Το Σωματείο Αμερικανών Ηθοποιών θα τιμήσει τον Αλ Πατσίνο με το Βραβείο Συνολικής Προσφοράς

Ο θρυλικός ηθοποιός θα παραλάβει την κορυφαία τιμητική διάκριση του Σωματείου Ηθοποιών Αμερικής τον Φεβρουάριο του 2027.

Γιάννης Φιλιππάκος

Το Σωματείο Αμερικανών Ηθοποιών θα τιμήσει τον Αλ Πατσίνο με το Βραβείο Συνολικής Προσφοράς
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  • Ο Αλ Πατσίνο θα τιμηθεί με το Βραβείο Συνολικής Προσφοράς του Σωματείου Ηθοποιών Αμερικής (SAG-AFTRA) τον Φεβρουάριο του 2027.
  • Η διάκριση αναγνωρίζει την καριέρα του που εκτείνεται σε πάνω από πέντε δεκαετίες και το ανθρωπιστικό του έργο.
  • Η απονομή θα γίνει στις 28 Φεβρουαρίου 2027 στο Shrine Auditorium του Λος Άντζελες και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Netflix.
  • Ο Πατσίνο έχει εννέα υποψηφιότητες για Όσκαρ και έχει κερδίσει το Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου για το «Άρωμα Γυναίκας» το 1993.
  • Ο πρόεδρος του SAG-AFTRA, Σον Άστιν, χαρακτήρισε τον Αλ Πατσίνο «δύναμη της φύσης» και υπογράμμισε την επιρροή του ως ηθοποιού και δασκάλου.
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Με το Βραβείο Συνολικής Προσφοράς του Σωματείου Ηθοποιών Αμερικής (SAG-AFTRA) θα τιμηθεί ο Αλ Πατσίνο, σε αναγνώριση μιας καριέρας που μετρά περισσότερες από πέντε δεκαετίες και περιλαμβάνει ορισμένες από τις πιο εμβληματικές ερμηνείες στην ιστορία του αμερικανικού κινηματογράφου.

Ο 86χρονος πρωταγωνιστής της τριλογίας του «Νονού» γίνεται ο 62ος ηθοποιός που λαμβάνει την υψηλότερη τιμητική διάκριση του SAG-AFTRA.

«Το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου αναρωτιόμουν και περιπλανιόμουν, αλλά πάντα ένιωθα σαν στο σπίτι μου όταν είχα στα χέρια μου ένα σενάριο και βρισκόμουν ανάμεσα σε συναδέλφους ηθοποιούς», ανέφερε ο ίδιος.

«Η δουλειά και οι ηθοποιοί που συνάντησα σε αυτή τη διαδρομή ήταν από τις μεγαλύτερες χαρές της ζωής μου. Αποτελεί τιμή για εμένα η αναγνώριση από το SAG-AFTRA, καθώς γιορτάζει την πορεία μου», πρόσθεσε.

AL PACINO

Η απονομή τον Φεβρουάριο του 2027

Ο Αλ Πατσίνο θα παραλάβει το βραβείο στις 28 Φεβρουαρίου 2027, κατά την 33η τελετή απονομής των βραβείων του Σωματείου Ηθοποιών, που θα πραγματοποιηθεί στο Shrine Auditorium του Λος Άντζελες και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Netflix.

Η τιμητική διάκριση δεν αφορά μόνο την καλλιτεχνική του πορεία, αλλά και το ανθρωπιστικό του έργο. Το Σωματείο αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες του για την ανακούφιση ανθρώπων που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, την καταπολέμηση της πείνας και της φτώχειας, αλλά και στη στήριξή του σε θεατρικούς οργανισμούς, όπως το Shakespeare Center του Λος Άντζελες.

Scarface

Από τον «Νονό» στην κορυφή του Χόλιγουντ

Γεννημένος στη Νέα Υόρκη, ο Αλ Πατσίνο έκανε τα πρώτα του βήματα στο θέατρο πριν περάσει στον κινηματογράφο.

Η μεγάλη καμπή ήρθε το 1972, όταν ο Φράνσις Φορντ Κόπολα τον επέλεξε για τον ρόλο του Μάικλ Κορλεόνε στον «Νονό», παρά τις αντιρρήσεις του στούντιο που προτιμούσε έναν ήδη καταξιωμένο σταρ.

Η ερμηνεία του τού χάρισε την πρώτη υποψηφιότητα για Όσκαρ και άνοιξε τον δρόμο για μια σειρά από ρόλους που τον καθιέρωσαν ως έναν από τους σημαντικότερους ηθοποιούς της γενιάς του.

Ακολούθησαν υποψηφιότητες για τις ταινίες «Σέρπικο», «Ο Νονός, Μέρος 2ο» και «Σκυλίσια Μέρα».

Το 1993 κέρδισε το Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου για το «Άρωμα Γυναίκας». Την ίδια χρονιά ήταν υποψήφιος και για Όσκαρ Β' Ανδρικού Ρόλου για την ταινία «Οικόπεδα με Θέα».

Συνολικά έχει προταθεί εννέα φορές για Όσκαρ, με πιο πρόσφατη υποψηφιότητα το 2020 για τον «Ιρλανδό».

Στη συλλογή των διακρίσεών του περιλαμβάνονται ακόμη δύο βραβεία του SAG-AFTRA, δύο Emmy, τέσσερις Χρυσές Σφαίρες, καθώς και το τιμητικό Βραβείο Συνολικής Προσφοράς Cecil B. DeMille.

PACINO WINS OSCAR

«Μια δύναμη της φύσης»

Για την επιλογή του Αλ Πατσίνο μίλησε και ο πρόεδρος του Σωματείου Ηθοποιών Αμερικής, Σον Άστιν.

«Όπως τόσοι πολλοί ηθοποιοί, έχω περάσει τη ζωή μου με δέος και εκτίμηση για αυτή τη δύναμη της φύσης που ονομάζεται Αλ Πατσίνο», ανέφερε.

«Όταν τον παρακολουθείς να ερμηνεύει, βλέπεις ταυτόχρονα έναν μαθητή και έναν δάσκαλο».

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