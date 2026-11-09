Θέρμανση: Πόσο αυξάνεται ο μηνιαίος λογαριασμός για διαμέρισμα 80 τ.μ

Ποιος ο ρόλος του επιδόματος θέρμανσης

Κυριάκος Κουζούμης, Επιμέλεια

Θέρμανση: Πόσο αυξάνεται ο μηνιαίος λογαριασμός για διαμέρισμα 80 τ.μ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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  • Τα ελληνικά νοικοκυριά αντιμετωπίζουν αυξημένο ενεργειακό κόστος το χειμώνα, με την προθεσμία για το επίδομα θέρμανσης να λήγει στις 4 Δεκεμβρίου.
  • Το κόστος πετρελαίου θέρμανσης αυξήθηκε από 165 ευρώ το 2025 σε 232 ευρώ το 2026 για ένα τυπικό διαμέρισμα στην Αττική, μειωμένο στα 188 ευρώ με το επίδομα θέρμανσης.
  • Η δαπάνη για φυσικό αέριο αυξήθηκε από 110 ευρώ σε 165 ευρώ, μειωμένη στα 125 ευρώ με την κρατική ενίσχυση.
  • Η ζήτηση για καυσόξυλα αυξάνεται, με τιμές από 120 έως 150 ευρώ ανά κυβικό μέτρο και συνολικό κόστος περίπου 130 ευρώ το μήνα για πεντάμηνη χρήση.
  • Οι τιμές για σόμπες υγραερίου ξεκινούν από 40 ευρώ, ενώ οι ενεργειακές ξυλόσομπες φτάνουν περίπου τα 1.000 ευρώ, ανάλογα με τις ανάγκες του νοικοκυριού.
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Με σημαντικά αυξημένο ενεργειακό κόστος καλούνται να μπουν στον φετινό χειμώνα τα ελληνικά νοικοκυριά, την ώρα που η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων χορήγησης του επιδόματος θέρμανσης μέσω Taxisnet εκπνέει στις 4 Δεκεμβρίου.

Αν και το πετρέλαιο θέρμανσης δεν αποτελεί πλέον την οικονομικότερη λύση της αγοράς, παραμένει η ευκολότερη επιλογή για όσους διαθέτουν ήδη έτοιμη εγκατάσταση, παρά τις υψηλές τιμές που διαμορφώνονται πανελλαδικά στα 1,54 ευρώ το λίτρο και τις ανατιμήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα, οι οποίες αγγίζουν ακόμη και το 76% στα πράσινα τιμολόγια σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Η επιβάρυνση στο πετρέλαιο θέρμανσης

Η αύξηση των τιμών αποτυπώνεται καθαρά στον μηνιαίο προϋπολογισμό ενός τυπικού διαμερίσματος 80 τετραγωνικών μέτρων στην Αττική. Όπως αναφέρει στο Mega ο ενεργειακός επιθεωρητής Μιχάλης Χριστοδουλίδης:

«Θα πληρώσει 232 ευρώ ενώ πέρυσι με τις ίδιες καταναλώσεις πλήρωνε το τυπικό διαμέρισμα 165 ευρώ τώρα σε αυτό το διαμέρισμα αν διαμένει μία τετραμελής οικογένεια και δικαιούται το επίδομα θέρμανσης από τα 232 θα μειωθεί στα 188 ευρώ το μήνα».

Έτσι, το μηνιαίο κόστος για το πετρέλαιο θέρμανσης από τα 165 ευρώ που διαμορφωνόταν το 2025, ανέρχεται πλέον στα 232 ευρώ για το 2026, ενώ με την απορρόφηση της κρατικής ενίσχυσης περιορίζεται στα 188 ευρώ.

Το φυσικό αέριο και οι εναλλακτικές λύσεις

Αντίστοιχη επιβάρυνση καταγράφεται και για τους καταναλωτές που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του κ. Χριστοδουλίδη:

«Πέρυσι πλήρωνε 110 ευρώ για να θερμάνει το σπίτι του με φυσικό αέριο, φέτος θα πληρώσει 165 ευρώ αν σε αυτό το τυπικό διαμέρισμα διαμένει μία τετραμελής οικογένεια που δικαιούται το επίδομα θέρμανσης από τα 165 ευρώ θα πληρώσει 125».

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η μηνιαία δαπάνη αυξάνεται από τα 110 ευρώ της προηγούμενης χρονιάς στα 165 ευρώ φέτος, με το επίδομα να υποχωρεί το τελικό ποσό στα 125 ευρώ.

Μπροστά σε αυτό το κύμα ανατιμήσεων, πολλοί καταναλωτές αναζητούν εναλλακτικές λύσεις για να περιορίσουν την κατανάλωση. Η αγορά των καυσόξυλων καταγράφει ήδη αυξημένη ζήτηση, με τις τιμές να κυμαίνονται από 120 έως 150 ευρώ το κυβικό μέτρο ανάλογα με το είδος του ξύλου, με το πεύκο στα 120 ευρώ, την οξιά στα 130 ευρώ, τη δρυ στα 140 ευρώ και την ελιά στα 150 ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση περίπου 10 ευρώ σε σύγκριση με την περσινή περίοδο. Το συνολικό κόστος για μια πεντάμηνη χρήση καυσόξυλων εκτιμάται μεταξύ 500 και 650 ευρώ, δηλαδή περίπου 130 ευρώ τον μήνα.

Παράλληλα, στην αγορά εξοπλισμού, οι τιμές για τις σόμπες υγραερίου ξεκινούν από τα 40 ευρώ, ενώ οι ενεργειακές ξυλόσομπες κυμαίνονται κοντά στα 1.000 ευρώ, με τις τελικές ανάγκες κάθε νοικοκυριού να διαφοροποιούνται ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή, τις εξωτερικές θερμοκρασίες και το επίπεδο μόνωσης της κατοικίας.

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