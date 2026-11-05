Κοζάνη: Επί ποδός η Πολιτική Προστασία για τον χειμώνα με νέα οχήματα του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ»

Snapshot Η Δυτική Μακεδονία έχει ολοκληρώσει τον επιχειρησιακό σχεδιασμό για την αντιμετώπιση ακραίων καιρικών φαινομένων με τα σχέδια «Δάρδανος 2» και «Βορέας 2» σε όλους τους 13 Δήμους της Περιφέρειας.

Η Περιφέρεια εξοπλίζεται με 11 νέα μηχανήματα έργου μέσω του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ» για τον καθαρισμό δρόμων και την προστασία υποδομών κατά τον χειμώνα.

Οι καμένες εκτάσεις στη Δυτική Μακεδονία μειώθηκαν κατά 87% την τελευταία αντιπυρική περίοδο σε σχέση με το 2025, με σημαντική μείωση και στον αριθμό των πυρκαγιών.

Υπάρχει έμφαση στη διατήρηση ανοιχτών εθνικών και επαρχιακών οδών για την εξασφάλιση προσβασιμότητας σε νοσοκομεία υπό όλες τις συνθήκες.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν κορυφαία στελέχη του κρατικού μηχανισμού και φορείς ασφαλείας για τον συντονισμό των μέτρων πολιτικής προστασίας. Snapshot powered by AI

Σε πλήρη εγρήγορση βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός ενόψει των δύσκολων καιρικών συνθηκών που παραδοσιακά πλήττουν τους επόμενους μήνες τη βόρεια Ελλάδα. Υπό τον συντονισμό του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, και με τη συμμετοχή του περιφερειάρχη Γεώργιου Αμανατίδη, διεξήχθη την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου ευρεία σύσκεψη στην Κοζάνη. Το κέντρο βάρους έπεσε ξεκάθαρα στην επιχειρησιακή ετοιμότητα της Δυτικής Μακεδονίας απέναντι σε χιονοπτώσεις, παγετό και έντονα πλημμυρικά φαινόμενα.

Η γεωγραφική μορφολογία της περιοχής δεν αφήνει κανένα περιθώριο για εφησυχασμό. Οι χαμηλές θερμοκρασίες και οι ορεινοί, δυσπρόσιτοι οικισμοί απαιτούν άμεσα αντανακλαστικά, με τον υπουργό να ξεκαθαρίζει το τοπίο μιλώντας ανοιχτά για τις ασύμμετρες απειλές της νέας εποχής.

Στην εκτενή παρέμβασή του, ο Ευάγγελος Τουρνάς έδωσε το ακριβές στίγμα των προθέσεων της Πολιτείας: «Ακολούθως, είμαστε εδώ στην Περιφέρεια για τη μεγάλη σύσκεψη που πρέπει να κάνουμε, το ΠΕΣΟΠΠ, πρώτα απ’ όλα για να δούμε τα συμπεράσματα και τον απολογισμό της πρόσφατης αντιπυρικής περιόδου. Ήταν μια καλή χρονιά για την Περιφέρεια, αλλά και για να δούμε την προετοιμασία που κάνουμε για την περίοδο του χειμώνα. Βλέπουμε ότι η κλιματική κρίση δημιουργεί διαρκώς δύσκολα φαινόμενα. Δεχόμαστε αρκετές προκλήσεις, θα έλεγα, συμβάντα τα οποία μας επηρεάζουν. Είχαμε αρκετά πλημμυρικά φαινόμενα στη χώρα μας, και στην Κρήτη και στη Ρόδο και βέβαια στην Αγχίαλο, αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Άρα, λοιπόν, οφείλουμε να προετοιμαστούμε κατάλληλα για να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε συμβάν από εδώ και στο εξής, που ενδεχομένως να δημιουργήσει πρόβλημα στην περιουσία, στην ανθρώπινη ζωή, αλλά και στο περιβάλλον».

Σχέδια στα χαρτιά και στο πεδίο

Όπως ανακοινώθηκε στους εκπροσώπους των φορέων, ο επιχειρησιακός σχεδιασμός πατάει στέρεα πάνω στα ειδικά σχέδια «Δάρδανος 2» για τις πλημμύρες και «Βορέας 2» για τον αποχιονισμό. Το θετικό στοιχείο της υπόθεσης είναι πως και οι 13 Δήμοι της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας διαθέτουν πλέον αυτά τα πρωτόκολλα, καταγράφοντας ποσοστό κάλυψης 100%.

Αυτό πρακτικά μεταφράζεται σε πλήρη χαρτογράφηση των διαθέσιμων μηχανημάτων, επαρκή αποθέματα άλατος και συνεχή έλεγχο των αντιπλημμυρικών υποδομών σε ρέματα. Την ίδια ώρα, η εντολή προς όλους ήταν ρητή αναφορικά με τη διατήρηση ανοιχτών των εθνικών και επαρχιακών αξόνων, ώστε να εξασφαλίζεται υπό οποιεσδήποτε συνθήκες η πρόσβαση στα νοσοκομεία.

Ενίσχυση με 11 νέα μηχανήματα έργου

Στον αγώνα αυτό, οι δυνάμεις κρούσης της Περιφέρειας εξοπλίζονται με σύγχρονα μέσα. Μέσω του Εθνικού Προγράμματος Πολιτικής Προστασίας «ΑΙΓΙΣ», η Δυτική Μακεδονία παραλαμβάνει 11 ολοκαίνουργια μηχανήματα έργου. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται τέσσερα σύνθετα εκσκαπτικά, προωθητές γαιών, τρία βαρέα εκχιονιστικά οχήματα και ελαστικοφόροι φορτωτές.

Πρόκειται για εργαλεία πρώτης γραμμής που θα αναλάβουν τον καθαρισμό φερτών υλικών, τη διάνοιξη δρόμων και την προστασία υποδομών. Κι όμως, η προμήθεια αυτή είναι μόνο ένα κομμάτι στο γιγαντιαίο παζλ διάθεσης 158 μηχανημάτων στις 13 Περιφέρειες της χώρας, ενός project συνολικής συμβασιοποιημένης αξίας 19,1 εκατ. ευρώ που χρηματοδοτείται απευθείας από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Η κάθετη πτώση στις καμένες εκτάσεις

Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά δεδομένα που έπεσαν στο τραπέζι της Κοζάνης, η αντιπυρική περίοδος, που έληξε επισήμως στις 31 Οκτωβρίου, άφησε πίσω της εξαιρετικά νούμερα για τη Δυτική Μακεδονία. Μέσα σε ένα εξάμηνο, οι αγροτοδασικές πυρκαγιές έπεσαν στις 127 έναντι 166 την περσινή χρονιά, καταγράφοντας μείωση 23,5%.

Η πραγματική διαφορά, ωστόσο, αποτυπώθηκε στη γη που έγινε στάχτη. Οι καμένες εκτάσεις συρρικνώθηκαν δραματικά στα 2.255,68 στρέμματα από 17.083,42 το 2025, αγγίζοντας το εντυπωσιακό ποσοστό μείωσης του 87%. Είναι ενδεικτικό πως τα δάση που κάηκαν μετρήθηκαν σε μόλις 11,66 στρέμματα συνολικά. Αναλυτικά ανά περιοχή, η Κοζάνη μέτρησε 66 φωτιές με 468,65 καμένα στρέμματα, η Φλώρινα 14 πυρκαγιές με 947,21 στρέμματα, η Καστοριά περιορίστηκε σε μόλις 105,02 στρέμματα από 15 συμβάντα, ενώ τα Γρεβενά κατέγραψαν 734,80 στρέμματα από 32 φωτιές.

Την πολυπληθή σύσκεψη παρακολούθησαν κορυφαία στελέχη του κρατικού μηχανισμού. Ανάμεσά τους ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπαευσταθίου, οι βουλευτές Κοζάνης Μιχάλης Παπαδόπουλος και Στάθης Κωνσταντινίδης, καθώς και ηγεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων, του Πυροσβεστικού Σώματος, της Ελληνικής Αστυνομίας και τεχνικοί φορείς από τον ΔΕΔΔΗΕ, τον ΑΔΜΗΕ και την Εγνατία Οδό.

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