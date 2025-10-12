Νταϊάν Κίτον: Λίγους μήνες πριν φύγει από τη ζωή πούλησε το «σπίτι των ονείρων της»

Η Νταϊάν Κίτον στην παρουσίαση της συλλογής Ralph Lauren Άνοιξη/Καλοκαίρι 2024 κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης στις 8 Σεπτεμβρίου 2023.

Θρήνο έχει προκαλέσει στον καλλιτεχνικό κόσμο, ο θάνατος της βραβευμένης με Όσκαρ ηθοποιού, Νταϊάν Κίτον σε ηλικία 79 ετών. Η υγεία της ηθοποιού είχε επιδεινωθεί σημαντικά τον τελευταίο καιρό ενώ εντύπωση έκανε το γεγονός ότι πούλησε το σπίτι των ονείρων της λίγους μήνες πριν φύγει από τη ζωή, όπως είπε φίλος της ηθοποιού στο PEOPLE.

«Η κατάστασή της επιδεινώθηκε πολύ ξαφνικά, κάτι που ήταν σπαρακτικό για όλους όσους την αγαπούσαν», δήλωσε αποκλειστικά στο PEOPLE ένας φίλος της βραβευμένης με Όσκαρ ηθοποιού. «Ήταν τόσο απροσδόκητο, ειδικά για κάποιον με τέτοια δύναμη και πνεύμα».

«Τους τελευταίους μήνες της ζωής της, ήταν περιτριγυρισμένη μόνο από τους πιο στενούς συγγενείς της, οι οποίοι επέλεξαν να κρατήσουν τα πράγματα πολύ ιδιωτικά. Ακόμη και οι παλιοί φίλοι της δεν γνώριζαν πλήρως τι συνέβαινε», συμπλήρωσε.

Αυτό που προκάλεσε σοκ στον στενό κύκλο της ηθοποιού είναι ότι τον Μάρτιο, έβαλε προς πώληση το «σπίτι των ονείρων» της για 29 εκατομμύρια δολάρια, αφού είχε δηλώσει ότι σχεδίαζε να μείνει εκεί μόνιμα.

Σε ένα βιβλίο της, είχε δηλώσει ότι η έμπνευση για την αγορά του συγκεκριμένου σπιτιού ήταν το παιδικό παραμύθι «Τα τρία γουρουνάκια». Όταν ήταν μικρή και η μητέρα της της διάβαζε την ιστορία, της ήρθε η έμπνευση. Το άφθαρτο σπίτι του τρίτου γουρουνιού, «ήταν φτιαγμένο από τούβλα», έγραψε. «Ήξερα ότι θα ζούσα σε ένα τούβλινο σπίτι όταν μεγαλώσω».

Σε μια συνέντευξη του 2017 στο Wine Spectator, η Νταϊάν Κίτον είχε δηλώσει ότι πάντα είχε «ενδιαφέρον για τα σπίτια», αλλά ότι δυσκολευόταν να «μείνει κάπου σταθερά» επειδή πάντα έβρισκε κάτι λάθος σε κάθε ακίνητο.

Ωστόσο, αυτό δεν ίσχυε για το συγκεκριμένο σπίτι στο Λος Άντζελες. «Είναι το σπίτι των ονείρων μου», είχε δηλώσει τότε.

