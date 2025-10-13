Οι τελευταίες στιγμές της Νταϊάν Κίτον: Η ανατριχιαστική κλήση στο 911

Η ηθοποιός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Η Diane Keaton, φτάνει στη σκηνή κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της STXfilms στο CinemaCon 2019, το επίσημο συνέδριο της Εθνικής Ένωσης Ιδιοκτητών Θεάτρων (NATO) στο Caesars Palace, στο Λας Βέγκας. (2019)

Invision/Chris Pizzello
Στοιχεία για τον ξαφνικό θάνατο της Ντάιαν Κίτον έρχονται στο φως με κοντινούς φίλους της να αποκαλύπτουν ότι η διάσημη ηθοποιός το τελευταίο διάστημα είχε χάσει βάρος, και η κατάσταση της υγείας της είχε επιδεινωθεί.

Την ίδια ώρα, αποκαλύπτεται μία κλήση στο 911 για έναν άνθρωπο πεσμένο στο πάτωμας.

Η ηχογράφηση, η οποία αποκτήθηκε την Κυριακή από το TMZ, αποκαλύπτει έναν διασώστη που κλήθηκε στο σπίτι της να λέει «άτομο πεσμένο» πριν πει τη διεύθυνσή της. Λίγο μετά τις 8 το πρωί (τοπική ώρα) ασθενοφόρο τη μετέφερε σε τοπικό νοσοκομείο. Εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Ήταν με αγαπημένα της πρόσωπα όταν απεβίωσε, δήλωσε ένας συγγενής στο Associated Press, και η οικογένεια ζήτησε να τηρηθεί η ιδιωτικότητα. Δεν έχουν δημοσιοποιηθεί περισσότερες λεπτομέρειες.

Αλλά στενοί φίλοι της σταρ θυμούνται πώς είχε γίνει ολοένα και πιο απομονωμένη τον τελευταίο χρόνο με μια παλιά φίλη της, την τραγουδοποιό Carole Bayer Sager, σχολιάζοντας πόσο σοκαριστικά αδύνατη είχε γίνει η Κίτον.«Την είδα πριν από δύο ή τρεις εβδομάδες και ήταν πολύ αδύνατη», θυμήθηκε η 81χρονη Σάγκερ. «Είχε χάσει τόσο πολύ βάρος.»

Η Σάγκερ εξήγησε ότι ο Κίτον είχε πληγεί από τις πυρκαγιές που κατέστρεψαν το Λος Άντζελες τον Ιανουάριο.

«Έπρεπε να πάει στο Παλμ Σπρινγκς επειδή το σπίτι της είχε υποστεί ζημιές στο εσωτερικό και έπρεπε να καθαρίσουν τα πάντα.»

«Ήταν εκεί κάτω για λίγο και όταν επέστρεψε , έμεινα κάπως έκπληκτη από το πόσο βάρος είχε χάσει», μοιράστηκε η βραβευμένη με Grammy και Όσκαρ στιχουργός.

Ένας άλλος έμπιστος φίλος του Κίτον δήλωσε στο People ότι η υγεία της ηθοποιού επιδεινώθηκε κατακόρυφα τους τελευταίους μήνες, κάτι «που ήταν σπαρακτικό για όλους όσοι την αγαπούσαν».

Την ίδια ώρα μία άλλη αποκάλυψη που έρχεται στο φως μετά τον θάνατο της Κίτον είναι ότι ο πρώην σύντροφός της και συμπρωταγωνιστής της, Αλ Πατσίνο, έτρεφε μια ισόβια λύπη που δεν την παντρεύτηκε όταν είχε την ευκαιρία.

Al Pacino

Ο ηθοποιός Al Pacino απευθύνεται στο κοινό κατά τη διάρκεια του 45ου AFI Life Achievement Award Tribute στην Diane Keaton στο Dolby Theatre στο Λος Άντζελες. (2017)

Invision/Chris Pizzello

«Κοιτάζοντας πίσω, ο Αλ παραδέχεται ότι ο έρωτας της ζωής του ήταν η Νταϊάν, την οποία πάντα αποκαλούσε «μια καταπληκτική γυναίκα», δήλωσε ένα έμπιστο πρόσωπο του βραβευμένου με Όσκαρ ηθοποιού στην Daily Mail το Σάββατο.

Ο φίλος πρόσθεσε για τον 85χρονο Πατσίνο: «Ξέρω ότι θα μετανιώνει για πάντα που δεν έκανε την κίνησή του όταν είχε την ευκαιρία» κατά τη διάρκεια της κοινής τους ζωής, από το 1971 έως το 1987 .

«Για χρόνια αφότου χώρισε με την Νταϊάν, ο Αλ συνήθιζε να λέει, "αν ήταν γραφτό να γίνει, ποτέ δεν είναι αργά για μια επανάληψη". Αλλά δυστυχώς, τώρα είναι.»

Η ηθοποιός αφήνει πίσω της μια εκπληκτική κληρονομιά στο Χόλιγουντ, αλλά και μία τεράστια περιουσία στα δύο υιοθετημένα παιδιά της, που ξεπερνάει τα 100 εκατομμύρια δολάρια.

