«myEOPYY app» και «Σύστημα Αξιολόγησης Παρόχων»: Οι δύο νέες ψηφιακές εφαρμογές του ΕΟΠΥΥ

Δύο νέα ψηφιακά εργαλεία παρουσιάζει το υπουργείο Υγείας 

Διονυσία Προκόπη

«myEOPYY app» και «Σύστημα Αξιολόγησης Παρόχων»: Οι δύο νέες ψηφιακές εφαρμογές του ΕΟΠΥΥ
ΥΓΕΙΑ
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  • Το υπουργείο Υγείας παρουσιάζει νέες ψηφιακές εφαρμογές του ΕΟΠΥΥ για τους πολίτες.
  • Η εφαρμογή «myEOPYY app» παρέχει ασφαλή πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες υγείας μέσω κινητού.
  • Το «Σύστημα Αξιολόγησης Παρόχων» επιτρέπει στους ασφαλισμένους να βαθμολογούν φορείς και μονάδες υγείας με σύμβαση στον ΕΟΠΥΥ.
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Τις νέες ψηφιακές εφαρμογές του ΕΟΠΥΥ, οι οποίες απευθύνονται στους πολίτες, παρουσιάζει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας, μαζί με την διοίκηση του Οργανισμού.

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης και ο διοικητής του ΕΟΠΥΥ, Αθανάσιος Ζαμάνης, παραχωρούν συνέντευξη Τύπου, το μεσημέρι της Τρίτης, (03/11/2026).

Πρόκειται για τις ψηφιακές εφαρμογές για κινητά, «myEOPYY app» και «Σύστημα Αξιολόγησης Παρόχων».

Η πρώτη εφαρμογή στόχο έχει να παράσχει στους πολίτες ασφαλή πρόσβαση στις επίσημες ψηφιακές υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ, επιτρέποντας στους χρήστες να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες που σχετίζονται με τον ασφαλιστικό τους φάκελο, από το κινητό τους.

Όπως είπε ο υπουργός Υγείας, «δίνουμε στον ασφαλισμένο τον απόλυτο έλεγχο», καθώς μέσω της εφαρμογής ο πολίτης μπορεί να ολοκληρώνει αιτήματα προς τον οργανισμό, όπως για παράδειγμα σχετικά με τα ΦΥΚ και τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, σε λίγα μόλις λεπτά.

Με τη δεύτερη εφαρμογή, οι ασφαλισμένοι θα μπορούν να βαθμολογούν τους φορείς και τις μονάδες υγείας, που έχουν σύμβαση με τον Οργανισμό, δηλαδή σε ιδιωτικές κλινικές, ιδιωτικά ιατρεία κ.α. Επεκτείνεται, δηλαδή, και στον ιδιωτικό τομέα υγείας, η αξιολόγηση των πολιτών για τις υπηρεσίες που λαμβάνουν, που εφαρμόζεται ήδη στα νοσοκομεία του ΕΣΥ.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα δημοσιοποιούνται ανά τρίμηνο, είπε ο κ. Γεωργιάδης.

Οι νέες εφαρμογές χρηματοδοτήθηκαν από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού, διευκρίνισε ο διοικητής του ΕΟΠΥΥ, κ. Ζαμάνης.

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