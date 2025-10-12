Νταϊάν Κίτον: Η τεράστια περιουσία που αφήνει η σταρ του Χόλιγουντ - Ποιοι είναι οι κληρονόμοι

Η ηθοποιός έκανε στη διάρκεια της ζωής της έξυπνες επενδύσεις σε ακίνητα, που αύξησαν κατά πολύ την περιουσία της

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Νταϊάν Κίτον: Η τεράστια περιουσία που αφήνει η σταρ του Χόλιγουντ - Ποιοι είναι οι κληρονόμοι

Η Diane Keaton κρατάει την κάμερα ενός φωτογράφου των μέσων ενημέρωσης καθώς φτάνει στην πρεμιέρα της ταινίας "Mack & Rita", στο NeueHouse Hollywood στο Λος Άντζελες. (2022)

Invision/Willy Sanjua
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο θάνατος της Νταϊάν Κίτον, σε ηλικία 79 ετών ανακοινώθηκε το Σάββατο από εκπρόσωπο της οικογένειάς της, ενώ δημοσιεύματα θέλουν την υγεία της οσκαρικής ηθοποιού να παρουσίασε ραγαία επιδείνωση τους τελευταίους μήνες.

Η σταρ, η καριέρα της οποίας εκτοξεύτηκε με τους ρόλους της σε εμβληματικές ταινίες όπως «Ο Νονός», «Άνι Χολ», «Κόκκινα» και «Πατέρας της Νύφης», απέκτησε μία τεράστια περιουσία, όχι μόνο από τη Μέκκα του Κινηματογράφου, αλλά και χάρη στις έξυπνες επενδύσεις σε ακίνητα κατά τη διάρκεια της ζωής της.

Μία περιουσία που εκτιμάται στα 100 εκατομμύρια δολάρια.

Η περιουσία της, χωρίς ωστόσο να είναι ακόμα κάτι επίσημο, πιθανόν θα μοιραστεί στα δύο υιοθετημένα παιδιά της, την κόρη Ντέξτερ και τον γιο Ντιουκ, τα οποία μεγάλωσε ως ανύπαντρη μητέρα.

Όσον αφορά στα ακίνητα, το 2004, αγόρασε ένα ακίνητο στη Λαγκούνα Μπιτς για 7,5 εκατομμύρια δολάρια, το οποίο πούλησε μόλις δύο χρόνια αργότερα για 12,75 εκατομμύρια δολάρια.

Η ηθοποιός, η οποία είχε πάθος για την εσωτερική διακόσμηση και την ανακαίνιση σπιτιών, αγόρασε επίσης ένα σπίτι στο Pacific Palisades για 5,6 εκατομμύρια δολάρια το 2012 και το πούλησε το 2016 για 6,9 εκατομμύρια δολάρια, αποκομίζοντας ένα ακόμη τεράστιο κέρδος.

Επιπλέον, αγόρασε ένα σπίτι στο Τουσόν της Αριζόνα για 1,5 εκατομμύριο δολάρια το 2018 και το πούλησε για 2,6 εκατομμύρια δολάρια το 2020.

Όπως έγινε γνωστό, η κατάσταση της υγείας της την ανάγκασε να βγάλει προς πώληση το «σπίτι των ονείρων» της προς πώληση. Το αγαπημένο της ακίνητο στο Λος Άντζελες τον Μάρτιο.

Όταν το αγόρασε ξεκίνησε μία ανακαίνιση που διήρκησε 8 χρόνια και μετακόμισε σε αυτό μόλις το 2017.

Ωστόσο, νωρίτερα φέτος, έβαλε το ακίνητο στην αγορά και πούλησε την έπαυλη, των πέντε υπνοδωματίων και επτά μπάνιων, για 29 εκατομμύρια δολάρια.

Γεννήθηκε ως Νταϊάν Χολ στις 5 Ιανουαρίου 1946 στο Λος Άντζελες.

Η Κίτον σπούδασε υποκριτική στο Santa Ana College προτού μεταβεί στη Νέα Υόρκη για να εκπαιδευτεί στο διάσημο Neighborhood Playhouse.

Έκανε το ντεμπούτο της στο Μπρόντγουεϊ το 1968 ως μέλος του αρχικού καστ του Hair, κερδίζοντας γρήγορα την προσοχή για το πνεύμα και την παρουσία της.

Αργότερα θα πρωταγωνιστούσε στην ταινία Lovers and Other Strangers, αλλά η μεγάλη της επιτυχία ήρθε το 1972 με την ταινία The Godfather, όπου υποδύθηκε την Kay Adams-Corleone απέναντι στον Al Pacino.

Ο ρόλος την έκανε γνωστή και η ίδια καθώς συνέχιζε να παίζει.

Η Κίτον άφησε επίσης το στίγμα της στην τηλεόραση, πρωταγωνιστώντας κυρίως δίπλα στον Τζουντ Λο στην αναγνωρισμένη μίνι σειρά του 2016, The Young Pope.

Ένα χρόνο αργότερα, η δεκαετιών συμβολή της στον κινηματογράφο αναγνωρίστηκε όταν έλαβε το έγκριτο βραβείο για το σύνολο του έργου της στην γκαλά του Αμερικανικού Ινστιτούτου Κινηματογράφου.

Τον Αύγουστο του 2022, το είδωλο του Χόλιγουντ τιμήθηκε περαιτέρω με μια τελετή αφιέρωσης χεριών και ποδιών στο Κινέζικο Θέατρο TCL.

Diane Keaton

Η ηθοποιός Diane Keaton, γνωστή για τους ρόλους της στις ταινίες "The First Wives Club" και "Annie Hall", δείχνει τα χέρια της κατά τη διάρκεια μιας τελετής απονομής χεριών και αποτυπωμάτων στο TCL Chinese Theatre στο Λος Άντζελες. (2022)

Invision/Willy Sanjuan

Μακριά από την οθόνη, η Κίτον ζούσε μια έντονα ανεξάρτητη ζωή.

Υιοθέτησε δύο παιδιά - την κόρη Ντέξτερ και τον γιο Ντιουκ - στα 50 της και παρέμεινε περήφανα ανύπαντρη, παρά τις προηγούμενες σχέσεις της με μεγάλα ονόματα του Χόλιγουντ, όπως οι Γούντι Άλεν, Γουόρεν Μπίτι, Αλ Πατσίνο και Τζακ Νίκολσον.

«Νομίζω ότι είμαι η μόνη στη γενιά μου και ίσως και πριν που ήταν μόνη γυναίκα σε όλη της τη ζωή», είπε κάποτε.

«Δεν νομίζω ότι θα ήταν καλή ιδέα για μένα να παντρευτώ, και χαίρομαι πολύ που δεν το έκανα.»

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:25ΕΛΛΑΔΑ

Οι Μινωικές Φρυκτωρίες ρημάζουν από τους αρχαιοκάπηλους και την αδιαφορία - Αποκαλυπτικές εικόνες, πώς θα αναδειχτεί το πρώτο τηλεπικοινωνιακό σύστημα του κόσμου

16:23ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Οριστικά εκτός ντέρμπι και ο Εβάν Φουρνιέ

16:20ΕΛΛΑΔΑ

Οδοντωτός: Εγκλωβισμένοι για αρκετές ώρες 101 επιβάτες - Χρειάστηκε η επέμβαση της ΕΜΑΚ - Εικόνες

16:17ΚΟΣΜΟΣ

Νταϊάν Κίτον: Η τεράστια περιουσία που αφήνει η σταρ του Χόλιγουντ - Ποιοι είναι οι κληρονόμοι

16:09ΕΛΛΑΔΑ

Υπό έλεγχο η φωτιά στην Εθνική Οδό Σερρών – Θεσσαλονίκης

15:59ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Νοκ άουτ από το ντέρμπι του ΣΕΦ ο Κέντρικ Ναν!

15:51ΕΛΛΑΔΑ

Στο νοσοκομείο ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος με ήπιο ισχαιμικό επεισόδιο - Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου

15:47ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα - Ένας τραυματίας - Βίντεο και φωτογραφίες

15:38ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Οδηγός ταξί παρέσυρε αστυνομικό με μηχανή και εξαφανίστηκε - Ανθρωποκυνηγητό των Αρχών

15:29ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή της πτώσης ελικοπτέρου στην Καλιφόρνια δίπλα σε παραλία - Βίντεο

15:25ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: «Ανά πάσα στιγμή» η απελευθέρωση των ομήρων λέει ο Βανς - «Το πρωί της Δευτέρας» σύμφωνα με εκπρόσωπο της ισραηλινής κυβέρνησης

15:17ΚΟΣΜΟΣ

Το Κρεμλίνο προειδοποιεί τη Δύση για μια «δραματική» στιγμή κλιμάκωσης στον πόλεμο στην Ουκρανία

15:06ΚΟΣΜΟΣ

Το Αφγανιστάν σκότωσε 58 Πακιστανούς στρατιώτες σε διασυνοριακές συγκρούσεις - Το Ισλαμαμπάντ υπόσχεται «σθεναρή» απάντηση

14:53LIFESTYLE

Οδυσσέας Σταμούλης: Παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο - Οι καλεσμένοι

14:51ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ – Πανιώνιος 93-73: Με δίδυμο «φωτιά» Σίλβα – Μπάρτλεϊ έκανε με... περίπατο το «2 στα 2» στη GBL

14:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ για τον Άγνωστο Στρατιώτη: «Η εμπλοκή του στρατού στην πλατεία Συντάγματος είναι απαράδεκτη»

14:38ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Αυτοί είναι οι 20 όμηροι που θα απελευθερωθούν σήμερα από τη Χαμάς

14:22ΕΛΛΑΔΑ

Σε εξέλιξη έρευνες ανοιχτά της Σάμου για αγνοούμενο

14:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

100 χρόνια ΕΕΑ: Αποκαλυπτήρια του πρώτου αγάλματος προς τιμήν των μικρομεσαίων επιχειρηματιών

14:17ΥΓΕΙΑ

Γιατρός αποκαλύπτει το «σιωπηλό σύμπτωμα» που εμφανίζεται μέρες πριν το έμφραγμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» την κακοκαιρία το GFS - Τι «βλέπει» το αμερικανικό προγνωστικό μοντέλο

13:21ΕΘΝΙΚΑ

«Για αυτό εγκατέλειψα την Πολεμική Αεροπορία για τα εργοστάσια της Ολλανδίας» - Κύμα παραιτήσεων τεχνικών «για μια καλύτερη ζωή» - Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Newsbomb

10:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται αξιόλογες βροχές σε όλη την Ελλάδα - Η πρόβλεψη του Παναγιώτη Γιαννόπουλου

16:25ΕΛΛΑΔΑ

Οι Μινωικές Φρυκτωρίες ρημάζουν από τους αρχαιοκάπηλους και την αδιαφορία - Αποκαλυπτικές εικόνες, πώς θα αναδειχτεί το πρώτο τηλεπικοινωνιακό σύστημα του κόσμου

11:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τι σημαίνει αν βλέπετε ένα διπλό σύμβολο Wi-Fi στην οθόνη του τηλεφώνου σας;

11:30ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια: Πώς θα είναι ο καιρός μέχρι τα Χριστούγεννα - Δυσάρεστα νέα για τον Δεκέμβριο

16:17ΚΟΣΜΟΣ

Νταϊάν Κίτον: Η τεράστια περιουσία που αφήνει η σταρ του Χόλιγουντ - Ποιοι είναι οι κληρονόμοι

13:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Κοντά στην ταυτοποίηση του εκτελεστή η ΕΛΑΣ - Το μυστήριο με το «αόρατο» scooter

15:51ΕΛΛΑΔΑ

Στο νοσοκομείο ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος με ήπιο ισχαιμικό επεισόδιο - Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου

07:37ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος στρατιώτη στο 424: «Ζητώ ποινικές και κακουργηματικές διώξεις», λέει ο πατέρας του 27χρονου

15:59ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Νοκ άουτ από το ντέρμπι του ΣΕΦ ο Κέντρικ Ναν!

16:20ΕΛΛΑΔΑ

Οδοντωτός: Εγκλωβισμένοι για αρκετές ώρες 101 επιβάτες - Χρειάστηκε η επέμβαση της ΕΜΑΚ - Εικόνες

12:06ΥΓΕΙΑ

Κρυολόγημα, γρίπη ή Covid: Γιατί είναι όλοι άρρωστοι αυτή την περίοδο;

14:17ΥΓΕΙΑ

Γιατρός αποκαλύπτει το «σιωπηλό σύμπτωμα» που εμφανίζεται μέρες πριν το έμφραγμα

07:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος τα ΑΤΜ: Ο νέος τρόπος ανάληψης χρημάτων θα εξαλείψει τις ουρές και τις κάρτες

13:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» διαδοχικές κακοκαιρίες το ECMWF - Πότε γίνεται το ξεκίνημα

12:01LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς: Μεγάλη ανατροπή στη σειρά – Αποχωρεί πρωταγωνιστικό πρόσωπο

10:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ανατροπή με τη δολοφονία στο κάμπινγκ - «Ο δράστης μπορεί να μας εκπλήξει όλους»

13:55ΕΛΛΑΔΑ

Πατήσια: Αποσωληνώθηκε το 12 μηνών βρέφος - Κάπνιζε μαριχουάνα ο πατέρας του δίπλα του!

15:25ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: «Ανά πάσα στιγμή» η απελευθέρωση των ομήρων λέει ο Βανς - «Το πρωί της Δευτέρας» σύμφωνα με εκπρόσωπο της ισραηλινής κυβέρνησης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ