπη καλείται να χρηματοδοτήσει φιλόδοξους στόχους σε ενέργεια, τεχνολογία και άμυνα. Δεν ξέρω όωμς αν φταίει το γεγονός της έλλειψης πολύ μεγάλων υπερθνικώντραπεζών τις οποίες έχουμε δει και στο παρελθόν χωρίς καλά αποτελέσματα ή το γεγονός ότι οι ευρωπαϊκές αλλά κυρίως οι ελληνικές τράπεζες έχουν καλή νοοτροπία με αποτέλεσμα να κεφάλαια να φεύγουν.

Πρώτον δεν προσφέρουν τίποτα στους καταθέτες τους, δεύτερον τους τρελαίνουν στις προμήθειες και τρίτον πάσχουν από έλλειψη ουσιαστικών προϊόντων αλλά και κουλτούραςχρηματοδότησης. Γιατί μην μας πει τώρα ο κ. Ψάλτης ότι αν πας στην Alpha με ένα επιχειρηματικό σχέδιο αντί να το διαβάσουν το πρώτο που θα ζητήσουν είναι ενέχυρα για να το χρηματοδοτήσουν. Αυτά δηλαδή που δεν κάνουν οι αμερικανοί και μαζεύουν το χρήμα της Ευρώπης.