Οι Έλληνες της Galaxy Digital, το κυπριακό στοίχημα της ΔΙΑΣ και η καθολική υπηρεσία

Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για τα τεκταινόμενα στο οικονομικό, επιχειρηματικό και χρηματιστηριακό παρασκήνιο της χώρας.

Οι Έλληνες της Galaxy Digital

Προ ημερών κατατέθηκε σε δικαστήριο του Ντέλαγουερ στις ΗΠΑ αγωγή της BitGo Inc κατά της Galaxy Digital Holdings Ltd με την οποία η πρώτη διεκδικεί από τη δεύτερη αποζημίωση 100 εκατ. δολαρίων για την υπαναχώρηση της από τη συμφωνία εξαγοράς ύψους 1,2 δισ. δολαρίων που είχαν από κοινού συνομολογήσει τον Μάιο του 2021. Η Galaxy Digital Holdings Ltd., είναι μια εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, που δραστηριοποιείται στη βιομηχανία ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, κρυπτονομισμάτων και εν γένει στο blockchain. Η BitGo συγκαταλέγεται στους κορυφαίους θεματοφύλακες κρυπτονομισμάτων. Η Galaxy τερμάτισε στις 15 Αυγούστου 2022 τη συμφωνία εξαγοράς, επικαλούμενη προβλήματα στις οικονομικές καταστάσεις της BitGo. Η Bitgo με την αγωγή της αποκρούει αυτούς τους ισχυρισμούς και ζητά αποζημίωση τουλάχιστον 100 εκατ. δολαρίων για την παραβίαση της συμφωνίας εξαγοράς. Γιατί αναφερόμαστε στο ιστορικό της υπόθεσης; Διότι δύο Έλληνες, ο Θεαγένης Ηλιάδης και Βασίλης Κουτσούρας, είχαν εμπλακεί στο deal ως διοικητικά στελέχη της Galaxy Digital Holdings. Ειδικά ο κ. Ηλιάδης είναι γνωστός από την διοικητική του παρουσία στην Τράπεζα Πειραιώς στα μέσα της δεκαετίας του 1990, αλλά και από τις τουριστικές του επενδύσεις στο νησί της Μυκόνου.

Το «σφυρί» της Shelman

Στο «σφυρί» βγαίνει αύριο για πολλοστή φορά το ακίνητο της ΣΕΛΜΑΝ Ελληνοελβετική Βιομηχανία Επεξεργασίας Ξύλου (Shelman) στη Ροδόπη. Η Shelman, από το 1962 που ιδρύθηκε έως και το 2014 που τέθηκε σε καθεστώς πτώχευσης, υπήρξε μια εκ των μεγαλύτερων επιχειρήσεων της εγχώριας αγοράς στον τομέα της ξυλείας και μία από τις μεγαλύτερες μεταποιητικές μονάδες στα Βαλκάνια. Άλλωστε το ακίνητο που βγαίνει σε πλειστηριασμό το καταδεικνύει. Πρόκειται για κτήριο 56.000 τ.μ που βρίσκεται σε μια έκταση 300 στρεμμάτων περίπου. Το εν λόγω ακίνητο έχει επανειλημμένα βγει σε πλειστηριασμό χωρίς όμως επιτυχία. Η πρώτη φορά ήταν στο τέλος του 2016 με ελάχιστο τίμημα τα 11,6 εκατ. ευρώ. Τον Σεπτέμβριο του 2018 το ελάχιστο τίμημα αναπροσαρμόστηκε στα 9,92 εκατ. ευρώ και πάλι χωρίς αποτέλεσμα. Στην αυριανή διαδικασία έχουν οριστεί ως τιμή εκκίνησης τα 9,6 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, το τίμημα δεν είναι το μόνο πρόβλημα. Σύμφωνα με τους όρους συμμετοχής στη διαδικασία, «ο υπερθεματιστής αναλαμβάνει την υποχρέωση να επαναλειτουργήσει το εκποιούμενο βιομηχανικό συγκρότημα για μια τριετία από την αγορά του καθώς και να προσλάβει ποσοστό 40% εκ των εργαζομένων σ' αυτό κατά το χρόνο παύσης της λειτουργίας του». Παράλληλα, κάθε υποψήφιος πλειοδότης για τη συμμετοχή του στον πλειστηριασμό οφείλει, να καταθέτει εγγυοδοσία ίση προς το 30% της τιμής πρώτης προσφοράς, ήτοι το ποσό των 2,88 εκατ. ευρώ.

Το κυπριακό στοίχημα της ΔΙΑΣ

Το στοίχημα της κυπριακής αγοράς φαίνεται να κερδίζει η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΔΙΑΣ Σταυρούλα Καμπουρίδου. Επί των ημερών της η ΔΙΑΣ έχει προχωρήσει σε άνοιγμα προς την κυπριακή αγορά και τους Κυπρίους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών με αποτέλεσμα οι συναλλαγές με την Μεγαλόνησο να έχουν εκτοξευθεί. Στόχος της κ. Καμπουρίδου είναι αφενός η ΔΙΑΣ να εξυπηρετεί τις διατραπεζικές συναλλαγές των κυπριακών τραπεζών και να προσφέρει όλα τα εργαλεία μεταφοράς πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων και των άμεσων πληρωμών, αφετέρου να συνεργαστεί με το κυπριακό δημόσιο και να δημιουργηθεί μια κεντρική υποδομή για όλες τις πληρωμές και εισπράξεις του. Και το εν λόγω πλάνο υλοποιείται ομαλά. Ήδη καταγράφεται αύξηση κατά 182% των συναλλαγών της ΔΙΑΣ από την Κύπρο σε σχέση με το 2020, ενώ οι συνεργασίες με νέους παρόχους ανέρχονται σε οκτώ και βαίνουν αυξανόμενες.

Η καθολική υπηρεσία

Προ των πυλών βρίσκεται η έναρξη του διαγωνισμού για την επιλογή του καθολικού παρόχου, ήτοι της εταιρείας τηλεπικοινωνιών που θα παρέχει μια στοιχειώδη δέσμη υπηρεσιών σταθερού internet και τηλεφώνου προς όλους σε προσιτή τιμή, σε οποιοδήποτε σημείο της επικράτειας, όσο απομακρυσμένο και αν είναι αυτό από υφιστάμενα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, όπως προβλέπει η εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) έχει θέσει σε διαβούλευση το τεύχος προκήρυξης του διαγωνισμού που έχει ως αντικείμενο την επιλογή, μέσω μειοδοτικής δημοπρασίας πολλαπλών γύρων, παρόχου καθολικής υπηρεσίας από τον Ιανουάριο του 2023 και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών ετών. Όποια εταιρεία προσφέρει το μικρότερο ποσό θα αναλάβει τη σχετική υποχρέωση. Σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα, σε ένα μήνα θα δημοσιευθεί το τεύχος προκήρυξης, ενώ στις 15 Νοεμβρίου προβλέπεται η κατάθεση των αιτήσεων συμμετοχής. Μέσα από τρεις διαφορετικές φάσεις, η διαδικασία της επιλογής καθολικού αναδόχου αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου. Η καθολική υπηρεσία που θα κληθεί να παρέχει από τον Ιανουάριο του 2023 ο πάροχος περιλαμβάνει ελάχιστη ταχύτητα για download 10 Mbps σε ονομαστικούς όρους ή 4 Mbps σε πραγματικούς όρους και για upload 1 Mbps. Επίσης, ο πάροχος καθολικής υπηρεσίας θα πρέπει να διαθέτει υποχρεωτικά γεωγραφικά εξομοιωμένα τιμολόγια, των οποίων το ύψος να μην υπερβαίνει τα 28 ευρώ και να περιλαμβάνει ευρυζωνική σύνδεση με ονομαστική ταχύτητα τουλάχιστον 10 Mbps και εγγυημένη 4 Mbps και τουλάχιστον 30 GB διαθέσιμα τον μήνα. Επιπλέον, δωρεάν απεριόριστες κλήσεις σε αστικά και υπεραστικά ή χρόνο ομιλίας 1.500 λεπτών τον μήνα προς σταθερά ή σταθερά και κινητά δίκτυα.

Aξιακό σύστημα

Στο όραμά του σχετικά με το έργο του Ελληνικού, όχι μόνο ως προς την εκτέλεση του έργου, αλλά για την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, αναφέρθηκε ο CEO της Lamda Development, Οδυσσέας Αθανασίου κατά τη διάρκεια χθεσινής δημοσιογραφικής ενημέρωσης. «Θυμάμαι στιγμές το 2012-2013 πριν αρχίσει το έργο, πήγαινες στο εξωτερικό και αισθανόσουν λίγο «άβολα» καθώς εκείνη την περίοδο συζητούσαν το Grexit. Μου έδωσε πολύ μεγάλο πάθος για το έργο. Αυτό το project αποτελεί μία μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα να μπει στον χάρτη όπως της αξίζει. Νομίζω θα μας κοιτάνε και θα αποτελούμε παράδειγμα αν πάμε έτσι όπως θεωρώ ότι μπορούμε, όχι μόνο σαν εκτέλεση έργων αλλά κυρίως για ένα αξιακό σύστημα που μπορούμε να δώσουμε» είπε ο κ. Αθανασίου. «Να κάνουμε τα πράγματα με τον σωστό τρόπο, όπως και να φέρουμε πολλούς Έλληνες από το εξωτερικό» πρόσθεσε. Αυτό, όπως εξήγησε ο κ. Αθανασίου, «είναι κάτι που με «αγγίζει» πολύ περισσότερο από οτιδήποτε τεχνοκρατικό, επαγγελματικό ή μισθολογικό. Για εμάς είναι ένα κοινό όραμα, πολύ μεγαλύτερο από τετραγωνικά μέτρα, ένα όραμα, να βάλουμε τη χώρα εκεί που της αξίζει και να έχουμε μία εταιρεία που μας βγάζει ασπροπρόσωπους στο εξωτερικό».

Αποποίηση Ευθύνης: Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη στήλη Over the Counter προσφέρονται προς τους επισκέπτες/τριες/χρήστες/τριες της αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, δεν δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως προτροπή, προσφορά, άποψη, ή σύσταση της στήλης για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε χρεογράφου και δεν συνθέτουν νομική, φορολογική, λογιστική, ή επενδυτική συμβουλή ή υπηρεσία σχετικά με την αποδοτικότητα ή καταλληλότητα οποιουδήποτε χρεογράφου ή επένδυσης. Κατά συνέπεια, δεν υφίσταται ουδεμία ευθύνη για τυχόν επενδυτικές και λοιπές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές.