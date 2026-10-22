Σοκαρισμένοι στην κυβέρνηση από την σύλληψη Λιόλιου και το σκάνδαλο στην ΕΟΚ

Snapshot Η κυβέρνηση παρακολουθεί σοκαρισμένη τις αποκαλύψεις στο χώρο του μπάσκετ και αναμένει πλήρη διαφάνεια στην υπόθεση.

Η δικαιοσύνη χειρίστηκε σοβαρά το θέμα, το οποίο ξεκίνησε μετά από καταγγελίες που διαβιβάστηκαν από την Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας τον Απρίλιο του 2026.

Ο υπουργός Αθλητισμού τονίζει ότι ο αθλητισμός πρέπει να λειτουργεί με διαφάνεια, ισονομία και να εμπνέει εμπιστοσύνη.

Αναμένεται να επιβληθούν περιοριστικοί όροι στον κ. Λιόλιο σχετικά με την ενασχόλησή του με τον αθλητισμό, γεγονός που θα οδηγήσει σε ανασυγκρότηση του ΔΣ της ΕΟΚ.

Δεν προβλέπεται η συνολική έκπτωση της διοίκησης της Ομοσπονδίας παρά τις συλλήψεις. Snapshot powered by AI

Σοκαρισμένα παρακολουθούν τις συνεχείς αποκαλύψεις στο χώρο του μπάσκετ τα κυβερνητικά στελέχη την ώρα που πηγές του Μεγάρου Μαξίμου μιλώντας στο Νewsbomb.gr επισημαίνουν πως περιμένουν να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση και τονίζουν πως οι κανόνες ισχύουν για όλους χωρίς εξαιρέδσεις.

Οι ίδιες πηγές τονίζουν πως έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη η οποία και χειρίστηκε με την απόλυτη σοβαρότητα το θέμα που προέκυψε από συγκεκριμένες καταγγελίες και πλέον θα αναμένουν την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Την ίδια ώρα επισημαίνουν πως η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε μετά τη διαβίβαση στοιχείων στον αρμόδιο εισαγγελικό λειτουργό ήδη από τον Απρίλιο του 2026 από την Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας, τον μηχανισμό δηλαδή που έχει θεσπίσει το Υπουργείο Αθλητισμού για την αντιμετώπιση των χειραγωγημένων αγώνων.

Σε ανακοίνωσή του μάλιστα ο υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης τονίζει πως αυτό αποδεικνύει στην πράξη πως η πολιτεία διαθέτει τα εργαλεία και τη βούληση να αναδεικνύει υποθέσεις που χρήζουν διερεύνησης και να τις παραπέμπει ανάλογα. Όπως λέει “ ο αθλητισμός πρέπει να εμπνέει εμπιστοσύνη , να λειτουργεί με διαφάνεια και να διέπεται από ισονομία”.

Η εκ των συλληφθέντων διαιτητών Βάσω Τσαρούχα Eurokinissi Sports

Για το τί θα συμβεί την επόμενη μέρα στο χώρο του μπάσκετ μετά την απολογία των κατηγορουμένων πηγές του υπουργείου Αθλητισμού δηλώνουν πως θα αναμένουν να δουν αν θα υπάρξουν περιοριστικοί περιορισμοί στον κ. Λιόλιο που θα αφορούν την ενασχόλησή τους με τον αθλητισμό, κάτι που εκτιμούν ως βέβαιο.

Σε αυτή την περίπτωση το ΔΣ της Ομοσπονδίας θα ανασυγκροτηθεί καθώς δεν προβλέπεται έκπτωση συνολικά της διοίκησης.

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