Πρέπει να ξαναπλένετε τη συσκευασμένη σαλάτα που αναγράφει «έτοιμη για κατανάλωση»;

Οι συσκευασμένες σαλάτες που φέρουν την ένδειξη «έτοιμη για κατανάλωση» ή «προπλυμένη» συνήθως δεν χρειάζονται επιπλέον πλύσιμο πριν σερβιριστούν. Ένα επιπλέον ξέβγαλμα μπορεί να προσφέρει μια αίσθηση ασφάλειας, αλλά στην πραγματικότητα ενδέχεται να εκθέσει τα φύλλα σε επιμόλυνση από τα χέρια σας, τον νεροχύτη ή τα σκεύη.

Η σημαντική διάκριση αναγράφεται στη συσκευασία: ορισμένα είδη σαλάτας είναι έτοιμα για άμεση κατανάλωση, ενώ άλλα απαιτούν πλύσιμο.

Ποιες συσκευασμένες σαλάτες μπορείτε να καταναλώσετε χωρίς πλύσιμο;

Συνήθως, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα φύλλα απευθείας από μια σφραγισμένη συσκευασία που αναγράφει «έτοιμη για κατανάλωση», «προπλυμένη», «τριπλά πλυμένη» ή «δεν απαιτείται πλύσιμο», εκτός εάν οι οδηγίες ορίζουν το αντίθετο.

Το γεγονός ότι ένα προϊόν πωλείται σε σακούλα δεν σημαίνει αυτόματα ότι είναι έτοιμο για κατανάλωση. Ελέγχετε πάντα τις οδηγίες προετοιμασίας, κάτι που ισχύει και για συσκευασμένο σπανάκι, ρόκα ή ολόκληρες καρδιές μαρουλιού.

Εάν στη συσκευασία αναγράφεται «πλύνετε πριν από τη χρήση», ακολουθήστε αυτήν την οδηγία. Όταν δεν υπάρχει ένδειξη ότι τα φύλλα έχουν ήδη πλυθεί και είναι έτοιμα για κατανάλωση, πλύντε τα πριν τα σερβίρετε.

Γιατί το εκ νέου πλύσιμο μπορεί να μην είναι ωφέλιμο;

Το εκ νέου πλύσιμο αυξάνει τις πιθανότητες επιμόλυνσης, χωρίς να εγγυάται την απομάκρυνση τυχόν εναπομεινάντων επιβλαβών μικροβίων.

Για παράδειγμα, τα φύλλα που είναι «έτοιμα για κατανάλωση» μπορεί να μολυνθούν από βακτήρια που βρίσκονται σε ένα σουρωτήρι, μια επιφάνεια κοπής ή στον νεροχύτη, εάν για παράδειγμα αυτά έχουν έρθει σε επαφή με ωμό κοτόπουλο ή τα υγρά του. Ο εξοπλισμός που φαίνεται καθαρός δεν είναι απαραίτητα απαλλαγμένος από μικρόβια.

Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε επιπλέον ξέβγαλμα καθιστά τη σαλάτα επικίνδυνη. Εάν επιλέξετε να την ξαναπλύνετε, φροντίστε να έχετε καθαρά χέρια, χρησιμοποιήστε τρεχούμενο πόσιμο νερό και καθαρό εξοπλισμό. Αποφύγετε να μουλιάζετε τα φύλλα απευθείας σε έναν νεροχύτη γεμάτο νερό, καθώς εκεί μπορεί να εξαπλωθεί η επιμόλυνση.

Η ένδειξη «προπλυμένη» σημαίνει ότι δεν υπάρχουν επιβλαβή μικρόβια;

Όχι. Το πλύσιμο μπορεί να μειώσει την επιμόλυνση, αλλά δεν αποστειρώνει τα φρέσκα προϊόντα. Τα φύλλα ενδέχεται να μολυνθούν κατά την καλλιέργεια, τη συγκομιδή, την επεξεργασία ή τον χειρισμό τους, και το πλύσιμο δεν μπορεί να απομακρύνει με βεβαιότητα κάθε παθογόνο μικροοργανισμό.

Γι' αυτόν τον λόγο, η ένδειξη «έτοιμη για κατανάλωση» δεν υπερισχύει σε περίπτωση ανάκλησης τροφίμου. Εάν η σαλάτα σας αντιστοιχεί σε προϊόν που έχει ανακληθεί, μην την καταναλώσετε και μην προσπαθήσετε να την καταστήσετε ασφαλή πλένοντάς την ξανά. Ακολουθήστε τις οδηγίες της ανάκλησης για την επιστροφή ή την απόρριψή του.

Ελέγξτε την ακριβή ονομασία του προϊόντος, τα στοιχεία της παρτίδας και τις ημερομηνίες στην ανακοίνωση. Μια ανάκληση που αφορά μια συγκεκριμένη παρτίδα δεν ισχύει αυτόματα για όλες τις συσκευασμένες σαλάτες από την ίδια μάρκα.

Τι είναι το πιο σημαντικό κατά την αγορά και τον χειρισμό συσκευασμένων σαλατών;

Η διατήρηση σε ψυχρό περιβάλλον (ψυγείο) και η αποφυγή επιμόλυνσης παραμένουν σημαντικές παράμετροι, ακόμη και όταν δεν απαιτείται πλύσιμο.

Επιλέξτε συσκευασίες που βρίσκονται σε ψυγείο στο κατάστημα και τοποθετήστε τις στο δικό σας ψυγείο αμέσως μετά την αγορά.

Διατηρήστε το ψυγείο στους 4°C ή χαμηλότερα.

Πλύνετε τα χέρια σας πριν το σερβίρισμα και χρησιμοποιήστε καθαρό σκεύος και εργαλεία σερβιρίσματος.

Κρατήστε τη σαλάτα μακριά από ωμό κρέας, πουλερικά και θαλασσινά, καθώς και από τα υγρά τους.

Τηρείτε την ημερομηνία λήξης («ανάλωση έως»). Η σωστή αποθήκευση είναι καθοριστική: ένα τρόφιμο μπορεί να καταστεί ακατάλληλο για κατανάλωση ακόμα και πριν από αυτή την ημερομηνία, εάν δεν έχει συντηρηθεί σωστά.

Το ότι μια σαλάτα φαίνεται ή μυρίζει φυσιολογικά δεν εγγυάται ότι είναι ασφαλής για κατανάλωση μετά την ημερομηνία λήξης της.

Πώς πρέπει να πλένετε τα φυλλώδη λαχανικά που δεν είναι έτοιμα για κατανάλωση

Ξεπλύνετέ τα κάτω από τρεχούμενο, δροσερό, καθαρό νερό, τρίβοντας απαλά τα φύλλα για να απομακρύνετε τους ρύπους. Αφαιρέστε τα φθαρμένα εξωτερικά φύλλα και στεγνώστε τα πλυμένα λαχανικά με μια καθαρή πετσέτα ή χαρτί κουζίνας.

Χρησιμοποιήστε μόνο νερό, όχι σαπούνι, απορρυπαντικά ή οικιακά απολυμαντικά. Αυτά τα προϊόντα δεν προορίζονται για τον καθαρισμό τροφίμων και ενδέχεται να αφήσουν επιβλαβή κατάλοιπα.

Συμπέρασμα

Ελέγξτε την ετικέτα για να δείτε αν απαιτείται πλύσιμο. Για τις έτοιμες προς κατανάλωση σαλάτες, τα βασικά μέτρα προφύλαξης περιλαμβάνουν τον καθαρό χειρισμό, τη διατήρηση στο ψυγείο, την τήρηση των ημερομηνιών λήξης και τη συμμόρφωση με τυχόν οδηγίες ανάκλησης.

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