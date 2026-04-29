Εγκρίθηκε από την ολομέλεια της Ευρωβουλής η έκθεση Αρβανίτη για το Κράτος Δικαίου στην Ευρώπη

Ο Κώστας Αρβανίτης υπογραμμίζει ότι η έκθεση αναγνωρίζει τα θέματα του κράτους δικαίου στην Ελλάδα ως ευρωπαϊκή υπόθεση δημοκρατίας και θεσμικής λογοδοσίας.

Εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της Ευρωβουλής με 387 ψήφους υπέρ, 191 και 46 αποχές η έκθεση για το επίπεδο του κράτους Δικαίου στην Ευρώπη, της οποίας βασικός εισηγητής ήταν ο αντιπρόεδρος της LEFT και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης.

Στην έκθεση εκφράζεται η ανησυχία της Επιτροπής σχετικά με θέματα ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, τη διαφθορά, την ελευθερία των ΜΜΕ και τη συρρίκνωση του χώρου της κοινωνίας των πολιτών.

Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι γίνεται και ξεχωριστή αναφορά στην ανάγκη ενίσχυσης του ρόλου και της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, κάτι που θα έχει αντίκτυπο και στην Ελλάδα.

Σε ανάρτησή του, ο εισηγητής της έκθεσης Κώστας Αρβανίτης τονίζει ότι «η δημοκρατία νίκησε σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι η νίκη της συναίνεσης, της θεσμικής ευθύνης και της ευρωπαϊκής κανονικότητας απέναντι στις μικροπολιτικές λογικές και στις εθνικές σκοπιμότητες. Νίκησε η Ευρώπη».

«Από το Α έως το Ω αυτή η Έκθεση δείχνει ΚΑΙ την ελληνική κυβέρνηση. Όσα κάποιοι προσπάθησαν να εμφανίσουν ως εσωτερικό ζήτημα, αναγνωρίζονται πλέον ως ευρωπαϊκή υπόθεση δημοκρατίας και θεσμικής λογοδοσίας», επισημαίνει ο Κώστας Αρβανίτης, και καταλήγει:

«Ο αγώνας μας για να γίνει η Ελλάδα υπόδειγμα Κράτους Δικαίου σε μια Ευρώπη αρχών και αξιών συνεχίζεται εντός και εκτός συνόρων».

Σε δήλωσή του όταν η έκθεση είχε εγκριθεί από την αρμόδια επιτροπή LIBE, ο κ. Αρβανίτης είχε αναφέρει χαρακτηριστικά: «Έχοντας την τιμή να υπηρετήσω ως εισηγητής, είμαι στην ευχάριστη θέση να διαπιστώσω ότι η συνεργασία των προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατάφερε να συντάξει μια ισχυρή έκθεση. Το κείμενό μας επιδιώκει να ενισχύσει τις δικλείδες για τα θεμελιώδη δικαιώματα, τους δημοκρατικούς θεσμούς, τη δημοσιογραφία και τη συμμετοχή του κοινού και υποβάλει προτάσεις για τη διαφθορά, αναφερόμενο παράλληλα στην κατάχρηση κονδυλίων της ΕΕ και τις προκλήσεις όσον αφορά τη διάκριση των εξουσιών ως βασικές απειλές για το κράτος δικαίου».

Συστάσεις για την Ελλάδα

Στην έκθεση υπάρχει ξεχωριστό κεφάλαιο έκτασης περίπου 40 σελίδων για το επίπεδο του κράτους δικαίου στην Ελλάδα, η οποία περιλαμβάνει και ορισμένες συστάσεις. Αυτές είναι:

• να συνεχίσει τις προσπάθειες για τη δημιουργία αξιόπιστου ιστορικού επιδόσεων όσον αφορά τις διώξεις και τις τελεσίδικες αποφάσεις σε υποθέσεις διαφθοράς,

συμπεριλαμβανομένων των υποθέσεων διαφθοράς σε υψηλό επίπεδο

• να βελτιώσει το πλαίσιο για την άσκηση πίεσης ή επιρροής από ομάδες συμφερόντων, μεταξύ άλλων με την επανεξέταση του ορισμού του εκπροσώπου ομάδων συμφερόντων και τη διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής

• να εξακολουθήσει να καταβάλλει προσπάθειες για την ενίσχυση των νομοθετικών και μη νομοθετικών διασφαλίσεων για τη βελτίωση της ασφάλειας και της προστασίας των δημοσιογράφων, ιδίως όσον αφορά τις καταχρηστικές αγωγές, σύμφωνα με το μνημόνιο συνεργασίας που έχει υπογραφεί και λαμβανομένων υπόψη των ευρωπαϊκών προτύπων για την προστασία των δημοσιογράφων.

• να αναπτύξει τακτικό και συνεχή διαρθρωμένο διάλογο με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και να απλουστεύσει τις απαιτήσεις εγγραφής για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών με σκοπό τη διατήρηση ενός ανοικτού πλαισίου για τη λειτουργία τους.

