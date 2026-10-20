Κριστιάνο Ρονάλντο: Πάρτι στα social για την ποινή-χάδι - Θα ξεχρεώσει σε 40 δευτερόλεπτα εργασίας

Snapshot Ο Κριστιάνο Ρονάλντο τιμωρήθηκε με αποκλεισμό 30 ημερών από την εθνική Πορτογαλίας και πρόστιμο 255 ευρώ για αποχώρηση από την αποστολή στο Nations League.

Το πρόστιμο θεωρήθηκε ιδιαίτερα επιεικές από τα πορτογαλικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Ρονάλντο χρειάζεται μόλις 36-39 δευτερόλεπτα εργασίας για να καλύψει το πρόστιμο, σύμφωνα με υπολογισμούς της A Bola και άλλων μέσων.

Τα 255 ευρώ αντιστοιχούν στο 0,00012% του ετήσιου μισθού του ποδοσφαιριστή στην Αλ Νασρ της Σαουδικής Αραβίας. Snapshot powered by AI

Η ποινή-χάδι που επιβλήθηκε στον Κριστιάνο Ρονάλντο από την πορτογαλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία χαρακτηρίστηκε από αρκετά μέσα της χώρας ως ιδιαίτερα επιεικής, με την A Bola να δίνει μια διαφορετική διάσταση στο θέμα, υπολογίζοντας πόσο χρόνο χρειάζεται να εργαστεί ο CR7 για να εξοφλήσει το πρόστιμο.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ τιμωρήθηκε για την αποχώρησή του από την αποστολή της εθνικής ομάδας, στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της στο Nations League, με την ποινή να περιλαμβάνει αποκλεισμό από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα για 30 ημέρες, αλλά και χρηματικό πρόστιμο ύψους μόλις 255 ευρώ.

Το ποσό αυτό, βέβαια, είναι σχεδόν αμελητέο για τα οικονομικά δεδομένα του 41χρονου άσου, ο οποίος αμείβεται με αστρονομικά ποσά από την Αλ Νασρ της Σαουδικής Αραβίας.

Η A Bola επιχείρησε να αποτυπώσει αυτή τη διαφορά με αριθμούς, υπολογίζοντας ότι ο Ρονάλντο χρειάζεται μόλις 36 δευτερόλεπτα εργασίας για να καλύψει το πρόστιμο. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, τα 255 ευρώ αντιστοιχούν μόλις στο 0,00012% του ετήσιου μισθού του Πορτογάλου σταρ.

🚨 𝗗𝗜𝗗 𝗬𝗢𝗨 𝗞𝗡𝗢𝗪? Cristiano Ronaldo earns around €6.61 per SECOND at Al Nassr! That means he earns enough to pay his €255 fine in just 39 SECONDS. 💰 https://t.co/PRPdrqyZRV — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 20, 2026

Ο υπολογισμός προκάλεσε το ενδιαφέρον και άλλων πορτογαλικών μέσων ενημέρωσης, τα οποία επιχείρησαν να κάνουν τις δικές τους εκτιμήσεις. Το συμπέρασμα, πάντως, ήταν κοινό: ο CR7 χρειάζεται λιγότερο από 40 δευτερόλεπτα για να καλύψει το ποσό και να εξοφλήσει την οφειλή του προς την ομοσπονδία της πατρίδας του.

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