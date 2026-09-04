Η ιστορία της Maserati γίνεται ταινία με Al Pacino και Anthony Hopkins

Του Γιάννη Σκουφή

Μετά τις Ferrari και Lamborghini, μία ακόμη μεγάλη ιταλική εταιρεία αποκτά τη δική της κινηματογραφική ιστορία. Η νέα ταινία «Maserati: The Brothers» βρίσκεται καθ' οδόν προς τις αίθουσες και επιχειρεί να αφηγηθεί τις απαρχές μιας εταιρείας που συνδέθηκε στενά με τους αγώνες και τα ιταλικά αυτοκίνητα υψηλών επιδόσεων.

Στο επίκεντρο βρίσκονται τα αδέλφια της οικογένειας Maserati και ιδιαίτερα οι Alfieri, Bindo και Carlo και οι θεατές θα παρακολουθούν τη διαδρομή που οδήγησε στην ίδρυση της εταιρείας το 1914 και στη μετέπειτα καθιέρωσή της.

Το καστ είναι ιδιαίτερα δυνατό. Στην παραγωγή συμμετέχουν οι Anthony Hopkins, Al Pacino, Andy García και Jessica Alba, ενώ τους αδελφούς Maserati υποδύονται μεταξύ άλλων οι Michele Morrone, Salvatore Esposito, Matteo Bassi και Lorenzo de Moor.

Το πρώτο teaser δείχνει ότι οι αγώνες αυτοκινήτου θα αποτελέσουν βασικό κομμάτι της αφήγησης. Και δικαιολογημένα, μιας και η φήμη της Maserati δημιουργήθηκε σε μεγάλο βαθμό μέσα στις πίστες. Ιδιαίτερη θέση αναμένεται να έχουν οι ιστορικές νίκες στα 500 Μίλια της Ινδιανάπολης το 1939 και το 1940.

https://www.instagram.com/p/Dcfzo2yM6yM/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Παράλληλα, η ταινία δεν περιορίζεται στην αγωνιστική δραστηριότητα, αλλά ασχολείται με τις προσωπικές σχέσεις των αδελφών, τις δυσκολίες και τα γεγονότα που διαμόρφωσαν την πορεία της οικογένειας.

Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Robert Moresco, ο οποίος είχε σκηνοθετήσει και το «Lamborghini: The Man Behind the Legend», ενώ πίσω από την παραγωγή βρίσκεται η ομάδα που έχει ασχοληθεί και με τις κινηματογραφικές ιστορίες των Ferrari και Lamborghini.

Η ακριβής ημερομηνία πρεμιέρας δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί. Το «Maserati: The Brothers», πάντως, έρχεται σε μία περίοδο κατά την οποία η σημερινή Maserati αντιμετωπίζει σημαντικές εμπορικές προκλήσεις, θυμίζοντας παράλληλα πόσο βαθιές είναι οι ρίζες της στην ιστορία της αυτοκίνησης.