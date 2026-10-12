Πετρέλαιο: Πάνω από τα 106 δολάρια το Brent μετά τις επιθέσεις στο Ριάντ

Οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονται

Ζωή Μακρυγιάννη

Πετρέλαιο: Πάνω από τα 106 δολάρια το Brent μετά τις επιθέσεις στο Ριάντ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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  • Οι επιθέσεις στο αεροδρόμιο του Ριάντ οδήγησαν τις τιμές του Brent πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι.
  • Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου αυξάνει τις πληθωριστικές πιέσεις, εντείνοντας τις ανησυχίες των επενδυτών.
  • Αναμένονται στοιχεία για τον πληθωρισμό και τις λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ που θα επηρεάσουν τις οικονομικές προοπτικές.
  • Η πρόεδρος της Fed του Κλίβελαντ υποστήριξε την ανάγκη γρήγορης κίνησης προς περιοριστική νομισματική πολιτική λόγω διευρυνόμενου πληθωρισμού.
  • Ο ενεργειακός κλάδος στο S&P 500 παρουσίασε σημαντική άνοδο, ενώ η ευρύτερη αγορά εμφάνισε μεικτές τάσεις.
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Οι φονικές επιθέσεις στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ το Σαββατοκύριακο ώθησαν τις τιμές του πετρελαίου στο υψηλότερο επίπεδο σχεδόν δύο εβδομάδων. Τα συμβόλαια του Brent ξεπέρασαν τα 106 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο άνω του 2%.

Σύμφωνα με το Reuters, οι επιθέσεις επισκίασαν την προοπτική αύξησης της προσφοράς, η οποία είχε ενισχυθεί μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για νέες εξαγωγές ρωσικού ντίζελ. Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στο ενδεχόμενο εκεχειρίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας ως προς τα πλήγματα σε ενεργειακούς στόχους.

Η άνοδος του πετρελαίου επανέφερε στο επίκεντρο τις πληθωριστικές πιέσεις. Οι υψηλές τιμές της ενέργειας έχουν ήδη εντείνει τις ανησυχίες των επενδυτών, την ώρα που οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων έχουν φθάσει σε υψηλά 24 ετών.

Μέσα στην εβδομάδα αναμένονται τα στοιχεία του προηγούμενου μήνα, Σεπτεμβρίου για τον πληθωρισμό καταναλωτή και παραγωγού στις ΗΠΑ, καθώς και για τις λιανικές πωλήσεις. Οι ανακοινώσεις θα δώσουν νέες ενδείξεις για την πορεία των τιμών και τις προοπτικές της αμερικανικής οικονομίας.

Η πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας του Κλίβελαντ, Μπεθ Χάμακ, δήλωσε ότι η Fed θα πρέπει να κινηθεί «σχετικά γρήγορα» προς περιοριστική νομισματική πολιτική. Όπως εκτίμησε, ο πληθωρισμός έχει αποκτήσει ευρύτερη βάση και αρχίζει να επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις σχεδιάζουν τις τιμές τους.

Στη Wall Street, η άνοδος του πετρελαίου ευνόησε τις μετοχές του ενεργειακού κλάδου. Ο κλάδος της ενέργειας του S&P 500 ενισχυόταν κατά 1,4%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη άνοδο μεταξύ των 11 βασικών κλάδων του δείκτη.

Η ευρύτερη αγορά κινείται με μεικτά πρόσημα. Ο Dow Jones κέρδιζε 0,34%, ενώ ο S&P 500 υποχωρούσε κατά 0,13% και ο Nasdaq κατά 0,46%, καθώς οι επενδυτές ανέμεναν τα εταιρικά αποτελέσματα τρίτου τριμήνου και τα νέα οικονομικά στοιχεία.

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