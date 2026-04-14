Ευρωβουλή: Υπερψηφίστηκε η Έκθεση για το Κράτος Δικαίου από την επιτροπή LIBE

Ποιες οι βασικές συστάσεις προς την Ελλάδα - Εισηγητής ο Κώστας Αρβανίτης

Αντώνης Ρηγόπουλος

Με 50 ψήφους υπέρ και μόλις 17 κατά (+2 αποχές) υπερψηφίστηκε από τα μέλη της επιτροπής LIBE της Ευρωβουλής, η έκθεση για το Κράτος Δικαίου στην Ευρώπη για το 2025.

Εισηγητής της έκθεσης είναι ο αντιπρόεδρος της LEFT και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης, ενώ το επόμενο βήμα μετά την έγκριση από την επιτροπή LIBE είναι η υπερψήφιση και από την Ολομέλεια της Ευρωβουλής στα τέλη Απριλίου στο Στρασβούργο. Η έκθεση μάλιστα θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική στιγμή στην πορεία του κ. Αρβανίτη στο ευρωκοινοβούλιο, καθώς «πέρασε» με μεγάλη πλειοψηφία μέσα σε ένα δύσκολο πολιτικό περιβάλλον, με τα προοδευτικά κόμματα να μην κυριαρχούν.

Στην έκθεση εκφράζεται η ανησυχία της Επιτροπής σχετικά με θέματα ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, τη διαφθορά, την ελευθερία των ΜΜΕ και τη συρρίκνωση του χώρου της κοινωνίας των πολιτών.

Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι γίνεται και ξεχωριστή αναφορά στην ανάγκη ενίσχυσης του ρόλου και της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, κάτι που θα έχει αντίκτυπο και στην Ελλάδα.

Οι ευρωβουλευτές υπογραμμίζουν ότι η πρόοδος όσον αφορά τις συστάσεις της Επιτροπής παραμένει ανεπαρκής, σημειώνοντας ότι το 93% από αυτές επαναλαμβάνεται από προηγούμενα έτη. Καλούν την Επιτροπή να διασφαλίσει απτά αποτελέσματα, μεταξύ άλλων μέσω σαφέστερων οροσήμων, χρονοδιαγραμμάτων και συστηματικότερης παρακολούθησης, καθώς και τη χρήση όλων των διαθέσιμων εργαλείων για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων αποκλίσεων.

Αναφορικά με τη Δικαιοσύνη τονίζεται ότι η πρόσβαση σε ανεξάρτητα και εύρυθμα συστήματα απονομής δικαιοσύνης παραμένει άνιση, επισημαίνοντας τους συνεχιζόμενους κινδύνους που συνδέονται με πολιτικές παρεμβάσεις, διορισμούς δικαστών και πειθαρχικά πλαίσια.

Η έκθεση κάνει αναλυτική αναφορά και για το ζήτημα της διαφθοράς στην ΕΕ, επισημαίνοντας την ανάγκη για πιο αξιόπιστη επιβολή της καταπολέμησης της διαφθοράς, ιδίως σε σχέση με υποθέσεις που αφορούν υψηλόβαθμα πρόσωπα και συστηματική ατιμωρησία. Μολονότι εκφράζουν την ικανοποίησή τους για τη νέα οδηγία σχετικά με την καταπολέμηση της διαφθοράς, εκφράζουν την ανησυχία τους για τις προσπάθειες αποδυνάμωσης των ανεξάρτητων φορέων σε ορισμένα κράτη μέλη. Ζητούν την προσχώρηση της ΕΕ στην GRECO και την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO).

Όσον αφορά την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, οι ευρωβουλευτές προειδοποιούν ότι δημοσιογράφοι και ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν παρενόχληση, παρακολούθηση (μεταξύ άλλων μέσω κατασκοπευτικού λογισμικού), πολιτική πίεση και συγκεντρωμένες δομές ιδιοκτησίας που στρεβλώνουν την πολυφωνία.

Αρβανίτης: Η συνεργασία προοδευτικών δημοκρατικών δυνάμεων συνέταξε μια ισχυρή έκθεση

Σε δήλωσή του για τη φετινή Έκθεση, ο εισηγητής της, Κώστας Αρβανίτης αναφέρει:

«Έχοντας την τιμή να υπηρετήσω ως εισηγητής, είμαι στην ευχάριστη θέση να διαπιστώσω ότι η συνεργασία των προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατάφερε να συντάξει μια ισχυρή έκθεση. Το κείμενό μας επιδιώκει να ενισχύσει τις δικλείδες για τα θεμελιώδη δικαιώματα, τους δημοκρατικούς θεσμούς, τη δημοσιογραφία και τη συμμετοχή του κοινού και υποβάλει προτάσεις για τη διαφθορά, αναφερόμενο παράλληλα στην κατάχρηση κονδυλίων της ΕΕ και τις προκλήσεις όσον αφορά τη διάκριση των εξουσιών ως βασικές απειλές για το κράτος δικαίου. Αναμένουμε να δούμε το ίδιο επίπεδο πολιτικής στήριξης και ευθύνης στην ολομέλεια, προκειμένου να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα ότι, σε ταραγμένους και ιστορικούς καιρούς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα κάνει υποχωρήσει στις αξίες του.»

Οι συστάσεις της LIBE προς την Ελλάδα

Στην έκθεση υπάρχει ξεχωριστό κεφάλαιο έκτασης περίπου 40 σελίδων για το επίπεδο του κράτους δικαίου στην Ελλάδα, η οποία περιλαμβάνει και ορισμένες συστάσεις. Αυτές είναι:

• να συνεχίσει τις προσπάθειες για τη δημιουργία αξιόπιστου ιστορικού επιδόσεων όσον αφορά τις διώξεις και τις τελεσίδικες αποφάσεις σε υποθέσεις διαφθοράς,
συμπεριλαμβανομένων των υποθέσεων διαφθοράς σε υψηλό επίπεδο
• να βελτιώσει το πλαίσιο για την άσκηση πίεσης ή επιρροής από ομάδες συμφερόντων, μεταξύ άλλων με την επανεξέταση του ορισμού του εκπροσώπου ομάδων συμφερόντων και τη διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής
• να εξακολουθήσει να καταβάλλει προσπάθειες για την ενίσχυση των νομοθετικών και μη νομοθετικών διασφαλίσεων για τη βελτίωση της ασφάλειας και της προστασίας των δημοσιογράφων, ιδίως όσον αφορά τις καταχρηστικές αγωγές, σύμφωνα με το μνημόνιο συνεργασίας που έχει υπογραφεί και λαμβανομένων υπόψη των ευρωπαϊκών προτύπων για την προστασία των δημοσιογράφων.
• να αναπτύξει τακτικό και συνεχή διαρθρωμένο διάλογο με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και να απλουστεύσει τις απαιτήσεις εγγραφής για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών με σκοπό τη διατήρηση ενός ανοικτού πλαισίου για τη λειτουργία τους.

