Πετρέλαιο: Παράταση των επιδοτήσεων έως τις 30 Νοεμβρίου - Πόσο μειώνονται οι τιμές

Η κυβέρνηση παρατείνει τις επιδοτήσεις σε πετρέλαιο θέρμανσης, diesel και βενζίνη έως τις 30 Νοεμβρίου με σταθερά ύψη ενίσχυσης ανά λίτρο

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Πετρέλαιο: Παράταση των επιδοτήσεων έως τις 30 Νοεμβρίου - Πόσο μειώνονται οι τιμές
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  • Η συνολική έκπτωση για τους καταναλωτές φτάνει τα 40 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά στο diesel και 10 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη.
  • Το κόστος για την παράταση των επιδοτήσεων το δεύτερο δεκαπενθήμερο Νοεμβρίου εκτιμάται σε 35 εκατομμύρια ευρώ.
  • Το συνολικό κόστος των κυβερνητικών παρεμβάσεων για την ενεργειακή κρίση ανέρχεται σε 1,49 δισεκατομμύρια ευρώ, καλύπτοντας έκτακτες και μόνιμες ενισχύσεις.
  • Η αύξηση των εισοδηματικών ορίων για την επιστροφή ενοικίου και η διεύρυνση των δικαιούχων συνταξιούχων αυξάνουν τον αριθμό των ωφελουμένων από τα μέτρα στήριξης.
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Στην επέκταση των επιδοτήσεων για το πετρέλαιο θέρμανσης, το πετρέλαιο κίνησης και την αμόλυβδη βενζίνη μέχρι και το τέλος Νοεμβρίου προχωρά η κυβέρνηση, διατηρώντας αμετάβλητο το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης που ίσχυε κατά το πρώτο μισό του μήνα.

Την απόφαση ανακοίνωσαν από κοινού τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διευκρινίζοντας ότι τα συγκεκριμένα μέτρα θα εφαρμοστούν για το διάστημα από τις 16 έως τις 30 Νοεμβρίου.

Ειδικότερα, η κρατική ενίσχυση που παρέχεται απευθείας στην αντλία παραμένει στα 20 λεπτά ανά λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης, στα 15 λεπτά για το diesel κίνησης και στα 10 λεπτά για την αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων.

Την ίδια στιγμή, συνεχίζονται και οι πρόσθετες εκπτώσεις που προσφέρουν οι εταιρείες διύλισης, οι οποίες ανέρχονται σε 20 λεπτά ανά λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης και σε 5 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης.

Με τον συνυπολογισμό των κρατικών επιδοτήσεων και των παροχών από τα διυλιστήρια, το συνολικό όφελος για τους καταναλωτές διαμορφώνεται στα 40 λεπτά ανά λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης, στα 20 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης και στα 10 λεπτά για την αμόλυβδη βενζίνη.

Γιατί αποφασίστηκε η παράταση των επιδοτήσεων

Όπως επισημαίνεται στην κοινή ανακοίνωση των δύο υπουργείων, η συνέχιση των μέτρων κρίθηκε αναγκαία εξαιτίας των πιέσεων που εξακολουθούν να καταγράφονται στις διεθνείς αγορές καυσίμων.

Παρά το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα παρατηρείται κάποια υποχώρηση στις τιμές, η εικόνα παραμένει αβέβαιη, καθώς δεν μπορεί να αποκλειστεί η εμφάνιση νέων διακυμάνσεων. Για τον λόγο αυτό, αποφασίστηκε να διατηρηθεί η υφιστάμενη στήριξη, προκειμένου να περιοριστεί η επιβάρυνση για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Το ποσό που θα χρειαστεί να διαθέσει ο κρατικός προϋπολογισμός για τη συνέχιση των επιδοτήσεων κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου υπολογίζεται σε 35 εκατομμύρια ευρώ.

Στα 1,49 δισ. ευρώ το συνολικό κόστος των κυβερνητικών παρεμβάσεων

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζουν τα αρμόδια υπουργεία, η συνολική δαπάνη για τα μέτρα οικονομικής στήριξης που έχουν ενεργοποιηθεί μέχρι σήμερα ανέρχεται σε 1,49 δισεκατομμύρια ευρώ.

Από το συγκεκριμένο ποσό, τα 950 εκατομμύρια ευρώ έχουν διατεθεί για έκτακτες παρεμβάσεις με στόχο την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας, ενώ άλλα 541 εκατομμύρια ευρώ αφορούν μόνιμες ενισχύσεις των εισοδημάτων.

Στην τελευταία κατηγορία περιλαμβάνονται η αύξηση της οικονομικής ενίσχυσης προς τους συνταξιούχους, καθώς και η διεύρυνση των δικαιούχων της επιστροφής ενοικίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των υπουργείων για την παράταση

Στην κοινή ανακοίνωσή τους, τα δύο υπουργεία αναφέρουν ότι η απόφαση για τη διατήρηση των επιδοτήσεων συνδέεται με τις αβεβαιότητες που εξακολουθούν να χαρακτηρίζουν την πορεία των διεθνών τιμών ενέργειας.

Ειδικότερα, για το διάστημα από τις 16 έως και τις 30 Νοεμβρίου προβλέπονται οι ακόλουθες κρατικές ενισχύσεις στην αντλία:

  • 20 λεπτά ανά λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης.
  • 15 λεπτά ανά λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης.
  • 10 λεπτά ανά λίτρο για την αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων.

Επιπλέον, εξακολουθούν να ισχύουν οι εκπτώσεις των διυλιστηρίων, ύψους 20 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και 5 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης.

Κατά συνέπεια, η συνολική ελάφρυνση στην τελική τιμή των καυσίμων φτάνει τα 40 λεπτά για κάθε λίτρο πετρελαίου θέρμανσης, τα 20 λεπτά για το diesel και τα 10 λεπτά για την αμόλυβδη βενζίνη.

Ποια μέτρα έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης

Στο συνοδευτικό παράρτημα της ανακοίνωσης παρουσιάζονται αναλυτικά οι παρεμβάσεις που έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα για τον περιορισμό των επιπτώσεων από την ενεργειακή κρίση.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

1. Επιδοτήσεις καυσίμων στην αντλία – Κόστος 318 εκατ. ευρώ

Το συγκεκριμένο κονδύλι καλύπτει τις ενισχύσεις που έχουν δοθεί για το πετρέλαιο κίνησης, το πετρέλαιο θέρμανσης και την αμόλυβδη βενζίνη. Ειδικότερα:

Για το πετρέλαιο κίνησης προβλέφθηκε επιδότηση 20 λεπτών ανά λίτρο, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για τον Απρίλιο και τον Μάιο, 15 λεπτών για τον Ιούνιο, 10 λεπτών για τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο και 15 λεπτών για τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο.

Για το πετρέλαιο θέρμανσης χορηγήθηκε ενίσχυση 20 λεπτών ανά λίτρο, μαζί με τον ΦΠΑ, κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου και τον Νοέμβριο.

Για την αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων εφαρμόστηκε επιδότηση 10 λεπτών ανά λίτρο, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για το δεύτερο μισό του Οκτωβρίου και τον Νοέμβριο.

2. Ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης – Κόστος 52 εκατ. ευρώ

Για τη χειμερινή περίοδο 2026-2027 αποφασίστηκε αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30%, με το σχετικό δημοσιονομικό κόστος να υπολογίζεται σε 52 εκατομμύρια ευρώ.

3. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση για οικογένειες με παιδιά – Κόστος 232 εκατ. ευρώ

Τον Ιούνιο του 2026 καταβλήθηκε έκτακτη ενίσχυση ύψους 150 ευρώ για κάθε παιδί. Το μέτρο κάλυψε περίπου το 80% των οικογενειών με παιδιά, δηλαδή ένα εκατομμύριο νοικοκυριά.

4. Fuel Pass για την περίοδο Απριλίου – Μαΐου 2026 – Κόστος 113 εκατ. ευρώ

Ενεργοποιήθηκε πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης για την αγορά καυσίμων, με την επιδότηση να ανέρχεται σε 60 ευρώ για τους κατοίκους των νησιωτικών περιοχών και σε 50 ευρώ για την υπόλοιπη Ελλάδα.

5. Επιδότηση αγοράς λιπασμάτων – Κόστος 48 εκατ. ευρώ

Προβλέφθηκε κάλυψη του 15% της αξίας των τιμολογίων αγοράς λιπασμάτων για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Η ενίσχυση αφορά την περίοδο από τις 15 Μαρτίου έως τις 31 Αυγούστου 2026.

6. Στήριξη της ακτοπλοΐας – Κόστος 92 εκατ. ευρώ

Στα μέτρα περιλαμβάνεται η αποζημίωση των ακτοπλοϊκών εταιρειών για υποχρεωτικές χρεώσεις των εισιτηρίων, με ετήσια δαπάνη 60 εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, προβλέπεται επιδότηση για την προμήθεια ναυτιλιακών καυσίμων κατά το διάστημα Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου, με εκτιμώμενο κόστος 32 εκατομμυρίων ευρώ.

7. Επιδότηση του βιομηχανικού ηλεκτρικού ρεύματος – Κόστος 95 εκατ. ευρώ

Προωθείται ενίσχυση για το ενεργειακό κόστος των βιομηχανιών, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών μηχανισμών CISAF/METSAF. Βασικός στόχος είναι να συγκρατηθούν οι τιμές σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα.

Προϋπόθεση για τη χορήγηση της ενίσχυσης είναι τουλάχιστον το 50% του ποσού να κατευθυνθεί σε επενδύσεις που συμβάλλουν στον περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. Η συγκεκριμένη δαπάνη αναμένεται να επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του 2027.

8. Διεύρυνση των δικαιούχων της επιστροφής ενοικίου – Κόστος 25 εκατ. ευρώ ετησίως

Αυξήθηκαν τα εισοδηματικά όρια για την καταβολή της επιστροφής ενοικίου, με αποτέλεσμα να διευρυνθεί σημαντικά ο αριθμός των δικαιούχων.

Συγκεκριμένα, το όριο για το ατομικό εισόδημα αυξήθηκε από τις 20.000 στις 25.000 ευρώ, ενώ για το οικογενειακό εισόδημα από τις 28.000 στις 35.000 ευρώ, με πρόσθετη προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Για τις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο διαμορφώθηκε στις 39.000 ευρώ, με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

Με τις αλλαγές αυτές, το μέτρο εκτιμάται ότι καλύπτει πλέον το 85% των ενοικιαστών, δηλαδή περίπου ένα εκατομμύριο δικαιούχους, καθώς προστέθηκαν περίπου 70.000 νέοι ωφελούμενοι.

9. Αύξηση της οικονομικής ενίσχυσης των συνταξιούχων

Τον Απρίλιο ανακοινώθηκε η διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων για την καταβολή της ετήσιας ενίσχυσης των 250 ευρώ, ώστε να καλύπτεται το 85% των συνταξιούχων.

Παράλληλα, αποφασίστηκε η αύξηση του ποσού στα 300 ευρώ, με πρόσθετο ετήσιο κόστος 215 εκατομμυρίων ευρώ.

Στη συνέχεια, η κάλυψη επεκτάθηκε στο σύνολο των συνταξιούχων άνω των 65 ετών, με περίπου 2,2 εκατομμύρια δικαιούχους συνολικά, ενώ ανακοινώθηκε και νέα αύξηση της ενίσχυσης στα 400 ευρώ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τα στοιχεία των υπουργείων, η πρόσθετη επιβάρυνση σε σχέση με το 2025 ανέρχεται σε 516 εκατομμύρια ευρώ.

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