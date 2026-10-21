Παρέμβαση Βρούτση για το σκάνδαλο στην ΕΟΚ: «Οι κανόνες ισχύουν για όλους χωρίς εξαιρέσεις»

Snapshot Ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης ζήτησε πλήρη διαλεύκανση του σκανδάλου στην ΕΟΚ και τόνισε ότι οι κανόνες ισχύουν για όλους χωρίς εξαιρέσεις.

Οι καταγγελίες αφορούν πρόσωπα με θεσμικούς ρόλους στη διοίκηση και τη διαιτησία της ΕΟΚ, προκαλώντας έντονο προβληματισμό.

Η υπόθεση βρίσκεται στα χέρια της Δικαιοσύνης, στην οποία ο κ. Βρούτσης εξέφρασε απόλυτη εμπιστοσύνη και κάλεσε σε σεβασμό της ανακριτικής διαδικασίας.

Η διερεύνηση ξεκίνησε μετά από διαβίβαση στοιχείων από την Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας στον εισαγγελέα, αποδεικνύοντας τη λειτουργία των θεσμικών μηχανισμών ελέγχου.

Ο κ. Βρούτσης τόνισε ότι ο αθλητισμός πρέπει να λειτουργεί με διαφάνεια, ισονομία και να εμπνέει εμπιστοσύνη, υπογραμμίζοντας την ευθύνη της Πολιτείας. Snapshot powered by AI

Την ανάγκη πλήρους διαλεύκανσης της υπόθεσης του σκανδάλου στην ΕΟΚ , που οδήγησε σε σειρά συλλήψεων, επεσήμανε ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης σε γραπτή δήλωσή του τονίζοντας ότι «οι κανόνες ισχύουν για όλους, χωρίς εξαιρέσεις».

Παράλληλα επεσήμανε ότι οι καταγγελίες που διερευνώνται και φέρονται να αφορούν πρόσωπα με θεσμικούς ρόλους στη διοίκηση και τη διαιτησία της ΕΟΚ προκαλούν έντονο προβληματισμό.

Ο ίδιος στη συνέχεια εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στη Δικαιοσύνη και ανέδειξε τον ρόλο της Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας (ΕΠΑΘΛΑ), από την οποία διαβιβάστηκαν στοιχεία στον αρμόδιο εισαγγελικό λειτουργό τονίζοντας ότι η διαφάνεια και η ισονομία αποτελούν αδιαπραγμάτευτες αρχές για τον αθλητισμό.

Αναλυτικά ανέφερε:

«Παρακολουθούμε με ιδιαίτερη προσοχή τις σοβαρές και δυσάρεστες εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ.

Μας λυπούν και μας προβληματίζουν βαθιά οι καταγγελίες που διερευνώνται και οι οποίες φέρεται να αφορούν πρόσωπα με θεσμικούς ρόλους στη διοίκηση και τη διαιτησία της Ομοσπονδίας καλαθοσφαίρισης.

Η υπόθεση βρίσκεται ήδη στα χέρια της Δικαιοσύνης, στην οποία έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη. Οφείλουμε όλοι να σεβαστούμε την ανακριτική διαδικασία, η οποία ως γνωστόν είναι μυστική και να αναμένουμε τα πορίσματά της.

Είναι σημαντικό, ωστόσο, να αναγνωρίσουμε ότι η διερεύνηση ξεκίνησε μετά τη διαβίβαση στοιχείων στον αρμόδιο εισαγγελικό λειτουργό, στις 21 Απριλίου 2026, από την Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας, τον μηχανισμό του Υπουργείου Αθλητισμού για την αντιμετώπιση χειραγωγημένων αγώνων.

Αυτό αποδεικνύει στην πράξη ότι οι θεσμικοί μηχανισμοί ελέγχου λειτουργούν και πως η Πολιτεία διαθέτει τα εργαλεία και τη βούληση να αναδεικνύει υποθέσεις που χρήζουν διερεύνησης και να τις παραπέμπει ανάλογα.

Ο αθλητισμός πρέπει να εμπνέει εμπιστοσύνη, να λειτουργεί με διαφάνεια και να διέπεται από ισονομία.

Οι κανόνες ισχύουν για όλους, χωρίς εξαιρέσεις και αυτή είναι η ευθύνη της Πολιτείας».

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