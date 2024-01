Ελλάδα - Βουλγαρία: Μνημόσιο συνεργασίας για ενεργειακά ζητήματα

Η υπογραφή του ενεργειακού μνημονίου έγινε στο πλαίσιο του «Ministerial meeting of the High Level Group on Central and South Eastern Europe Energy Connectivity (CESEC)», που διεξάγεται στην Αθήνα σήμερα και αύριο

Στην υπογραφή μνημονίου για την περαιτέρω συνεργασία Αθήνας - Σόφιας σε ενεργειακά ζητήματα με αιχμή την ηλεκτρική ενέργεια, το φυσικό αέριο, τις ανανεώσιμες πηγές και το υδρογόνο προχώρησαν σήμερα οι αρμόδιοι υπουργοί Ελλάδας και Βουλγαρίας Θόδωρος Σκυλακάκης και Ρούμεν Ράντεφ.

Βάσει του Μνημονίου Συνεργασίας των δύο χωρών επιδιώκεται:

Η αύξηση της δυναμικότητας μεταφοράς των εθνικών συστημάτων ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, καθώς και η κατασκευή και η επέκταση δικτύων μεταφοράς υδρογόνου.

Η βελτιστοποίηση της παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας και υδρογόνου στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με στόχο μια αειφόρο και προβλέψιμη αγορά. Αυτό, θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς και τις ρυθμιστικές αρχές.

Η συνέχιση της διαδικασίας ψηφιοποίησης των δικτύων ηλεκτρισμού για τη διαχείριση και την εξισορρόπηση των συστημάτων των δύο χωρών.

Η προώθηση κοινών έργων ενωσιακού και περιφερειακού ενδιαφέροντος, με στόχο τη μετάβαση σε μία κλιματικά ουδέτερη οικονομία.

Η διμερής συνάντηση των Υπουργών, κ.κ. Σκυλακάκη και Ράντεφ και η συνακόλουθη υπογραφή του Μνημονίου περαιτέρω Συνεργασίας των δύο χωρών, εντάσσονται στο σύνολο των δράσεων που λαμβάνονται, στο πλαίσιο του «Ministerial meeting of the High Level Group on Central and South Eastern Europe Energy Connectivity (CESEC)», που διεξάγεται στην Αθήνα σήμερα και αύριο.