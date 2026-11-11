Γιατί δεν πρέπει να πετάτε το κουτί του κινητού σας

Snapshot Η ετικέτα στο κουτί του κινητού περιέχει τον IMEI, που βοηθά στην ταυτοποίηση της συσκευής σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής.

Η διατήρηση της αρχικής συσκευασίας είναι χρήσιμη για επιστροφές ή μεταπώληση, καθώς πολλοί πωλητές ζητούν το πλήρες πακέτο.

Ο IMEI μπορεί να βρεθεί και μέσω ρυθμίσεων της συσκευής ή συνδεδεμένων λογαριασμών, χωρίς να χρειάζεται απαραίτητα το κουτί.

Η αρχική συσκευασία διευκολύνει την αποθήκευση και κάνει το κινητό πιο ελκυστικό σε υποψήφιους αγοραστές.

Αν δεν φυλάσσετε το κουτί, συνιστάται να σημειώσετε ή να φωτογραφίσετε τον IMEI για μελλοντική χρήση. Snapshot powered by AI

Οι χρήστες smartphone καλούνται να μην πετούν το κουτί της συσκευής τους. Στη συσκευασία αναγράφεται ο IMEI, ο μοναδικός αριθμός αναγνώρισης της συσκευής. Μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμος αν το τηλέφωνο χαθεί ή κλαπεί. Χρησιμοποιείται επίσης κατά την αναζήτηση βοήθειας, ώστε να ταυτοποιηθεί με ακρίβεια η συσκευή. Σε μια τέτοια περίπτωση, η ετικέτα στο κουτί επιτρέπει στον κάτοχο να βρει τον IMEI, ακόμη και όταν δεν έχει το κινητό στα χέρια του.

Η διατήρηση της συσκευασίας είναι χρήσιμη και αμέσως μετά την αγορά. Αν χρειαστεί να επιστραφεί το smartphone, ο πωλητής ενδέχεται να ζητήσει να παραδοθεί μαζί με όλα όσα περιλαμβάνονταν στην αρχική συσκευασία. Καθώς οι όροι επιστροφής διαφέρουν, το Engadget συνιστά τουλάχιστον να μην πετάτε το κουτί αμέσως μετά την αγορά.

Ωστόσο, η συσκευασία δεν είναι ο μοναδικός τρόπος για να βρείτε τον IMEI. Η Apple, για παράδειγμα, αναφέρει ότι ο αριθμός ενός iPhone είναι διαθέσιμος στις ρυθμίσεις, σε άλλη συσκευή συνδεδεμένη στον ίδιο λογαριασμό ή στον ιστότοπο του λογαριασμού.

Οι συντάκτες επισημαίνουν ότι το κουτί μπορεί να φανεί χρήσιμο και κατά τη μεταπώληση του τηλεφώνου, καθώς προσφέρει έναν πρακτικό τρόπο τοποθέτησης της συσκευής και των αξεσουάρ που έχουν διατηρηθεί. Σύμφωνα με το Consumer Reports, η αρχική συσκευασία μπορεί να κάνει τη συσκευή πιο ελκυστική για έναν υποψήφιο αγοραστή.

Αν δεν υπάρχει χώρος για τη φύλαξη του κουτιού και δεν σχεδιάζετε να πουλήσετε το smartphone, μπορείτε να σημειώσετε ή να φωτογραφίσετε εκ των προτέρων τον IMEI. Έτσι, θα έχετε διαθέσιμο τον αριθμό ακόμη και χωρίς τη συσκευασία.

Στις αρχές Νοεμβρίου, το ZDNet Korea ανέφερε ότι οι οθόνες OLED με ανάλυση HD ενδέχεται να αποτελέσουν νέο χαρακτηριστικό των οικονομικών smartphone.

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