Βουλή - Καβγάς Παππά και Χήτα: «Ή πετάξτε τον έξω τον ανάγωγο ή βουλώστε το»

Νέος γύρος έντασης σημειώθηκε στη Βουλή, μετά την πρωινή αντιπαράθεση της Ζωή Κωνσταντοπούλου με τον Παναγιώτη Δουδωνή, τόσο στη Διάσκεψη των Προέδρων όσο και αργότερα στην Ολομέλεια, με φόντο τον στολίσκο Global Sumud Flotilla.

Η ένταση συνεχίστηκε κατά τη συζήτηση νομοσχεδίου του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όταν προέκυψε νέα σύγκρουση ανάμεσα στον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Πέτρου Παππά και τον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, Κώστα Χήτα.

Αφορμή στάθηκε η απόφαση της αξιωματικής αντιπολίτευσης να στηρίξει την υποψηφιότητα της Κατερίνας Συγγούνα για την προεδρία της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Κατά την τοποθέτησή του, ο κ. Χήτας επιτέθηκε στο ΠΑΣΟΚ, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του κ. Παππά από τα έδρανα. Η κατάσταση ξέφυγε όταν ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης φώναξε: «Ή πετάξτε έξω τον ανάγωγο ή βουλώστε το».

Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε ο Δημήτρης Μάντζος, ο οποίος κατηγόρησε τον κ. Χήτα για προσωπική επίθεση, επισημαίνοντας ότι τέτοιες εκφράσεις δεν συνάδουν με τον κοινοβουλευτικό διάλογο.

Τόνισε μάλιστα ότι το κόμμα του δεν πρόκειται να εκφοβιστεί, ζητώντας από την προεδρεύουσα, Όλγα Γεροβασίλη, να καταδικάσει τη φράση και να διαγραφεί από τα πρακτικά.

Επανερχόμενος, ο κ. Χήτας ζήτησε και ο ίδιος να αφαιρεθεί η επίμαχη αναφορά, ενώ από την πλευρά του ο κ. Παππάς απέδωσε την ένταση στην πολιτική πίεση που, όπως υποστήριξε, αντιμετωπίζει η Ελληνική Λύση λόγω της πτώσης των ποσοστών της.

