Νταϊάν Κίτον: Η τεράστια περιουσία που αφήνει η σταρ του Χόλιγουντ - Ποιοι είναι οι κληρονόμοι

Η Diane Keaton κρατάει την κάμερα ενός φωτογράφου των μέσων ενημέρωσης καθώς φτάνει στην πρεμιέρα της ταινίας "Mack & Rita", στο NeueHouse Hollywood στο Λος Άντζελες. (2022)

Ο θάνατος της Νταϊάν Κίτον, σε ηλικία 79 ετών ανακοινώθηκε το Σάββατο από εκπρόσωπο της οικογένειάς της, ενώ δημοσιεύματα θέλουν την υγεία της οσκαρικής ηθοποιού να παρουσίασε ραγαία επιδείνωση τους τελευταίους μήνες.

Η σταρ, η καριέρα της οποίας εκτοξεύτηκε με τους ρόλους της σε εμβληματικές ταινίες όπως «Ο Νονός», «Άνι Χολ», «Κόκκινα» και «Πατέρας της Νύφης», απέκτησε μία τεράστια περιουσία, όχι μόνο από τη Μέκκα του Κινηματογράφου, αλλά και χάρη στις έξυπνες επενδύσεις σε ακίνητα κατά τη διάρκεια της ζωής της.

Μία περιουσία που εκτιμάται στα 100 εκατομμύρια δολάρια.

Η περιουσία της, χωρίς ωστόσο να είναι ακόμα κάτι επίσημο, πιθανόν θα μοιραστεί στα δύο υιοθετημένα παιδιά της, την κόρη Ντέξτερ και τον γιο Ντιουκ, τα οποία μεγάλωσε ως ανύπαντρη μητέρα.

Όσον αφορά στα ακίνητα, το 2004, αγόρασε ένα ακίνητο στη Λαγκούνα Μπιτς για 7,5 εκατομμύρια δολάρια, το οποίο πούλησε μόλις δύο χρόνια αργότερα για 12,75 εκατομμύρια δολάρια.

Η ηθοποιός, η οποία είχε πάθος για την εσωτερική διακόσμηση και την ανακαίνιση σπιτιών, αγόρασε επίσης ένα σπίτι στο Pacific Palisades για 5,6 εκατομμύρια δολάρια το 2012 και το πούλησε το 2016 για 6,9 εκατομμύρια δολάρια, αποκομίζοντας ένα ακόμη τεράστιο κέρδος.

Επιπλέον, αγόρασε ένα σπίτι στο Τουσόν της Αριζόνα για 1,5 εκατομμύριο δολάρια το 2018 και το πούλησε για 2,6 εκατομμύρια δολάρια το 2020.

Όπως έγινε γνωστό, η κατάσταση της υγείας της την ανάγκασε να βγάλει προς πώληση το «σπίτι των ονείρων» της προς πώληση. Το αγαπημένο της ακίνητο στο Λος Άντζελες τον Μάρτιο.

Όταν το αγόρασε ξεκίνησε μία ανακαίνιση που διήρκησε 8 χρόνια και μετακόμισε σε αυτό μόλις το 2017.

Ωστόσο, νωρίτερα φέτος, έβαλε το ακίνητο στην αγορά και πούλησε την έπαυλη, των πέντε υπνοδωματίων και επτά μπάνιων, για 29 εκατομμύρια δολάρια.

Γεννήθηκε ως Νταϊάν Χολ στις 5 Ιανουαρίου 1946 στο Λος Άντζελες.

Η Κίτον σπούδασε υποκριτική στο Santa Ana College προτού μεταβεί στη Νέα Υόρκη για να εκπαιδευτεί στο διάσημο Neighborhood Playhouse.

Έκανε το ντεμπούτο της στο Μπρόντγουεϊ το 1968 ως μέλος του αρχικού καστ του Hair, κερδίζοντας γρήγορα την προσοχή για το πνεύμα και την παρουσία της.

Αργότερα θα πρωταγωνιστούσε στην ταινία Lovers and Other Strangers, αλλά η μεγάλη της επιτυχία ήρθε το 1972 με την ταινία The Godfather, όπου υποδύθηκε την Kay Adams-Corleone απέναντι στον Al Pacino.

Ο ρόλος την έκανε γνωστή και η ίδια καθώς συνέχιζε να παίζει.

Η Κίτον άφησε επίσης το στίγμα της στην τηλεόραση, πρωταγωνιστώντας κυρίως δίπλα στον Τζουντ Λο στην αναγνωρισμένη μίνι σειρά του 2016, The Young Pope.

Ένα χρόνο αργότερα, η δεκαετιών συμβολή της στον κινηματογράφο αναγνωρίστηκε όταν έλαβε το έγκριτο βραβείο για το σύνολο του έργου της στην γκαλά του Αμερικανικού Ινστιτούτου Κινηματογράφου.

Τον Αύγουστο του 2022, το είδωλο του Χόλιγουντ τιμήθηκε περαιτέρω με μια τελετή αφιέρωσης χεριών και ποδιών στο Κινέζικο Θέατρο TCL.

Η ηθοποιός Diane Keaton, γνωστή για τους ρόλους της στις ταινίες "The First Wives Club" και "Annie Hall", δείχνει τα χέρια της κατά τη διάρκεια μιας τελετής απονομής χεριών και αποτυπωμάτων στο TCL Chinese Theatre στο Λος Άντζελες. (2022) Invision/Willy Sanjuan

Μακριά από την οθόνη, η Κίτον ζούσε μια έντονα ανεξάρτητη ζωή.

Υιοθέτησε δύο παιδιά - την κόρη Ντέξτερ και τον γιο Ντιουκ - στα 50 της και παρέμεινε περήφανα ανύπαντρη, παρά τις προηγούμενες σχέσεις της με μεγάλα ονόματα του Χόλιγουντ, όπως οι Γούντι Άλεν, Γουόρεν Μπίτι, Αλ Πατσίνο και Τζακ Νίκολσον.

«Νομίζω ότι είμαι η μόνη στη γενιά μου και ίσως και πριν που ήταν μόνη γυναίκα σε όλη της τη ζωή», είπε κάποτε.

«Δεν νομίζω ότι θα ήταν καλή ιδέα για μένα να παντρευτώ, και χαίρομαι πολύ που δεν το έκανα.»

