Επίδομα θέρμανσης: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για αιτήσεις – Αυξημένες ενισχύσεις έως 1.560 ευρώ

Snapshot Το επίδομα θέρμανσης για τη φετινή χειμερινή περίοδο αυξάνεται έως και 30%, με ποσά που φτάνουν τα 1.560 ευρώ ανάλογα με την περιοχή και τη σύνθεση του νοικοκυριού.

Η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων θα ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου και η καταληκτική προθεσμία είναι η 4η Δεκεμβρίου, ενώ η προκαταβολή θα καταβληθεί στις 23 Δεκεμβρίου.

Τα εισοδηματικά όρια για τη χορήγηση του επιδόματος είναι 16.000 ευρώ για άγαμους και 24.000 ευρώ για έγγαμους, με προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά παιδί, ενώ υπάρχουν και όρια για την αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας.

Η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στα διυλιστήρια έχει μειωθεί στα 1,03 ευρώ το λίτρο, με την τιμή στα πρατήρια των μεγάλων πόλεων να πέφτει κάτω από 1,5 ευρώ το λίτρο και εκτιμάται περαιτέρω αποκλιμάκωση στο 1,45 ευρώ το λίτρο. Snapshot powered by AI

Με αυξημένα ποσά που φτάνουν έως και τα 1.560 ευρώ επιστρέφει το επίδομα θέρμανσης για τη φετινή χειμερινή περίοδο. Η ψηφιακή πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει εντός της ερχόμενης εβδομάδας, έως τις 10 Νοεμβρίου, με χιλιάδες νοικοκυριά να προετοιμάζονται για την υποβολή των στοιχείων τους ώστε να λάβουν την απαιτούμενη οικονομική ενίσχυση.

Η καταληκτική προθεσμία για τις αιτήσεις έχει οριστεί για τις 4 Δεκεμβρίου, ενώ η καταβολή της προκαταβολής στους δικαιούχους θα πραγματοποιηθεί στις 23 Δεκεμβρίου, λίγο πριν από τις εορτές των Χριστουγέννων.

Το φετινό επίδομα εμφανίζεται προσαυξημένο κατά 30% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, με το τελικό ποσό να διαμορφώνεται κλιμακωτά ανάλογα με την περιοχή κατοικίας, το μέσο θέρμανσης και τη σύνθεση του νοικοκυριού. Παράλληλα, προβλέπεται επιπλέον προσαύξηση 20% για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Στους οικισμούς της χώρας με τις αυξημένες θερμικές ανάγκες το ανώτατο ποσό αγγίζει τα 1.560 ευρώ, ενώ σε περιοχές με ηπιότερες καιρικές συνθήκες τα ανώτατα όρια διαμορφώνονται στα 1.300 ευρώ και 1.040 ευρώ αντίστοιχα.

Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Για την ένταξη στο δικαιούχο φάσμα θεσπίζονται συγκεκριμένα εισοδηματικά όρια, τα οποία διαμορφώνονται στις 16.000 ευρώ για τους άγαμους και στις 24.000 ευρώ για τους έγγαμους, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Στις μονογονεϊκές οικογένειες το βασικό όριο ορίζεται στις 29.000 ευρώ, επίσης αυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Στο σκέλος της ακίνητης περιουσίας, το ανώτατο όριο αντικειμενικής αξίας ορίζεται στις 200.000 ευρώ για τους άγαμους δικαιούχους. Όσον αφορά τους έγγαμους και τις μονογονεϊκές οικογένειες, το όριο διαμορφώνεται στις 260.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 40.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Αποκλιμάκωση των τιμών στην αντλία

Την ίδια ώρα, θετικά μηνύματα καταγράφονται στην αγορά καυσίμων, καθώς η μείωση της διεθνούς τιμής του πετρελαίου τύπου Brent κατά 13,3% την τελευταία εβδομάδα μετακυλίεται σταδιακά στη λιανική.

Το πετρέλαιο θέρμανσης διατίθεται πλέον από τα διυλιστήρια στα 1,03 ευρώ το λίτρο, έναντι 1,13 ευρώ στα τέλη Οκτωβρίου, με την τιμή στα πρατήρια των μεγάλων αστικών κέντρων να έχει ήδη υποχωρήσει κάτω από το φράγμα των 1,5 ευρώ το λίτρο. Σύμφωνα με εκτιμήσεις παραγόντων της αγοράς, η λιανική τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στις μεγάλες πόλεις αναμένεται να αποκλιμακωθεί περαιτέρω μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα, φτάνοντας τα 1,45 ευρώ το λίτρο.

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