Βουλή: Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την απαγόρευση των social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε από την Ολομέλεια το νομοσχέδιο για τον περιορισμό της πρόσβασης ανηλίκων στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Γιάννης Φιλιππάκος

Βουλή: Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την απαγόρευση των social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Βουλή υπερψήφισε το νομοσχέδιο που απαγορεύει τη χρήση social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών από 1η Ιανουαρίου 2027.
  • Η Νέα Δημοκρατία τάχθηκε υπέρ, το ΠΑΣΟΚ δήλωσε «παρών» και τα υπόλοιπα κόμματα καταψήφισαν το νομοσχέδιο.
  • Οι πλατφόρμες θα πρέπει να ελέγχουν την ηλικία των χρηστών μέσω του εργαλείου Kids Wallet, το οποίο δεν διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα.
  • Οι περιορισμοί αποσκοπούν στην προστασία της ψυχικής υγείας των παιδιών και βασίζονται σε ευρωπαϊκές τεχνικές προδιαγραφές.
  • Η Πολιτεία παρεμβαίνει για να αντιμετωπίσει την ανεξέλεγκτη χρήση του διαδικτύου από ανηλίκους, παρόμοια με τους περιορισμούς για αλκοόλ και καπνικά προϊόντα.
Snapshot powered by AI

Κατά πλειοψηφία υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου, το οποίο προβλέπει ότι από την 1η Ιανουαρίου 2027 θα απαγορεύεται η χρήση των social media από παιδιά κάτω των 15 ετών.

Υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου τάχθηκε η Νέα Δημοκρατία, ενώ το ΠΑΣΟΚ δήλωσε «παρών». ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση, ΚΚΕ, ΝΙΚΗ και Πλεύση Ελευθερίας το καταψήφισαν.

Νωρίτερα, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου υπερασπίστηκε τις νέες ρυθμίσεις, χαρακτηρίζοντάς τες αναγκαίες, αποτελεσματικές, αναλογικές και συμβατές με το ευρωπαϊκό δίκαιο.

«Θα ήταν πολύ εύκολο να μην κάνουμε απολύτως τίποτα σήμερα και να περιμένουμε τον τέλειο ευρωπαϊκό νόμο. Η δυσκολία όμως είναι εδώ», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι η Πολιτεία οφείλει να παρέμβει απέναντι στην ανεξέλεγκτη χρήση του διαδικτύου από παιδιά.

Όπως είπε, αντίστοιχη λογική ακολουθήθηκε και στους περιορισμούς για την πώληση αλκοόλ και καπνικών προϊόντων σε ανηλίκους, προσθέτοντας ότι ήδη έχουν καταγραφεί αποτελέσματα από την εφαρμογή των σχετικών μέτρων.

Τι αλλάζει από την 1η Ιανουαρίου 2027

Σύμφωνα με τον κ. Παπαστεργίου, από την έναρξη εφαρμογής του νέου πλαισίου οι πλατφόρμες θα πρέπει να ελέγχουν εάν οι λογαριασμοί και οι υπηρεσίες τους απευθύνονται σε ενήλικες ή ανηλίκους.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο Kids Wallet, το οποίο θα αποτελεί βασικό εργαλείο για την επαλήθευση της ηλικίας των χρηστών.

Ο υπουργός τόνισε ότι η εφαρμογή δεν αποτελεί αποκλειστικά ελληνική πρωτοβουλία, αλλά βασίζεται σε τεχνικές προδιαγραφές που έχουν συμφωνηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Όπως διευκρίνισε, το Kids Wallet δεν θα διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα των παιδιών ή των χρηστών στις πλατφόρμες, αλλά μόνο την πληροφορία εάν ο χρήστης είναι άνω ή κάτω των 15 ετών, χωρίς να κοινοποιείται ακόμη και η ημερομηνία γέννησής του.

«Ας στείλουμε το μήνυμα ότι το πρόβλημα της ανεξέλεγκτης χρήσης του διαδικτύου, που οδηγεί τα παιδιά σε εθισμό σε βάρος της ψυχικής τους υγείας, δεν μπορεί να συνεχιστεί», ανέφερε ο κ. Παπαστεργίου.

Κλείνοντας την παρέμβασή του, σημείωσε ότι «χρωστάμε στα παιδιά μας την παιδική τους ηλικία», υποστηρίζοντας ότι το νέο πλαίσιο έρχεται να απαντήσει σε ένα ζήτημα που απασχολεί έντονα την κοινωνία.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την απαγόρευση των social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών – Τι αλλάζει από 1η Ιανουαρίου 2027

00:58ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Πρόεδρος κοινοβουλευτικής επιτροπής ζητά χρήση πυρηνικών όπλων αν οι ΗΠΑ επιτεθούν ξανά

00:33ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Τα 820.000 είναι… σηκωμένα και δωσμένα – Η σιωπή δεν ξέρω τι δείχνει»

00:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Βουτιά 2,6% για τον Nasdaq με νέο sell-off στην τεχνολογία

23:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - Σπάρτα Πράγας 1-0: Γκονζάλες και... έφυγε για 8άδα!

23:49ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Στο σφυρί ο πίνακας «Ιρις» του Κλοντ Μονέ - Αγοράστηκε στην τιμή των 50 εκατ. ευρώ

23:48ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε στα 93 του ο Τομ Σκέριτ, πρωταγωνιστής των «Picket Fences» και «Alien»

23:42ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Ο Πούτιν δηλώνει ότι η γη της ανατολικής Ουκρανίας είναι ιστορικά ρωσική

23:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρανάκης: Η νέα γενιά διαμαρτύρεται με αξιοπρέπεια – Δεν επιστρέφουμε στις εικόνες του διχασμού

23:32ΚΟΣΜΟΣ

FBI σε ιστοσελίδες: «Θέστε τα συστήματα εκτός σύνδεσης μέχρι να αντιμετωπιστεί πλήρως ο κίνδυνος»

23:31ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Φιντάν με τους ΥΠΕΞ Γαλλίας, Βρετανίας, Γερμανίας, Πακιστάν, Αιγύπτου, Σαουδικής Αραβίας

23:22ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Μαθητές προσεύχονται για να βρέξει

23:19ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Μπασκόνια 85-79: Νικάει και στα άσχημα βράδια του

23:13LIFESTYLE

Τζον Γκούντμαν: Αγνώριστος μετά τη ραγδαία απώλεια κιλών - «Ζύγιζα σχεδόν 180 κιλά»

23:04ΚΟΣΜΟΣ

Μερτς: Προειδοποίησε για περισσότερες υποθέσεις κατασκοπείας στο μέλλον

22:52ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Δικαστήριο επιβάλλει στον Τραμπ να δώσει ένορκη κατάθεση στους δικηγόρους του BBC

22:43ΚΟΣΜΟΣ

Σερβία: Στην τελική ευθεία για τις πιο κρίσιμες εκλογές – Η «Φοιτητική Λίστα» απειλεί την παντοδυναμία Βούτσιτς

22:34LIFESTYLE

Μια γυναίκα spoiler: Σε απελπισία η Μαρίνα – Παίρνει στα χέρια της τις εξετάσεις

22:25ΕΛΛΑΔΑ

Στις 17 Νοεμβρίου κρίνεται η αίτηση επανεξέτασης για τη δολοφονία της Ελένης Τοπαλούδη

22:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καβγάς Κωνσταντοπούλου -  Χρηστίδη: «Είστε με τους λύκους που προωθούν ξένα συμφέροντα» - «Κάνετε θέατρο» 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:05ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις: Ο Λιόλιος είχε ζητήσει να αποβληθεί παίκτης - Τα SMS και τα 931.000 ευρώ που προκαλούν «σεισμό» στο ελληνικό μπάσκετ

19:02ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Σκόνη και θρύψαλα»: Οι συνθηματικές εντολές στους διαιτητές για... χειρουργείο σε μια ομάδα - Πώς έστησαν ακόμη και αγώνες μαθητικών πρωταθλημάτων - Κατάθεση που καίει Λιόλιο και τους άλλους 5 συλληφθέντες

16:18LIFESTYLE

Η Κέιτ Μίντλετον επέστρεψε 14 χρόνια μετά στον χώρο όπου έδωσε την πρώτη της βασιλική ομιλία

19:57ΚΟΣΜΟΣ

Ρήξη στις σχέσεις Τουρκίας- Αζερμπαϊτζάν: Μαντίλα και Ισραήλ

14:55ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός είχε κάνει πρόσθετη παρέμβαση υπέρ της συλληφθείσας Τσαρούχα για να σφυρίζει σε ματς με τον Παναθηναϊκό!

20:15ΕΛΛΑΔΑ

Πάρος: Αποσωληνώθηκε η 21χρονη - «Με τη θέλησή μου έκανα ότι έκανα, ήθελα να πειραματιστώ»

06:33ΚΟΣΜΟΣ

Κιμ Γιονγκ Ουν: Η αλήθεια για το «ανακοινωθέν θανάτου», τη φωτογραφία και την εγκεφαλική αιμορραγία

18:38ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: «Ετοιμαστείτε για πόλεμο ή ολικό μπλακάουτ» - Οδηγός επιβίωσης στους πολίτες - Τρία λίτρα νερό, τρόφιμα, φάρμακα και μετρητά για κάθε πολίτη

22:07ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 22/10: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 3 εκατ. ευρώ

16:29ΕΛΛΑΔΑ

Ταΰγετος: Εργασίες καθαρισμού και επισκευών στα 2.407 μέτρα - Συνεργασία ορειβατών και Στρατού για το εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία

17:58ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Όπου τους βρίσκω θα τους διαλύω γιατί είναι εχθροί μου»: Τα στοιχεία που «καίνε» Λιόλιο και τους άλλους 5 – Οι αγώνες του Προμηθέα που ελέγχονται ως στημένοι -Η Τσαρούχα ζητούσε να της κανονίσουν διαμονή στο Costa Navarino

06:44LIFESTYLE

Τα μονοψήφια νούμερα φέρνουν προβληματισμό στα κανάλια – Ποια προγράμματα «ζορίζονται»

08:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή με βροχές και καταιγίδες - Η ημέρα που αλλάζει το σκηνικό

19:34ΕΛΛΑΔΑ

Αλυσίδα πιτσαρίας Pizza Fan: 1,1 εκατ. ευρώ είχε τελικά η βίλα του ιδιοκτήτη

12:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Εντυπωσιακή «ρωγμή» στον πολικό στρόβιλο - Τι σημαίνει για την Ελλάδα

19:25ΕΛΛΑΔΑ

Καβάλα: Νεκρός 28χρονος που έπεσε σε κάγκελα από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας

20:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Double score για ΝΔ, προβάδισμα με 12,5 μονάδες έναντι της ΕΛΑΣ στην πρόθεση ψήφου και Βουλή 8 κομμάτων

00:33ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Τα 820.000 είναι… σηκωμένα και δωσμένα – Η σιωπή δεν ξέρω τι δείχνει»

23:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - Σπάρτα Πράγας 1-0: Γκονζάλες και... έφυγε για 8άδα!

00:58ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Πρόεδρος κοινοβουλευτικής επιτροπής ζητά χρήση πυρηνικών όπλων αν οι ΗΠΑ επιτεθούν ξανά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ