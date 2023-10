Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός, Μπουτσικάρης - «Οι διαγραφές στην γνωμάτευση είναι του Ολυμπιακού»

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Στην καταγγελία πως οι διαγραφές στην αρχική γνωμάτευση του γιατρού του ντέρμπι έγιναν έπειτα από πίεση των «ερυθρόλευκων» προχώρησε ο Λεωνίδας Μπουτσικάρης.

Ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, έδωσε το «παρών» ως μάρτυρας στην εκδίκαση της υπόθεσης για την διακοπή του ντέρμπι στο Φάληρο και στάθηκε στα όσα έγιναν κατά τη διάρκεια που βρέθηκαν οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια από τη ρίψη κροτίδας στον Χουάνκαρ, αλλά και τις πιέσεις προς τον γιατρό.

«Βρισκόμουν στη σουίτα πάνω από τη θύρα 28», ανέφερε αρχικά, με τον Κώστα Καραπαπά να αναφέρει δίκην αστεϊσμού: «Μήπως πετάξατε εσείς την κρότιδα;». Και συνέχισε ο Λεωνίδας Μπουτσικάρης: «Σε εκείνο το σημείο άκουσα, δεν είδα, έναν δυνατό θόρυβο. Οι παίκτες άρχισαν να μαζεύονται για τη σέντρα, την ώρα που περίμεναν να καθαριστεί η ατμόσφαιρα. Στον χώρο προθέρμανσης είδα μόνο παίκτες Παναθηναϊκού, Σπόραρ, Βέρμπιτς, Αϊτόρ. Δεν είδα από πού το πέταξε και ποιος, είδα τον παίκτη να πέφτει. Κοιτούσα το γήπεδο. Η κροτίδα δεν εντάσσεται στο χρονικό όριο των πανηγυρισμών. Είχαν περάσει λεπτά, η κροτίδα αυτή κατευθύνθηκε προς παίκτες Παναθηναϊκού που έκαναν το ζέσταμα.

Αυτή η έκρηξη που άκουσα ήταν μεγάλης ισχύος. Υπάρχει περίπτωση που από κροτίδα έχει κουφαθεί μόνιμα ποδοσφαιριστής και αγωνίζεται στην εθνική Κωφών. Δεν μιλάμε για ένα δυναμιτάκι. Στον αγώνα που ο Ολυμπιακός κέρδισε 1-0 με τον Νταρμπισάιρ, πετάχθηκε κροτίδα, μία σεκιούριτι πήγε να πιάσει κροτίδα, νομίζοντας πως είναι καπνογόνο και ακρωτηριάστηκε. Ακούγονταν οι φωνές της σε κατάμεστο ΟΑΚΑ.

Ο Βέρμπιτς και ο γυμναστής επηρεάστηκαν, το ένιωσαν, αλλά όχι σε βαθμό να μην μπορούν να παίξουν. Πήγα από τη σουίτα στα αποδυτήρια. Όλος ο κόσμος ήταν στα αποδυτήρια. Οι παίκτες αποχώρησαν και έκαναν καλά γιατί είδαν έναν παίκτη στο φορείο, δεν μπορούσε να σταθεί και πήγαν να δουν τι γίνεται. Ήταν ημιλιπόθυμος και ήταν και για λόγους ασφαλείας η αποχώρηση.

Ο Ολυμπιακός ανέλυε τότε με τον Γκαρσία γιατί είναι παράλογο να παίξουν παίκτες έχοντας δει τον προπονητή τους να χτυπηθεί. Κατέβηκα λοιπόν στα αποδυτήρια, ο γιατρός εξετάζει τον Χουάνκαρ παρουσία ημών και των κυρίων Μαρινάκη - Καραπαπά. Ο διαιτητής ζήτησε μετά να ξεκαθαρίσει η κατάσταση από τα πρόσωπα. Ήμουν σε όλη τη διαδικασία εγώ».

Παράλληλα, ο αντιπρόεδρος της «πράσινης» ΠΑΕ ανέφερε: «Ο γιατρός εξέτασε τον Χουάνκαρ, έγινε και δεύτερη εξέταση στο ιατρείο με χτυπήματα των δαχτύλων στα δύο αυτιά. Ο γιατρός πήγαινε από πίσω του και του έκανε χτυπήματα, χωρίς να του λέει αν ακούει. Έβγαλε αντικειμενικά πορίσματα βάσει της αντικειμενικής κίνησης των ματιών.

Από το αριστερό αυτί δεν άκουγε τίποτα, τού έκανε τις κινήσεις και τους ήχους, το μάτι δεν κινήθηκε. Σε πρώτη φάση ο παίκτης δεν ανταποκρίνεται στα τεστ και έχει αστάθεια. Εκεί ο γιατρός διαπιστώνει αστάθεια και έκπτωση ακοής. Ο διαιτητής σε αυτό το σημείο έχει μία γνωμάτευση διαπιστωμένη , αλλά θέλει να ξεκινήσει ο αγώνας. Έτσι, έδωσε χρονικό περιθώριο επανεξέτασης για την εξάντληση των περιθωρίων. Σε όλο αυτό το διάστημα ο Χουάνκαρ βρισκόταν στο ιατρείο και εξεταζόταν περιοδικά πάντα.

Στη δεύτερη φάση, στα 60 λεπτά, ο γιατρός διαπίστωσε πως έχει βελτιωθεί η ακοή του. Αλλά δεν μπορούσε να σηκωθεί, γιατί όταν τον σήκωσε και εκεί του είπε ζαλίζομαι, δεν μπορώ να σταθώ, θέλω να κάνω εμμετό. Το έχει γράψει ο γιατρός στην εξέτασή του. Πάμε μετά στον διαιτητή. Ο γιατρός είπε ότι έχει βελτιωθεί η κατάσταση, αλλά δεν μπορεί να σηκωθεί. Ο διαιτητής είπε ότι θέλω απάντηση αν μπορεί να παίξει ή όχι. Ο άνθρωπος αυτός υπέστη κανιβαλισμό, δημοσιεύθηκαν φωτογραφίες του και φταίμε όλοι γι' αυτό και οφείλουμε συγγνώμη.

Όσοι ασχολούμαστε με το άθλημα, μπαίνουμε σ' ένα τούνελ για τους τρεις βαθμούς. Δεν του άξιζε, διαπομπεύθηκε ο άνθρωπος. Ο γιατρός ήταν ξεκάθαρος ότι βελτιώνεται, αλλά δεν μπορεί να αντέξει και να παίξει. Ο άνθρωπος έγραψε μία γνωμάτευση στα αγγλικά πρώτα, για να την καταλάβει ο διαιτητής. Θέλω να δείτε πώς και από ποιον πιέστηκε, θέλω να δείτε τις διαγραφές του αγγλικού κειμένου. Προστέθηκαν με κόκκινο κατά απαίτηση του Ολυμπιακού. Οι διαγραφές είναι προς την κατεύθυνση του δεν ξέρω δεν απαντώ.

Εκεί ο διαιτητής αφού πήρε την γνωμάτευση, καταλαβαίνει ότι ο διαιτητής πρέπει να πάρει την απόφαση. Εκεί ο διαιτητής μάς ανακοινώνει ότι εφόσον εξάντλησε κάθε περιθώριο, ήμασταν όλοι συν την κυρία εισαγγελέα, ότι ο αγώνας διακόπτεται οριστικά. Ο Χουάνκαρ σε αυτό το σημείο δεν μπορούσε να σηκωθει, εμείς ζητούσαμε ασθενοφόρο. Αυτό το ασθενοφόρο δεν ερχόταν ποτέ.

Ζητούσαμε ασθενοφόρο, την ιστορία την ξέρει ο γιατρός. Γι' αυτό αναγκαστήκαμε να ζητήσουμε το ασθενοφόρο από το Υγεία. Αυτό το νοσοκομείο είχαμε την ευχέρεια να καλέσουμε. Περιμέναμε πάνω από 2 ώρες, επί 40 λεπτά μπέρδευαν στο ασθενοφόρο την είσοδο. Πρώτον στο Υγεία, στις εξετάσεις ήταν παρών και ο κ. Θέος, ο Παναθηναϊκός επέτρεψε στον γιατρό του Ολυμπιακού να είναι εκεί, παρά το απόρρητο».

Ακόμα, ο Λεωνίδας Μπουτσικάρης σχολίασε: «Στη Θεσσαλονίκη ο Ολυμπιακός πήγε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, επειδή παρουσιάζεται μία μομφή. Ακούσαμε το εξής εξωφρενικό ότι οι παίκτες τρώγανε πίτσες. Οι παίκτες όταν κάνουν έναν αγώνα πρέπει να τρώνε τεράστια ποσότητα φαγητού. Προπαραγγέλουμε πίτσες από το κατάστημα από το μεσημέρι την ώρα που περίπου τελειώνει ο αγώνας. 'Οι παίκτες είπαν καθυστερούμε, ας παραγγείλουμε πίτσες;'

Η εταιρεία έφερε φαγητά γιατί ήταν η ώρα που υπολογιζόταν ότι θα τελειώσει ο αγώνας. Οι παίκτες όχι απλώς δεν τρώγανε πίτσα, αλλά και προθερμαίνονταν σε χώρους. Ο Παναθηναϊκός ουδέποτε αποχώρησε. Οι παίκτες ήταν ντυμένοι και με ποδοσφαιρικά. Εγώ μπήκα και τους είπε ξεντυθείτε. Θα άφηνε ο Γιοβάνοβιτς τους παίκτες να τρώνε πίτσες, αν είναι δυνατόν».

Ακολούθως, ο αντιπρόεδρος του «τριφυλλιού» παρουσίασε τις εξετάσεις στην δικαστή: «Κάναμε ακουόγραμμα με σόναρ, είναι αντικειμενική εξέταση. Την άλλη μέρα έγινε νυσταγογράφημα, και κρίνουμε από τις αντιδράσεις του ματιού. Το απόγευμα της επόμενης μέρας επισκέφθηκαν τον παίκτη σπίτι του. Η κατάστασή του ήταν ότι ζαλιζόταν και δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Ούτε και σήμερα έχει προπονηθεί. Σε έναν από τους πιο κρίσιμους αγώνες, ο Χουάνκαρ δεν είναι στην αποστολή».

Καραπαπάς: «Αναπληρωματικός ήταν με τον Ολυμπιακό».

Μπουτσικάρης: «Ο σχεδιασμός ήταν να έπαιζε ο Μλαντένοβιτς στο ντέρμπι και ο Χουάνκαρ στο ευρωπαϊκό. Σιγά μην χάναμε τον παίκτη γι' αυτόό το επιχείρημα. Εξέφρασε την στεναχώρια του».

Καραπαπάς: «Γιατί έκανε προθέρμανση;».

Μπουτσικάρης: «Σε περίπτωση που χρειαστεί. Μου εξέφρασε την πικρία του για αυτό που συμβαίνει. Δεν ασχολούμαστε με το θύτη, αλλά με το θύμα. Μου είπε αντί να μου ζητήσει κάποιος συγγνώμη που με έβλεπε το παιδί μου στην τηλεόραση στο έδαφος, να με βγάλουν απατεώνα. Αυτό που γίνεται, είναι γκεμπελισμός. Να πάνε δηλαδή να κάνουν το θύμα, δράστη».

Κάπου εκεί ανέβηκαν οι τόνοι, με τον αντιπρόεδρο του Παναθηναϊκού να σχολιάζει στο κλείσιμο της κατάθεσής του: «Ο Παναθηναϊκός έχει αποδείξει ποιος είναι. Ο Μπρινιόλι είχε δεχθεί κοντά κροτίδα, είχε πει ότι έχει σοκαριστεί αλλά είναι οκ. Εάν ένας παίκτης έχει τραυματιστεί και δεν μπορεί να παίξει φεύγουμε. Δεν θα προσαρμοστούμε εμείς στις συνθήκες, επειδή δεν πέφτουν κροτίδες. Θα δώσουμε το αντίθετο μήνυμα, αν δεν βγαίνει αίμα, θα παίζονται οι αγώνες;».

Μπουτσικάρης σε ερώτηση Δημακόπουλου, δικηγόρο του Ολυμπιακού, γιατί δεν έγραψε ο διαιτητής ότι διακόπτει λόγω τραυματισμού στο φύλλο αγώνα: «Το έστειλε το επόμενο πρωί».

Δημακόπουλος, δικηγόρος Ολυμπιακού: «Γιατί πίεζε ο Παναθηναϊκός τον γιατρό να αλλάξει την γνωμάτευση;».

Μπουτσικάρης: «Η πίεση που αναφέρετε ήταν από τον διαιτητή προς τον γιατρό να πάρει απόφαση. Όσον αφορά στην πίεση, ας δείτε τις διαγραφές».

Μπουτσικάρης: «Ο διαιτητής είναι υπεύθυνος γι' αυτά που γράφει, έδωσε τις διευκρινίσεις του. Ο άνθρωπος αυτός (σ.σ. ο διαιτητής) είναι διαιτητής. Μην έχουμε την απαίτηση να γράφουν νομικά πράγματα».

Δικηγόρος Ολυμπιακού: «Να έγραφε ότι διέκοψε τον αγώνα λόγω τραυματισμού».

Μπουτσικάρης: «Το έγραψε στην διευκρίνιση».

Μπουτσικάρης: «Όλα γίνονταν μπροστά σε όλους, εκτός από τα σημεία που ζητούσε ο διαιτητής να είναι μονάχα με τον γιατρό. Οι ενημερώσεις ήταν μπροστά σε όλους. Αυτά που έχει πει ο διαιτητής είναι δική του αντίληψη των γεγονότων. Παραλήφθησαν πολλά άλλα, αλλά τα λίγα που έγραψε ήταν κοντά σε αυτά που έγιναν».

Ακολούθησε διαφωνία ανάμεσα στον Μπουτσικάρη και δικηγόρο του Ολυμπιακού για τις διαγραφές στο αγγλικό κείμενο.

Χατζησαββάογλου, δικηγόρος Ολυμπιακού: «Συμφωνείτε δηλαδή με τον όρο according to him ότι ο Χουάνκαρ δεν μπορεί να σηκωθεί;».

Μπουτσικάρης: «Το ζήτησε ο κ. Μαρινάκης να προστεθεί επειδή ο διαιτητής ρώτησε τον Χουάνκαρ, δεν μπόρεσε να το διαπιστώσει ο ίδιος. Δεν δέχθηκε μεγάλες πιέσεις».

Οι τόνοι στις ερωτήσεις προς τον κ. Μπουτσικάρη ανέβηκαν, με την δικαστή να προσπαθεί να τηρήσει την διαδικασία.

Χατζησαββάογλου (δικηγόρος Ολυμπιακού): «Άλλο η αντικειμενική διαπίστευση, υπάρχει εξέταση, να έβαζαν τον Χουάνκαρ να προσπαθήσει να προχωρήσει σε μία ευθεία».

Χατζησαββάογλου: «Έχετε προσκομίσει τις εξετάσεις που έγιναν στο Υγεία και σε μας, να μας πείτε τι σημαίνει η κάθε εξέταση; Αν είναι καθαρή ή όχι; Ο μάρτυρας έβγαλε συμπέρασμα από τις εξετάσεις, είναι κάποια από αυτές καθαρή;».

Μπουτσικάρης: «Υπάρχει μία αξονική και μία αιματολογική που δεν είναι καθαρή. Άκουσα ότι η διάσειση λαβυρίνθου δεν είναι αληθινή. Βρήκα από το google σύγγραμα από το 1871. Και οι δύο εκθέσεις έχουν την ίδια ώρα. Η αγγλική ήταν η πρώτη, γιατί ο πρώτης λήπτης μιλούσε αγγλικά. Το ελληνικό κείμενο έγινε μετά. Το αγγλικό κείμενο έχει διαγραφές, το ελληνικό είναι πεντακάθαρο».

Μπουτσικάρης: «Δεν έχει σημασία τι βολεύει τον γιατρό, αλλά ποιος του έδωσε εντολή. Οι διαγραφές στην γνωμάτευση είναι του Ολυμπιακού».

Καρπετόπουλος (δικηγόρος Ολυμπιακού): «Ο κανονισμός ζητάει από τον διαιτητή να εκφέρει γνώμη επί του τραυματισμού, όταν ο γιατρός συντάσσει μία έκθεση πρέπει να πει μού φαίνεται ή είναι η γνώμη μου. Όταν κλείνει έκθεση με το seems, πρέπει να εκφράσει την γνώμη του. Γι' αυτό και του ζητήθηκε να μπει το according to me».

Μπουτσικάρης: «Δεν είχε τα μέσα στο γήπεδο».

Καρπετόπουλος: «Υπάρχει στην έκθεση κάπου τραυματισμός ή σωματική βλάβη;».

Μπουτσικάρης: «Η έννοια της σωματικής βλάβης είναι νομικός όρος, η αστάθεια και τα άλλα είναι ιατρικοί».

Σχετικές ειδήσεις