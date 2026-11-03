myEOPYY app: Πώς λειτουργεί η νέα εφαρμογή-Αιτήματα αποζημίωσης και ασφαλιστικός φάκελος στο κινητό

Snapshot Διαθέσιμη από 3 Νοεμβρίου για Android και από 4 Νοεμβρίου για iOS, η εφαρμογή «myEOPYY app» παρέχει πρόσβαση σε ασφαλιστικά δεδομένα και διαδικασίες του ΕΟΠΥΥ.

Κάθε αριθμός κινητού μπορεί να συνδέσει έως 5 διαφορετικούς ΑΜΚΑ, επιτρέποντας την εποπτεία και διαχείριση πολλαπλών ασφαλισμένων.

Η υποβολή αιτημάτων αποζημίωσης γίνεται εύκολα μέσω τριών βημάτων, με χρήση κάμερας για σάρωση δικαιολογητικών απευθείας από το κινητό.

Το νέο σύστημα αξιολόγησης παρόχων μέσω του Φακέλου Ασφάλισης Υγείας δίνει τη δυνατότητα στους ασφαλισμένους να βαθμολογούν υπηρεσίες. Snapshot powered by AI

Διαθέσιμη από σήμερα, Τρίτη 3 Νοεμβρίου, σε κινητά με λειτουργικό σύστημα Android και από αύριο, Τετάρτη (04/11/2026), σε συσκευές με σύστημα iOS, είναι η νέα εφαρμογή του ΕΟΠΥΥ, «myEOPYY app», η οποία έρχεται να συμπληρώσει το myHealth app. Το myHealth app αφορά ιατρικά δεδομένα, ενώ το «myEOPYY app» ασφαλιστικά δεδομένα. Παράλληλα, σε λειτουργία τίθεται και το νέο σύστημα αξιολόγησης ιδιωτών παρόχων, μέσα από τον Φάκελο Ασφάλισης Υγείας (ΦΑΥ) του ΕΟΠΥΥ.

Τα νέα ψηφιακά εργαλεία του Οργανισμού, τα οποία αναπτύχθηκαν με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, έχουν τους εξής στόχους: να κάνουν την καθημερινότητα των ασφαλισμενων πιο εύκολη σε σχέση με διαδικασίες που αφορούν τον ΕΟΠΥΥ, να γίνεται αξιολόγηση των ληφθεισών υπηρεσιών υγείας, αλλά και να γνωρίζει ο πολίτης πόσο κοστίζει κάθε υπηρεσία που λαμβάνει στον ΕΟΠΥΥ, «γιατί πολλοί νομίζουν ότι όλα είναι δωρεάν», όπως χαρακτηριστικά είπε, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, κατά τη συνέντευξη Τύπου, το μεσημέρι της Τρίτης, στο υπουργείο Υγείας.

«Δίνουμε στον ασφαλισμένο τον απόλυτο έλεγχο», σημείωσε ο κ. Γεωργιάδης, καθώς μέσω του «myEOPYY app», ο πολίτης έχει πρόσβαση στον ασφαλιστικό του φάκελο, μπορεί να ολοκληρώσει διαδικασίες αιτημάτων και έκδοσης δικαιολογητικών.

Πώς λειτουργεί το «myEOPYY app»

Ο ασφαλισμένος κατεβάζει την εφαρμογή στο κινητό του. Η σύνδεση γίνεται μέσω gov.gr/Taxisnet και βιομετρικών στοιχείων. Άμεσα, έχει πρόσβαση στα προσωπικά του στοιχεία, την ασφαλιστική ικανότητα και τα αιτήματά του. Επίσης, έχει πλήρη εικόνα των αποζημιώσεων και της κατάστασης των προσωπικών αιτημάτων σε πραγματικό χρόνο, να παρακολουθεί δηλαδή σε ποιο στάδιο επεξεργασίας βρίσκεται κάθε αίτημα.

Ο ασφαλισμένος μπορεί να ενημερωθεί για τις παροχές που δικαιούται με βάση τον Κανονισμό του ΕΟΠΥΥ (ΕΚΠΥ), πριν από μια επίσκεψη ή εξέταση, καθώς και να έχει την εποπτεία των λογαριασμών των ανήλικων ή έμμεσων μελών της οικογένειας. Ανά αριθμό κινητού μπορούν να αντιστοιχηθούν μέχρι 5 διαφορετικοί ΑΜΚΑ.

Τα αιτήματα αποζημίωσης υποβάλλονται σε τρία βήματα και η διαδικασία ολοκληρώνεται σε ελάχιστα λεπτά:

Επιλογή εάν αφορά τον ίδιο τον ασφαλισμένο ή έμμεσο μέλος

Επιλογή γνωμάτευσης που καλύπτει την περίοδο (η κάμερα του κινητού γίνεται scanner και δεν χρειάζεται σάρωση του δικαιολογητικού απο υπολογιστή)

Φωτογράφιση ή επισύναψη των δικαιολογητικών.

Επίσης, για τα Φάρμακα Υψηλού Κόστους και την αναμονή στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, με το «myEOPYY app» ο ασφαλισμένος μπορεί να εκδώσει ηλεκτρονικό εισιτήριο και να γνωρίζει τη σειρά αναμονής, καθώς και ποιος αριθμός εισιτηρίου εξυπηρετείται, σε πραγματικό χρόνο.

Πώς γίνεται η αξιολόγηση

Ως προς το νέο σύστημα αξιολόγησης παρόχων, ο πολίτης έχει τη δυνατότητα να αξιολογεί κάθε επίσκεψη και ιατρική πράξη, μέσα από τον προσωπικό Φάκελο Ασφάλισης Υγείας (ΦΑΥ).

Ο ασφαλισμένος ειδοποιείται με SMS και συνδέεται στον ΦΑΥ μέσω κωδικών Taxisnet. Επιλέγει «Αξιολόγηση», δίπλα στην επίσκεψη ή την ιατρική πράξη που πραγματοποήθηκε. Στη συνέχεια, απαντά σε σύντομο ερωτηματολόγιο ανά τύπο υπηρεσίας. Υποβάλλει τις απαντήσεις και βλέπει ποιες παροχές έχει ήδη αξιολογήσει.

Με τον τρόπο αυτό, ο ΕΟΠΥΥ στόχο έχει να εντοπίζει τάσεις, ώστε να σχεδιάζει τις πολιτικές παροχών του, αλλά και να συνδέει κάθε αξιολόγηση με συγκεκριμένη παροχή και πάροχο, ώστε να διαμορφώνει δείκτες ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

4,6 εκατομμύρια ΑΜΚΑ στον Φάκελο Ασφάλισης Υγείας

Αξίζει να σημειωθεί ότι 4,6 εκατομμύρια ΑΜΚΑ έχουν ήδη συνδεθεί στον Φάκελο Ασφάλισης Υγείας, ενώ το 77% των αιτημάτων του τελευταίου μήνα προς τον ΕΟΠΥΥ, υποβλήθηκε ψηφιακά.

«Από σήμερα θα μπορούν όλοι οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ να κατεβάσουν στο κινητό τους τηλέφωνο τη νέα εφαρμογή που εγκαινιάζουμε, μέσω της οποίας θα έχουν την πλήρη εικόνα για τον ασφαλιστικό τους φάκελο. Αντί να πηγαίνουν και να καταθέτουν τα σχετικά έγγραφα για να αποζημιωθούν, θα φωτογραφίζουν με το κινητό τους την απόδειξη, θα την ανεβάζουν στην εφαρμογή και θα γίνεται αυτόματα η εκκαθάριση. Επιπλέον, θα μπορούν να κλείνουν ραντεβού για να πηγαίνουν σε φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ και να παρακολουθούν το μέσο χρόνο αναμονής σε πραγματικό χρόνο. Τέλος, θα μπορούν να αξιολογούν τις ληφθείσες υπηρεσίες υγείας από τον κάθε γιατρό, διαγνωστικό κέντρο, νοσοκομείο και κέντρο υγείας που έχουν επισκεφθεί. Δίνουμε στον ασφαλισμένο μας την απόλυτη δύναμη και τον έλεγχο όλων των υπηρεσιών υγείας που λαμβάνει από τον ΕΟΠΥΥ. Μέσως της συγκεκριμένης εφαρμογής, η σχέση μας με τον ΕΟΠΥΥ αλλά και η αντίληψή μας για το παρεχόμενο έργο από την Ελληνική Δημοκρατία και το Υπουργείο Υγείας σε όλους τους λήπτες πάσης φύσεως υπηρεσιών υγείας, μπαίνει σε μία τελείως καινούρια εποχή» δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Υγείας.

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, σημείωσε:«Αρκετές φορές οι ασφαλισμένοι βρίσκονται αντιμέτωποι με χρεώσεις για υπηρεσίες τις οποίες δεν θα έπρεπε να έχουν πληρώσει. Με τη νέα αυτή δυνατότητα, μπορούν πλέον να ενημερώνονται έγκαιρα, ακριβώς τη στιγμή που χρειάζονται την πληροφορία. Εξίσου σημαντικό είναι και το σκέλος της αξιολόγησης. Επομένως, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να έχουμε στη διάθεσή μας αυτή την πληροφορία, ώστε να μπορούμε να τη διασταυρώνουμε με τα στοιχεία που διαθέτουμε στα συστήματά μας, σχετικά με τη στελέχωση, αλλά και με άλλους δείκτες λειτουργίας και απόδοσης των Κέντρων Υγείας και συνολικά της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Με αυτόν τον τρόπο αποκτούμε ένα ακόμη ουσιαστικό εργαλείο, που μας επιτρέπει να εντοπίζουμε αδυναμίες και να βελτιώνουμε διαρκώς την ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας».

Ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, δήλωσε: «Η γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση των πολιτών, η ευκολία πρόσβασής τους στις δομές μας και η αξιολόγηση των υπηρεσιών μας είναι αυτό που αναβαθμίζει τις υπηρεσίες μας και μας βοηθά να γινόμαστε καλύτεροι».

Τέλος, ο διοικητής του ΕΟΠΥΥ, Αθανάσιος Ζαμάνης, δήλωσε: «Στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού, αποφασίσαμε να φέρουμε τον ΕΟΠΥΥ στην τσέπη του κάθε ασφαλισμένου, του κάθε πολίτη έτσι ώστε να εξυπηρετείται πιο γρήγορα, πιο εύκολα και πιο αποτελεσματικά. Αυτό ακριβώς κάνει το «myEOPYY app». Επιπλέον, με το σύστημα αξιολόγησης παρόχων οι ασφαλισμένοι μπορούν πλέον να αξιολογούν την υπηρεσία που λαμβάνουν από τον κάθε ιδιώτη συμβεβλημένο πάροχο. Αυτό θα μας δώσει μια πλούσια βάση δεδομένων έτσι ώστε η πολιτική ηγεσία, και η παρούσα αλλά και η μελλοντική, να μπορεί να λαμβάνει κρίσιμες αποφάσεις προκειμένου να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που παρέχουμε στους ασφαλισμένους».

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