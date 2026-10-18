Αποφύγετε το πλύσιμο ωμού κοτόπουλου στην κουζίνα, αλλά αν πρέπει να γίνει, κάντε το έτσι

Το πλύσιμο του ωμού κοτόπουλου στο σπίτι μπορεί να μεταφέρει βακτήρια σε κοντινά τρόφιμα και επιφάνειες της κουζίνας. Η συνιστώμενη πρακτική είναι να αποφεύγετε το ξέπλυμα και να μαγειρεύετε καλά το κοτόπουλο.

Αν παρ' όλα αυτά επιλέξετε να το ξεπλύνετε, οι ειδικοί συνιστούν συγκεκριμένες προφυλάξεις για την μείωση του πιτσιλίσματος και της επιμόλυνσης, όχι για να καταστεί το πλύσιμο ακίνδυνο.

Γιατί το πλύσιμο του ωμού κοτόπουλου μπορεί να προκαλέσει προβλήματα;

Το νερό μπορεί να μεταφέρει βακτήρια από το κοτόπουλο στον νεροχύτη, την επιφάνεια εργασίας, τα σκεύη και άλλα τρόφιμα.

Το ωμό κοτόπουλο μπορεί να περιέχει σαλμονέλα (Salmonella) ή καμπυλοβακτηρίδιο (Campylobacter), βακτήρια που μπορούν να προκαλέσουν τροφική δηλητηρίαση. Όταν μολυσμένες σταγόνες πέφτουν σε κοντινά υλικά για σαλάτα ή σε μαγειρεμένο φαγητό, τα τρόφιμα αυτά μπορεί να καταναλωθούν χωρίς να υποστούν περαιτέρω μαγείρεμα που θα εξουδετέρωνε τα μικρόβια. Αυτή η μεταφορά ονομάζεται διασταυρούμενη επιμόλυνση.

Το μετέπειτα μαγείρεμα του κοτόπουλου δεν αντιμετωπίζει τα βακτήρια που έχουν ήδη διασκορπιστεί σε άλλα σημεία της κουζίνας. Τα χέρια και τα σκεύη μπορούν επίσης να μεταφέρουν μικρόβια, είτε ξεπλένετε το κρέας είτε όχι.

Ποιες προφυλάξεις πρέπει να λαμβάνετε αν επιλέξετε να το ξεπλύνετε;

Περιορίστε στο ελάχιστο το πιτσίλισμα και καθαρίστε και απολυμάνετε αμέσως μετά τις επιφάνειες που ήρθαν σε επαφή.

Το CDC παρέχει συμβουλές για όσους επιλέγουν να πλύνουν το κοτόπουλο παρά τη σύσταση κατά της πρακτικής αυτής: αφήστε το νερό να τρέχει με χαμηλή πίεση, καθαρίστε και απολυμάνετε τον νεροχύτη και τον γύρω χώρο, και πλύνετε τα χέρια σας για 20 δευτερόλεπτα.

Μια πρακτική σειρά ενεργειών είναι η εξής:

Αδειάστε τον χώρο. Απομακρύνετε από τον νεροχύτη τρόφιμα έτοιμα προς κατανάλωση, πιάτα, βάσεις στεγνώματος πιάτων, σφουγγάρια και πετσέτες. Ετοιμάστε τις σαλάτες πριν χειριστείτε ωμό πουλερικό. Χρησιμοποιήστε τρεχούμενο νερό με χαμηλή πίεση. Αποφύγετε την ισχυρή ροή που εκτοξεύει σταγόνες στην κουζίνα. Περιορίστε τα υγρά του ωμού κρέατος. Μεταφέρετε το κοτόπουλο σε δίσκο ή σκεύος που θα έχετε μόνο για ωμά πουλερικά, διατηρώντας το ξεχωριστά από μαγειρεμένα φαγητά και φρέσκα προϊόντα. Καθαρίστε και στη συνέχεια απολυμάνετε. Πλύνετε τον νεροχύτη και τυχόν επιφάνειες εργασίας, σκεύη ή δοχεία που ήρθαν σε επαφή με το κρέας, χρησιμοποιώντας ζεστό νερό και απορρυπαντικό πιάτων. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε κατάλληλο απολυμαντικό κουζίνας. Επιλέξτε προϊόντα κατάλληλα για τη συγκεκριμένη επιφάνεια ή το σκεύος και ακολουθήστε τις οδηγίες της ετικέτας σχετικά με την αραίωση Πλύντε τα χέρια σας καλά. Χρησιμοποιήστε σαπούνι και τρεχούμενο νερό για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα αφού χειριστείτε το κοτόπουλο και αφού ολοκληρώσετε τον καθαρισμό. Πλύνετε τα χέρια σας πριν αγγίξετε άλλα τρόφιμα ή καθαρά σκεύη.

Μην βάζετε ποτέ σαπούνι, απορρυπαντικό ή οικιακό απολυμαντικό πάνω στο ίδιο το κοτόπουλο. Αυτά τα προϊόντα μπορεί να μολύνουν το τρόφιμο με χημικές ουσίες.

Τι είναι το πιο σημαντικό κατά την προετοιμασία και το μαγείρεμα του κοτόπουλου;

Διατηρήστε το ωμό πουλερικό ξεχωριστά από άλλα τρόφιμα και βεβαιωθείτε ότι φτάνει σε ασφαλή εσωτερική θερμοκρασία.

Χρησιμοποιήστε ξεχωριστή επιφάνεια κοπής για το ωμό κοτόπουλο και καθαρό πιάτο για το μαγειρεμένο κοτόπουλο. Αποθηκεύστε το ωμό κοτόπουλο σε σφραγισμένο δοχείο στο κάτω ράφι του ψυγείου, ώστε να συγκρατούνται τυχόν υγρά που μπορεί να στάξουν.

Μαγειρέψτε το κοτόπουλο μέχρι να φτάσει τουλάχιστον τους 74°C, ελέγχοντας τη θερμοκρασία με θερμόμετρο τροφίμων. Για κομμάτια κοτόπουλου, μετρήστε στο πιο παχύ σημείο χωρίς να ακουμπήσετε το κόκαλο. Για ολόκληρο το κοτόπουλο, ελέγξτε το πιο παχύ σημείο του στήθους και τα εσωτερικά σημεία του μηρού και της φτερούγας. Η εξωτερική όψη από μόνη της δεν αρκεί για να επιβεβαιωθεί το ασφαλές μαγείρεμα.

Συχνές Ερωτήσεις

Το ξύδι ή ο χυμός λεμονιού καθιστούν το ωμό κοτόπουλο ασφαλές;

Όχι. Το πλύσιμο με ξύδι, λεμόνι ή αλατόνερο δεν αποτελεί αξιόπιστο τρόπο εξάλειψης των παθογόνων βακτηρίων. Αυτά τα υλικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη γεύση, αλλά δεν υποκαθιστούν το μαγείρεμα. Εάν μαρινάρετε το κοτόπουλο ή το βάζετε σε άλμη, διατηρήστε το στο ψυγείο.

Τι γίνεται αν υπάρχει κάτι στην επιφάνεια που θέλω να το αφαιρέσω;

Για μικρή ποσότητα υπολειμμάτων στην επιφάνεια, συνιστάται να ταμπονάρετε απαλά την περιοχή με ένα νωπό χαρτί κουζίνας. Πετάξτε αμέσως το χαρτί, πλύνετε τα χέρια σας και καθαρίστε και απολυμάνετε οτιδήποτε ήρθε σε επαφή με το κοτόπουλο ή τα υγρά του. Αυτή η διαδικασία απομακρύνει τα υπολείμματα, αλλά δεν απολυμαίνει το κρέας.

Συμπέρασμα

Η αποφυγή του ξεπλύματος είναι η συνιστώμενη επιλογή. Εάν παρ' όλα αυτά ξεπλύνετε το κοτόπουλο, περιορίστε το πιτσίλισμα και ολοκληρώστε αμέσως τον καθαρισμό. Ο διαχωρισμός των τροφίμων, το πλύσιμο των χεριών και το μαγείρεμα με έλεγχο θερμοκρασίας παραμένουν απαραίτητα μέτρα.

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