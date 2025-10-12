Νταΐάν Κίτον: Η θρυλική ηθοποιός του Χόλυγουντ έφυγε στα 79 της χρόνια - Η καρριέρα και τα Όσκαρ της

Η βραβευμένη με Όσκαρ πρωταγωνίστρια του «Annie Hall» και του «The Godfather» έφυγε από τη ζωή στην Καλιφόρνια

Newsbomb

Νταΐάν Κίτον: Η θρυλική ηθοποιός του Χόλυγουντ έφυγε στα 79 της χρόνια - Η καρριέρα και τα Όσκαρ της

Η ηθοποιός Diane Keaton, γνωστή για τους ρόλους της στις ταινίες "The First Wives Club" και "Annie Hall", τοποθετεί τα χέρια της σε τσιμέντο στο TCL Chinese Theatre κατά τη διάρκεια τελετής την Πέμπτη 11 Αυγούστου 2022, στο Λος Άντζελες. (Φωτογραφία: Willy Sanjuan/Invision/AP)

Invision
LIFESTYLE
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Ντάιαν Κίτον, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φυσιογνωμίες του αμερικανικού κινηματογράφου, πέθανε σε ηλικία 79 ετών στην Καλιφόρνια, σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειάς της.

Όπως μετέδωσει το περιοδικό People, οι διασώστες του Πυροσβεστικού Σώματος του Λος Άντζελες κλήθηκαν στο σπίτι της το πρωί του Σαββάτου, 11 Οκτωβρίου, και μετέφεραν μια γυναίκα 79 ετών σε κοντινό νοσοκομείο. Η εκπρόσωπος της οικογένειας ζήτησε διακριτικότητα «σε αυτή τη στιγμή μεγάλης θλίψης».

Η Κίτον έγινε γνωστή τη δεκαετία του 1970 μέσα από τις ταινίες The Godfather και Annie Hall, για την οποία τιμήθηκε με Όσκαρ Α΄ γυναικείου ρόλου το 1977.

Η φιλμογραφία της περιλαμβάνει επίσης τις επιτυχίες Father of the Bride, The First Wives Club, Something’s Gotta Give και τη σειρά ταινιών Book Club.

Diane Keaton,Mary Steenburgen,Candice Bergen,Jane Fonda

Από αριστερά, οι Diane Keaton, Mary Steenburgen, Candice Bergen και Jane Fonda, μέλη του καστ της επερχόμενης ταινίας "Book Club", απευθύνονται στο κοινό κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της Paramount Pictures στο CinemaCon 2018, το επίσημο συνέδριο της Εθνικής Ένωσης Ιδιοκτητών Θεάτρων, στο Caesars Palace, την Τετάρτη 25 Απριλίου 2018, στο Λας Βέγκας.

Invision

Από τη θεατρική σκηνή στη μεγάλη οθόνη

Η Ντάιαν Κίτον, το γένος Χολ, γεννήθηκε το 1946 στο Λος Άντζελες και ήταν το μεγαλύτερο από τέσσερα παιδιά. Ο πατέρας της ήταν πολιτικός μηχανικός και η μητέρα της νοικοκυρά, αν και, όπως είχε δηλώσει η ίδια, «στην καρδιά της ήθελε να είναι καλλιτέχνιδα».

Μετά το σχολείο σπούδασε υποκριτική, αλλά σύντομα άφησε το πανεπιστήμιο για να δοκιμάσει την τύχη της στο Μπρόντγουεϊ.

Υιοθέτησε το επώνυμο της μητέρας της, Κίτον, καθώς υπήρχε ήδη μια ηθοποιός με το όνομα Ντάιαν Χολ. Το 1968 έπαιξε στο μιούζικαλ Hair, ενώ αργότερα πρωταγωνίστησε στο έργο του Γούντι Άλεν Play It Again, Sam, που της χάρισε υποψηφιότητα για βραβείο Τόνι.

Diane Keaton,Alex Saks

Η Diane Keaton, αριστερά και ο Alex Saks φτάνουν στην πρεμιέρα της ταινίας "Mack & Rita" την Τετάρτη 10 Αυγούστου 2022, στο NeueHouse Hollywood στο Λος Άντζελες.

Invision

Το μεγάλο άλμα με τον «νονό»

Το 1972 ο Φράνσις Φορντ Κόπολα την επέλεξε για τον ρόλο της Κέι Άνταμς στον Νονό, δίπλα στον Αλ Πατσίνο. Η ταινία απέσπασε το Όσκαρ καλύτερης ταινίας και η Κίτον καθιερώθηκε στο παγκόσμιο σινεμά. Επανέλαβε τον ρόλο της στα δύο επόμενα μέρη της τριλογίας.

Το 1977 ήρθε η εμβληματική Annie Hall του Γούντι Άλεν, που χάρισε στην Κίτον Όσκαρ και καθιέρωσε το προσωπικό της στυλ - ανδρικά κοστούμια, γιλέκα και καπέλα. Η συνεργασία της με τον Άλεν συνεχίστηκε στα Interiors, Manhattan και Manhattan Murder Mystery.

Σταρ με διάρκεια και διακριτική προσωπική ζωή

Τις επόμενες δεκαετίες, η Κίτον πρωταγωνίστησε σε ταινίες όπως Looking for Mr. Goodbar, Reds, Baby Boom και Something’s Gotta Give, αποσπώντας νέα υποψηφιότητα για Όσκαρ. Στη δεκαετία του ’90 έπαιξε στο Father of the Bride και στο The First Wives Club μαζί με τη Γκόλντι Χόουν και τη Μπέτι Μίντλερ.

Εκτός από ηθοποιός, υπήρξε και σκηνοθέτρια – μεταξύ άλλων υπέγραψε το ντοκιμαντέρ Heaven (1987) και επεισόδιο της σειράς Twin Peaks. Το 2021 εμφανίστηκε στο βίντεο κλιπ του Τζάστιν Μπίμπερ Ghost, ενώ στα social media παρέμενε ενεργή, σχολιάζοντας με χιούμορ την καριέρα και τη ζωή της.

Η Κίτον δεν παντρεύτηκε ποτέ, παρότι συνδέθηκε με γνωστούς ηθοποιούς όπως ο Γούντι Άλεν, ο Γουόρεν Μπίτι και ο Αλ Πατσίνο. Το 1996 και το 2001 υιοθέτησε δύο παιδιά, τη Ντέξτερ και τον Ντιουκ, που μένουν πίσω.

«Χωρίς την υποκριτική θα ήμουν ένα παράξενο πλάσμα», είχε πει σε συνέντευξή της το 2019. «Το να γερνάς δεν σε κάνει σοφότερο. Απλώς μαθαίνεις να αγαπάς λίγο περισσότερο τη ζωή».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:22ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Μολότωφ και επίθεση σε... παιδική χαρά μετά από «αντιφασιστικό φεστιβάλ»

07:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γκρεμίζονται οι γέφυρες μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρα μετά τη συνέντευξη;

07:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Το πρώτο απ’ τα πολλά: Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό AKTOR για την GBL

07:05LIFESTYLE

Eurovision: Χωρισμένοι σε δύο μέτωπα – Η στάση της Ελλάδας και οι πιθανοί υποψήφιοι στον εθνικό τελικό

07:00LIFESTYLE

Νταΐάν Κίτον: Η θρυλική ηθοποιός του Χόλυγουντ έφυγε στα 79 της χρόνια - Η καρριέρα και τα Όσκαρ της

06:55LIFESTYLE

Λεονάρντο Ντι Κάπριο: Η 27χρονη που έσπασε τον «κανόνα του κάτω των 25» με τις ευλογίες της μαμάς

06:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα επαγγέλματα που σβήνουν στην Ελλάδα και αυτά που «αναβιώνουν»

06:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Την επιβολή «εισιτηρίου» σε τουρίστες διεκδικούν 34 νησιά - Οι υποδομές «πνίγονται» από τις μαζικές ροές ημερήσιων επισκεπτών

06:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο κύμα παρεμβάσεων έως τον Απρίλιο εξετάζει η κυβέρνηση - Μέτρα για στεγαστικό και ασφαλιστικές εισφορές

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μετά το «φθινόπωρο από τα παλιά» ο σιβηρικός αντικυκλώνας φέρνει «γεμάτο χειμώνα» - Πτώση της θερμοκρασίας σήμερα

06:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα τρία «ναι» και τα τρία «όχι» του Τσίπρα: Ποιους δεν θα πάρει μαζί του στην πορεία προς τον λαό

06:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Τι ερευνούν οι Αρχές για τη διπλή δολοφονία – Τα λάθη του δράστη

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Έβαλαν γκαζάκια έξω από παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης - Ισχυρή έκρηξη

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Πανηγυρική διαδήλωση για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά η Χαμάς δεν παραδίδει τα όπλα - Στην Αίγυπτο Μητσοτάκης και Χριστοδουλίδης

06:13ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο παρέσυρε δύο παιδιά εννέα και 10 ετών στην Τριανδρία

06:05ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Φωτιά σε εργοστάσιο - Κινητοποίηση της πυροσβεστικής

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 12 Οκτωβρίου: Σε ποιούς θα ευχηθείτε χρόνια πολλά σήμερα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Κυριακή 12 Οκτωβρίου

05:38ΚΟΣΜΟΣ

Εφετείο των ΗΠΑ μπλοκάρει προσωρινά την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς στο Σικάγο

04:45ΚΟΣΜΟΣ

Δύο νεκροί και τέσσερις τραυματίες σε ρωσικά πλήγματα στην ανατολική ουκρανία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:21ΕΘΝΙΚΑ

«Για αυτό παράτησα την Πολεμική Αεροπορία για τα εργοστάσια της Ολλανδίας» - Κύμα παραιτήσεων τεχνικών «για μια καλύτερη ζωή» - Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Newsbomb

11:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» την κακοκαιρία το GFS - Τι «βλέπει» το αμερικανικό προγνωστικό μοντέλο

06:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προς φθινόπωρο «από τα παλιά» - Πότε γυρνάει ο καιρός

13:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ενισχύεται ο σιβηρικός αντικυκλώνας - Ενδείξεις για «γεμάτο» χειμώνα στην Ελλάδα

14:23ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: O Ναν απέτρεψε το διαιτητικό σκάνδαλο, άκυρο το καλάθι ισοφάρισης του Φόρεστ - Βίντεο

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μετά το «φθινόπωρο από τα παλιά» ο σιβηρικός αντικυκλώνας φέρνει «γεμάτο χειμώνα» - Πτώση της θερμοκρασίας σήμερα

06:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα επαγγέλματα που σβήνουν στην Ελλάδα και αυτά που «αναβιώνουν»

07:00LIFESTYLE

Νταΐάν Κίτον: Η θρυλική ηθοποιός του Χόλυγουντ έφυγε στα 79 της χρόνια - Η καρριέρα και τα Όσκαρ της

06:55LIFESTYLE

Λεονάρντο Ντι Κάπριο: Η 27χρονη που έσπασε τον «κανόνα του κάτω των 25» με τις ευλογίες της μαμάς

06:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Τι ερευνούν οι Αρχές για τη διπλή δολοφονία – Τα λάθη του δράστη

06:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα τρία «ναι» και τα τρία «όχι» του Τσίπρα: Ποιους δεν θα πάρει μαζί του στην πορεία προς τον λαό

10:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τι σημαίνει αν βλέπετε ένα διπλό σύμβολο Wi-Fi στην οθόνη του τηλεφώνου σας;

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Πανηγυρική διαδήλωση για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά η Χαμάς δεν παραδίδει τα όπλα - Στην Αίγυπτο Μητσοτάκης και Χριστοδουλίδης

22:57ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Οι τελευταίες κραυγές της μητέρας πριν ο απαγωγέας τη δολοφονήσει - Ηχητικό ντοκουμέντο

07:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γκρεμίζονται οι γέφυρες μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρα μετά τη συνέντευξη;

19:10ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Κτηνοτρόφος προπηλάκισε κλιμάκιο ελεγκτών του ΟΠΕΚΕΠΕ – «Πουτ…, θα σας διαλύσω»

06:05ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Φωτιά σε εργοστάσιο - Κινητοποίηση της πυροσβεστικής

06:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Την επιβολή «εισιτηρίου» σε τουρίστες διεκδικούν 34 νησιά - Οι υποδομές «πνίγονται» από τις μαζικές ροές ημερήσιων επισκεπτών

22:04ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε η ηθοποιός Νταϊάν Κίτον σε ηλικία 79 ετών

06:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο κύμα παρεμβάσεων έως τον Απρίλιο εξετάζει η κυβέρνηση - Μέτρα για στεγαστικό και ασφαλιστικές εισφορές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ