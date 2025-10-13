Αλ Πατσίνο: Μετάνιωσε που δεν παντρεύτηκε την Νταϊάν Κίτον - «Ήταν ο έρωτας της ζωής του»

Κανένας από τους δύο αστέρες του Χόλιγουντ δεν παντρεύτηκε ποτέ μετά τη διάλυση της σχέσης τους

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Αλ Πατσίνο: Μετάνιωσε που δεν παντρεύτηκε την Νταϊάν Κίτον - «Ήταν ο έρωτας της ζωής του»
LIFESTYLE
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

H Νταϊάν Κίτον και ο Αλ Πατσίνο έζησαν έναν θυελλώδη έρωτα που κράτησε πάνω από μία 20ετία, αλλά δεν κατέληξε ποτέ στο ευτυχισμένο τέλος που θα περίμενε κάποιος, με τους δύο να τραβούν χωριστούς δρόμους.

Η Κίτον υποδύθηκε την κοπέλα του Πατσίνο στην τριλογία «Ο Νονός» και άρχισαν να βγαίνουν το 1974, και όπως εξομολογήθηκε αργότερα τον ερωτεύτηκε τρελά. Χώρισαν το 1990, αφού η Κίτον του έδωσε τελεσίγραφο και εκείνος αρνήθηκε να δεσμευτεί σε γάμο.

al-k.jpg

Ο 85χρονος Πατσίνο εύχεται τώρα να την είχε παντρευτεί, σύμφωνα με μια πηγή στην Daily Mail σε άρθρο που δημοσιεύτηκε την Κυριακή.

«Ξέρω ότι θα μετανιώνει για πάντα που δεν έκανε την κίνησή του όταν είχε την ευκαιρία», δήλωσε ένας φίλος του θρυλικού ηθοποιού. «Για χρόνια μετά τον χωρισμό του με την Νταϊάν, ο Αλ συνήθιζε να λέει: "Αν ήταν γραφτό να γίνει, ποτέ δεν είναι αργά για μια επανάληψη. Αλλά δυστυχώς, τώρα είναι.»

«Κοιτάζοντας πίσω, ο Αλ παραδέχεται ότι ο έρωτας της ζωής του ήταν η Νταϊάν, την οποία πάντα αποκαλούσε «μια καταπληκτική γυναίκα»», πρόσθεσε ο φίλος του.

Η πηγή ανέφερε επίσης ότι η Κίτον και ο Πατσίνο δεν μίλησαν ποτέ — παρά το γεγονός ότι ζούσαν κοντά ο ένας στον άλλον στο Μπέβερλι Χιλς.

«Κάποτε τον ρώτησα γιατί και μου είπε: "Δεν χρειάζεται να μιλάμε μεταξύ μας. Είπαμε όλα όσα έπρεπε να ειπωθούν εκείνη τη στιγμή"», είπε η πηγή.

Σε μία συνέντευξή της, στους Sunday Times το 2017, η Κίτον αναφερόμενη στη σχέση της με τον Πατσίνο, ομολόγησε ότι ήταν καλύτερα που οι δυο τους δεν παντρεύτηκαν ποτέ.

«Δεν ήθελα καν να μου κάνει πρόταση γάμου. Απλώς σκέφτηκα ότι ίσως τελικά να με παντρευόταν», θυμήθηκε.

«Σκέφτηκα, "Μην κάνεις καν πρόταση γάμου - ας το κάνουμε απλώς"», συνέχισε. «Αλλά αυτό δεν συνέβη ποτέ, και αυτό είναι ευλογία και για τους δυο μας. Θα ήταν εφιάλτης για εκείνον».

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός παραδέχθηκε ότι τελικά, δεν ήταν και πολύ ταιριαστοί.

«Είμαστε πολύ εκκεντρικοί, χρειαζόταν μια γυναίκα που θα τον φρόντιζε, εγώ χρειαζόμουν έναν άντρα που θα φρόντιζε εμένα... Ήταν πολύ σημαντικό να αφήσουμε ο ένας τον άλλον μόνο, να αποχαιρετιστούμε», είπε. «Αλλά δεν ήταν δική μου επιλογή».

Η Κίτον δεν παντρεύτηκε ποτέ, αλλά υιοθέτησε δύο παιδιά στα 50 της - την κόρη Ντέξτερ, 29 ετών, και τον γιο Ντιουκ, 25 ετών.

Ο Πατσίνο επίσης δεν παντρεύτηκε ποτέ. Έχει τέσσερα παιδιά: την Τζούλι Μαρί, 35 ετών, τα δίδυμα Άντον και Ολίβια, 24 ετών, και τον γιο του Ρόμαν, 2 ετών.

Ο Πατσίνο έκανε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση στην 45η τελετή απονομής των βραβείων AFI Life Achievement Awards προς τιμήν του Κίτον το 2017.

«Είσαι καλλιτέχνης, Ντι», της είπε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του. «Είσαι σπουδαία καλλιτέχνης... Σ' αγαπώ για πάντα».

Όμως ο Αλ Πατσίνο δεν είναι ο μόνος πρώην σύντροφος που θρηνεί τον θάνατό της.

Ο Γούντι Άλεν — με τον οποίο η Κίτον έβγαινε για μερικά χρόνια στις αρχές της δεκαετίας του '70 και συνεργάστηκε σε πολλές ταινίες — είναι «εξαιρετικά συντετριμμένος» από την απώλειά της .

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:01ΚΟΣΜΟΣ

Συγκίνηση σε όλο τον πλανήτη από την επανένωση των ομήρων με τις οικογένειές τους - Εικόνες, βίντεο

17:01ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μεγάλος διαγωνισμός από το Newsbomb: Κέρδισε ένα διπλό εισιτήριο για τον αγώνα Παναθηναϊκός AKTOR – Βιλερμπάν

17:00ΕΛΛΑΔΑ

Καβάλα: 17χρονη έσωσε 2,5 ετών παιδί από πνιγμό με καραμέλα - «Δεν φοβήθηκα», λέει στο Newsbomb

16:53ΚΟΣΜΟΣ

Η Χαμάς ανακοίνωσε τα ονόματα τεσσάρων ομήρων των οποίων τα πτώματα θα παραδοθούν σήμερα

16:43ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ερντογάν δεν προσγειωνόταν στο Σαρμ ελ-Σέιχ μέχρι να βεβαιωθεί ότι ο Νετανιάχου θα απόσχει από τη σύνοδο κορυφής με Τραμπ!

16:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χειροπέδες σε 46χρονο διακινητή μεταναστών – Έχει καταδικαστεί σε… 93 χρόνια κάθειρξη

16:36ΑΠΟΨΕΙΣ

Θάλασσες 2.0: Πώς η τεχνολογία - ρομποτική, τεχνητή νοημοσύνη και ψηφιακοί ωκεανοί - αναμορφώνει την προστασία των ελληνικών θαλασσών

16:35LIFESTYLE

Το Σόι σου: Backstage από τα γυρίσματα των νέων επεισοδίων

16:31ΕΛΛΑΔΑ

Ανακάλεσε η μητέρα του 6χρονου τα περί βιασμού του αγοριού και οι τρεις συλληφθέντες Αφγανοί αφέθηκαν ελεύθεροι

16:30ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία Τρίτης: Πώς θα λειτουργήσουν τα ΜΜΜ - Τι ισχύει για πλοία και αεροπλάνα

16:22ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Θα αγωνιστεί στο πλουσιότερο τουρνουά επίδειξης τένις στον κόσμο! – Τα «τρελά» λεφτά που θα δοθούν

16:22ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague, Ολυμπιακός: Η απάντηση Μπαρτζώκα για τους τραυματίες

16:21ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Πετάει για Αίγυπτο ο Ντόναλντ Τραμπ - Στο Σαρμ Ελ Σέιχ η σύνοδος κορυφής

16:15ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στα Χανιά: 15χρονη βρέθηκε αιμόφυρτη και μεθυσμένη σε πάρκο - Συνελήφθη η μητέρα της

16:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αποσύρθηκε η απαράδεκτη αναφορά των κατεχομένων ως «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου»

16:08ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Κάταγμα στο δάκτυλο ο Σαμοντούροβ

16:06ΚΟΣΜΟΣ

«Κόκκινο» σήμανε στην Αλάσκα: Δημιουργήθηκε νησίδα σε λίμνη εξαιτίας της κλιματικής κρίσης

16:05ΚΟΣΜΟΣ

Έζησε 21 χρόνια με σχεδόν τίποτα για να βγει στη σύνταξη στα 45: Γιατί κατέρρευσε το σχέδιό του

16:01ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ένσημα και Σύνταξη: Η μεγάλη αγωνία των ασφαλισμένων

16:00LIFESTYLE

Μετανιωμένος ο Αλ Πατσίνο που απέρριψε το «τελεσίγραφο γάμου» της Νταϊάν Κίτον

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το σκηνικό αλλάζει ραγδαία από τις 20 Οκτωβρίου - Ανοίγει η «πύλη του Ατλαντικού»

06:17ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τι σημαίνει αν βλέπετε ένα διπλό σύμβολο Wi-Fi στην οθόνη του τηλεφώνου σας;

16:43ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ερντογάν δεν προσγειωνόταν στο Σαρμ ελ-Σέιχ μέχρι να βεβαιωθεί ότι ο Νετανιάχου θα απόσχει από τη σύνοδο κορυφής με Τραμπ!

15:26ΚΟΣΜΟΣ

Το ISW προειδοποιει: Η Ρωσία στη «φάση μηδέν» του Γ' Παγκοσμίου Πολέμου - Σε θέση μάχης τα «μικρά πράσινα ανθρωπάκια»

16:53ΚΟΣΜΟΣ

Η Χαμάς ανακοίνωσε τα ονόματα τεσσάρων ομήρων των οποίων τα πτώματα θα παραδοθούν σήμερα

14:13ΚΟΣΜΟΣ

Σλοβακία: Βίντεο ντοκουμέντο κατέγραψε τον ήχο της σύγκρουσης των δύο τρένων

16:30ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία Τρίτης: Πώς θα λειτουργήσουν τα ΜΜΜ - Τι ισχύει για πλοία και αεροπλάνα

15:59ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Σχολιάζει όλη η Ευρώπη τη διαιτησία του ντέρμπι - «Αυτό είναι τρελό»

16:21ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Πετάει για Αίγυπτο ο Ντόναλντ Τραμπ - Στο Σαρμ Ελ Σέιχ η σύνοδος κορυφής

13:53ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Καθηγήτρια κατέρρευσε μπροστά στους συναδέλφους της και κατέληξε λίγο αργότερα

13:56ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Σύγκρουση τρένου με νεκρούς

13:21ΕΘΝΙΚΑ

«Για αυτό εγκατέλειψα την Πολεμική Αεροπορία για τα εργοστάσια της Ολλανδίας» - Κύμα παραιτήσεων τεχνικών «για μια καλύτερη ζωή» - Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Newsbomb

10:45ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η ηθοποιός Άννα Κυριακού

17:00ΕΛΛΑΔΑ

Καβάλα: 17χρονη έσωσε 2,5 ετών παιδί από πνιγμό με καραμέλα - «Δεν φοβήθηκα», λέει στο Newsbomb

16:00LIFESTYLE

Μετανιωμένος ο Αλ Πατσίνο που απέρριψε το «τελεσίγραφο γάμου» της Νταϊάν Κίτον

12:38ΕΛΛΑΔΑ

Δράμα: O 14χρονος που σκοτώθηκε στο τροχαίο είχε πάρει το ΙΧ από συγχωριανό του - Πώς έγινε το δυστύχημα

15:49ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: 55χρονος κατηγορείται από τις 3 κόρες του και τις 2 ανιψιές του για ασέλγεια

14:32ΚΑΙΡΟΣ

Τσατραφύλλιας: Έρχεται οργανωμένη κακοκαιρία με βροχές και θυελλώδεις ανέμους

12:26ΚΟΣΜΟΣ

Ελεύθερος ο όμηρος που είχε υποχρεωθεί να σκάψει τον τάφο του από τους τρομοκράτες της Χαμάς

09:18TRAVEL

Κάνε ένα βήμα πίσω στο χρόνο: Αυτό το ελληνικό χωριό είναι το όνειρο κάθε σκηνοθέτη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ