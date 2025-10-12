Νταΐάν Κίτον: Η θρυλική ηθοποιός του Χόλυγουντ έφυγε στα 79 της χρόνια - Η καρριέρα και τα Όσκαρ της

Η ηθοποιός Diane Keaton, γνωστή για τους ρόλους της στις ταινίες "The First Wives Club" και "Annie Hall", τοποθετεί τα χέρια της σε τσιμέντο στο TCL Chinese Theatre κατά τη διάρκεια τελετής την Πέμπτη 11 Αυγούστου 2022, στο Λος Άντζελες. (Φωτογραφία: Willy Sanjuan/Invision/AP)

Η Ντάιαν Κίτον, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φυσιογνωμίες του αμερικανικού κινηματογράφου, πέθανε σε ηλικία 79 ετών στην Καλιφόρνια, σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειάς της.

Όπως μετέδωσει το περιοδικό People, οι διασώστες του Πυροσβεστικού Σώματος του Λος Άντζελες κλήθηκαν στο σπίτι της το πρωί του Σαββάτου, 11 Οκτωβρίου, και μετέφεραν μια γυναίκα 79 ετών σε κοντινό νοσοκομείο. Η εκπρόσωπος της οικογένειας ζήτησε διακριτικότητα «σε αυτή τη στιγμή μεγάλης θλίψης».

Η Κίτον έγινε γνωστή τη δεκαετία του 1970 μέσα από τις ταινίες The Godfather και Annie Hall, για την οποία τιμήθηκε με Όσκαρ Α΄ γυναικείου ρόλου το 1977.

Η φιλμογραφία της περιλαμβάνει επίσης τις επιτυχίες Father of the Bride, The First Wives Club, Something’s Gotta Give και τη σειρά ταινιών Book Club.

Από αριστερά, οι Diane Keaton, Mary Steenburgen, Candice Bergen και Jane Fonda, μέλη του καστ της επερχόμενης ταινίας "Book Club", απευθύνονται στο κοινό κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της Paramount Pictures στο CinemaCon 2018, το επίσημο συνέδριο της Εθνικής Ένωσης Ιδιοκτητών Θεάτρων, στο Caesars Palace, την Τετάρτη 25 Απριλίου 2018, στο Λας Βέγκας. Invision

Από τη θεατρική σκηνή στη μεγάλη οθόνη

Η Ντάιαν Κίτον, το γένος Χολ, γεννήθηκε το 1946 στο Λος Άντζελες και ήταν το μεγαλύτερο από τέσσερα παιδιά. Ο πατέρας της ήταν πολιτικός μηχανικός και η μητέρα της νοικοκυρά, αν και, όπως είχε δηλώσει η ίδια, «στην καρδιά της ήθελε να είναι καλλιτέχνιδα».

Μετά το σχολείο σπούδασε υποκριτική, αλλά σύντομα άφησε το πανεπιστήμιο για να δοκιμάσει την τύχη της στο Μπρόντγουεϊ.

Υιοθέτησε το επώνυμο της μητέρας της, Κίτον, καθώς υπήρχε ήδη μια ηθοποιός με το όνομα Ντάιαν Χολ. Το 1968 έπαιξε στο μιούζικαλ Hair, ενώ αργότερα πρωταγωνίστησε στο έργο του Γούντι Άλεν Play It Again, Sam, που της χάρισε υποψηφιότητα για βραβείο Τόνι.

Η Diane Keaton, αριστερά και ο Alex Saks φτάνουν στην πρεμιέρα της ταινίας "Mack & Rita" την Τετάρτη 10 Αυγούστου 2022, στο NeueHouse Hollywood στο Λος Άντζελες. Invision

Το μεγάλο άλμα με τον «νονό»

Το 1972 ο Φράνσις Φορντ Κόπολα την επέλεξε για τον ρόλο της Κέι Άνταμς στον Νονό, δίπλα στον Αλ Πατσίνο. Η ταινία απέσπασε το Όσκαρ καλύτερης ταινίας και η Κίτον καθιερώθηκε στο παγκόσμιο σινεμά. Επανέλαβε τον ρόλο της στα δύο επόμενα μέρη της τριλογίας.

Το 1977 ήρθε η εμβληματική Annie Hall του Γούντι Άλεν, που χάρισε στην Κίτον Όσκαρ και καθιέρωσε το προσωπικό της στυλ - ανδρικά κοστούμια, γιλέκα και καπέλα. Η συνεργασία της με τον Άλεν συνεχίστηκε στα Interiors, Manhattan και Manhattan Murder Mystery.

Σταρ με διάρκεια και διακριτική προσωπική ζωή

Τις επόμενες δεκαετίες, η Κίτον πρωταγωνίστησε σε ταινίες όπως Looking for Mr. Goodbar, Reds, Baby Boom και Something’s Gotta Give, αποσπώντας νέα υποψηφιότητα για Όσκαρ. Στη δεκαετία του ’90 έπαιξε στο Father of the Bride και στο The First Wives Club μαζί με τη Γκόλντι Χόουν και τη Μπέτι Μίντλερ.

Εκτός από ηθοποιός, υπήρξε και σκηνοθέτρια – μεταξύ άλλων υπέγραψε το ντοκιμαντέρ Heaven (1987) και επεισόδιο της σειράς Twin Peaks. Το 2021 εμφανίστηκε στο βίντεο κλιπ του Τζάστιν Μπίμπερ Ghost, ενώ στα social media παρέμενε ενεργή, σχολιάζοντας με χιούμορ την καριέρα και τη ζωή της.

Η Κίτον δεν παντρεύτηκε ποτέ, παρότι συνδέθηκε με γνωστούς ηθοποιούς όπως ο Γούντι Άλεν, ο Γουόρεν Μπίτι και ο Αλ Πατσίνο. Το 1996 και το 2001 υιοθέτησε δύο παιδιά, τη Ντέξτερ και τον Ντιουκ, που μένουν πίσω.

«Χωρίς την υποκριτική θα ήμουν ένα παράξενο πλάσμα», είχε πει σε συνέντευξή της το 2019. «Το να γερνάς δεν σε κάνει σοφότερο. Απλώς μαθαίνεις να αγαπάς λίγο περισσότερο τη ζωή».