Νταϊάν Κίτον: Tα ειδύλλιά της στο Χόλιγουντ - Από τον Γούντι Άλεν μέχρι τον Αλ Πατσίνο

«Χαρούμενη» που δεν παντρεύτηκε ποτέ δήλωσε η Νταϊάν Κίτον, που πέθανε σε ηλικία 79 ετών, όπως ανακοινώθηκε σήμερα Σάββατο, 11 Οκτωβρίου.

Παρά το γεγονός ότι ήταν μητέρα δύο παιδιών, δεν κατέληξε σε γάμο με κάνεναν από τους διάσημους συντρόφους, από τα διασημότερα ονόματα του Χόλιγουντ.

Σε μία αναδρομή των σχέσεων της διάσημης ηθοποιού, το People, εστιάζει στις τρεις σημαντικότερες στη ζωή της. Γούντι Άλεν, Αλ Πατσίνο και Γουόρεν Μπίτι. Χώρισε και με τους τρεις.

Σε μία συνέντευξή της στο PEOPLE, είχε αναφερθεί στο γεγονός ότι δεν αντρεύτηκε λέγοντας: «[Δεν είμαι λυπημένη] γιατί νομίζω ότι χρειαζόμουν περισσότερο μια μητρική πτυχή».

«Δεν νομίζω ότι θα ήταν καλή ιδέα για μένα να παντρευτώ και χαίρομαι πολύ που δεν το έκανα, και είμαι σίγουρη ότι και οι ίδιοι είναι χαρούμενοι γι' αυτό», είπε.

Η ηθοποιός της Άνι Χολ συνέχισε εξηγώντας ότι η στάση της απέναντι στον γάμο χρονολογείται από την εφηβεία της.

«Θυμάμαι μια μέρα στο λύκειο, ένας τύπος ήρθε κοντά μου και μου είπε: “Μια μέρα θα γίνεις καλή σύζυγος”», θυμήθηκε. «Και σκέφτηκα: “Δεν θέλω να γίνω σύζυγος. Όχι”».

Ας ρίξουμε μια ματιά στο ιστορικό των σχέσεων της Νταϊάν Κίτον.

Γούντι Άλεν

Ο σκηνοθέτης Woody Allen, χαιρετά την ηθοποιό Diane Keaton στη σκηνή για να της δώσει το 45ο βραβείο AFI Life Achievement Award κατά τη διάρκεια ενός γκαλά αφιερώματος σε αυτήν στο Dolby Theatre στο Λος Άντζελες. (2017) Invision/ Chris Pizzello

Η πιο δημόσια σχέση της Κίτον ήταν με τον Άλεν, με τον οποίο συνεργάστηκε σε διάφορα έργα, όπως τα "Play It Again" του 1972, "Sam" , "Love and Death" του 1975 και, κυρίως, τα "Annie Hall" του 1977.

Κέρδισε Όσκαρ για τον ρόλο του ομώνυμου χαρακτήρα στην ταινία Annie Hall , την οποία πολλοί υποψιάζονταν ότι βασιζόταν στη σχέση του ζευγαριού. Ωστόσο, το 1977, δήλωσε στους New York Times ότι «δεν είναι αλήθεια, αλλά υπάρχουν στοιχεία αλήθειας σε αυτό».

Είχαν μια ρομαντική σχέση στις αρχές της δεκαετίας του 1970 και τελικά ακολούθησαν χωριστούς δρόμους, αν και η Κίτον τον υπερασπίστηκε δημόσια εν μέσω ισχυρισμών για σεξουαλική κακοποίηση της κόρης του, Ντίλαν Φάροου. Ο ίδιος έχει αρνηθεί τους ισχυρισμούς.

«Ο Γούντι Άλεν είναι φίλος μου και συνεχίζω να τον πιστεύω», έγραψε η Κίτον στο X τον Ιανουάριο του 2018.

Αλ Πατσίνο

Ο ηθοποιός Al Pacino απευθύνεται στο κοινό κατά τη διάρκεια του 45ου AFI Life Achievement Award Tribute στην Diane Keaton στο Dolby Theatre στο Λος Άντζελες. (2017) Invision/Chris Pizzello

Το 2017, η Κίτον δήλωσε στο PEOPLE ότι ερωτεύτηκε τον Πατσίνο όταν συνεργάστηκαν στην ταινία «Ο Νονός» του 1971 .

Αργότερα άρχισαν να βγαίνουν ραντεβού και είχαν μια σχέση που διαρκούσε συνεχώς για χρόνια, κυρίως κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '80.

«Ήμουν τρελή μαζί του. Γοητευτικός, ξεκαρδιστικός, ασταμάτητος ομιλητής», είπε η Κίτον. «Υπήρχε μια πτυχή του που έμοιαζε με χαμένο ορφανό, με αυτό το είδος τρελού ηλίθιου σοφού. Και ω, πανέμορφο!»

Η Κίτον πίεζε για γάμο, ενώ ο Πατσίνο δεν δεσμευόταν, οπότε χώρισαν επίσημα το 1990, αφού εκείνη του έδωσε τελεσίγραφο.

Χρόνια αργότερα, παρέμειναν φίλοι και υποστήριζαν δημόσια ο ένας τον άλλον. Όταν η Κίτον έλαβε το 45ο Βραβείο Συνολικού Επιτεύγματος του Αμερικανικού Ινστιτούτου Κινηματογράφου το 2017, ο Πατσίνο μίλησε για την Κίτον στη σκηνή, λέγοντας: «Είσαι μία σπουδαία καλλιτέχνης. Σ' αγαπώ για πάντα».

Γουόρεν Μπίτι

Η ηθοποιός Diane Keaton, στο κέντρο δεξιά, απεικονίζεται με τον σύντροφό της, τον ηθοποιό Warren Beatty, και τους γονείς της καθώς φτάνουν στο Winter Garden Theater για το μιούζικαλ του Broadway "42nd Street" στη Νέα Υόρκη (1980) AP/Loren Portnow

Μετά τον χωρισμό της από τον Πατσίνο, η Κίτον έβγαινε με τον Μπίτι για πέντε χρόνια. Ο ηθοποιός μάλιστα την επέλεξε για την ταινία του 1981 "Reds",

Αν και η ρομαντική τους σχέση έληξε τη δεκαετία του '80 — και ο Μπίτι παντρεύτηκε την ηθοποιό Ανέτ Μπένινγκ — οι δυο τους παρέμειναν στενοί φίλοι.

Ο Μπίτι είχε εξίσου κολακευτικά συναισθήματα για τη θρυλική ηθοποιό όταν μίλησε στο PEOPLE το 2016. « Την αγαπώ », είπε. «Είναι ένας συνδυασμός ακεραιότητας και χιούμορ και ευφυΐας και δικαιοσύνης και, είπα ομορφιάς; Μιας λαμπρής κωμικής αίσθησης».