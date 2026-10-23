Βουλή: Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την απαγόρευση των social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών

Snapshot Η Βουλή υπερψήφισε το νομοσχέδιο που απαγορεύει τη χρήση social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών από 1η Ιανουαρίου 2027.

Η Νέα Δημοκρατία τάχθηκε υπέρ, το ΠΑΣΟΚ δήλωσε «παρών» και τα υπόλοιπα κόμματα καταψήφισαν το νομοσχέδιο.

Οι πλατφόρμες θα πρέπει να ελέγχουν την ηλικία των χρηστών μέσω του εργαλείου Kids Wallet, το οποίο δεν διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα.

Οι περιορισμοί αποσκοπούν στην προστασία της ψυχικής υγείας των παιδιών και βασίζονται σε ευρωπαϊκές τεχνικές προδιαγραφές.

Η Πολιτεία παρεμβαίνει για να αντιμετωπίσει την ανεξέλεγκτη χρήση του διαδικτύου από ανηλίκους, παρόμοια με τους περιορισμούς για αλκοόλ και καπνικά προϊόντα. Snapshot powered by AI

Κατά πλειοψηφία υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου, το οποίο προβλέπει ότι από την 1η Ιανουαρίου 2027 θα απαγορεύεται η χρήση των social media από παιδιά κάτω των 15 ετών.

Υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου τάχθηκε η Νέα Δημοκρατία, ενώ το ΠΑΣΟΚ δήλωσε «παρών». ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση, ΚΚΕ, ΝΙΚΗ και Πλεύση Ελευθερίας το καταψήφισαν.

Νωρίτερα, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου υπερασπίστηκε τις νέες ρυθμίσεις, χαρακτηρίζοντάς τες αναγκαίες, αποτελεσματικές, αναλογικές και συμβατές με το ευρωπαϊκό δίκαιο.

«Θα ήταν πολύ εύκολο να μην κάνουμε απολύτως τίποτα σήμερα και να περιμένουμε τον τέλειο ευρωπαϊκό νόμο. Η δυσκολία όμως είναι εδώ», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι η Πολιτεία οφείλει να παρέμβει απέναντι στην ανεξέλεγκτη χρήση του διαδικτύου από παιδιά.

Όπως είπε, αντίστοιχη λογική ακολουθήθηκε και στους περιορισμούς για την πώληση αλκοόλ και καπνικών προϊόντων σε ανηλίκους, προσθέτοντας ότι ήδη έχουν καταγραφεί αποτελέσματα από την εφαρμογή των σχετικών μέτρων.

Τι αλλάζει από την 1η Ιανουαρίου 2027

Σύμφωνα με τον κ. Παπαστεργίου, από την έναρξη εφαρμογής του νέου πλαισίου οι πλατφόρμες θα πρέπει να ελέγχουν εάν οι λογαριασμοί και οι υπηρεσίες τους απευθύνονται σε ενήλικες ή ανηλίκους.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο Kids Wallet, το οποίο θα αποτελεί βασικό εργαλείο για την επαλήθευση της ηλικίας των χρηστών.

Ο υπουργός τόνισε ότι η εφαρμογή δεν αποτελεί αποκλειστικά ελληνική πρωτοβουλία, αλλά βασίζεται σε τεχνικές προδιαγραφές που έχουν συμφωνηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Όπως διευκρίνισε, το Kids Wallet δεν θα διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα των παιδιών ή των χρηστών στις πλατφόρμες, αλλά μόνο την πληροφορία εάν ο χρήστης είναι άνω ή κάτω των 15 ετών, χωρίς να κοινοποιείται ακόμη και η ημερομηνία γέννησής του.

«Ας στείλουμε το μήνυμα ότι το πρόβλημα της ανεξέλεγκτης χρήσης του διαδικτύου, που οδηγεί τα παιδιά σε εθισμό σε βάρος της ψυχικής τους υγείας, δεν μπορεί να συνεχιστεί», ανέφερε ο κ. Παπαστεργίου.

Κλείνοντας την παρέμβασή του, σημείωσε ότι «χρωστάμε στα παιδιά μας την παιδική τους ηλικία», υποστηρίζοντας ότι το νέο πλαίσιο έρχεται να απαντήσει σε ένα ζήτημα που απασχολεί έντονα την κοινωνία.

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