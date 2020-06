Κορονοϊός: Συμφωνία για την προμήθεια της Ευρώπης με το εμβόλιο του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης

Η AstraZeneca συμφώνησε με την ευρωπαϊκή Inclusive Vaccines Alliance (IVA - Ανοιχτή Συμμαχία για το Εμβόλιο) με επικεφαλής τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ολλανδία για την προμήθεια έως 400 εκατομμυρίων δόσεων του εμβολίου του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης για τη νόσο COVID-19, με χρονικό ορίζοντα έναρξης των παραδόσεων πριν το τέλος του 2020.

Με τη συγκεκριμένη συμφωνία, η IVA αποσκοπεί στην επιτάχυνση της προμήθειας του εμβολίου και στη διάθεσή του σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία. Η IVA έχει δεσμευτεί να παράσχει ισότιμη πρόσβαση σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες ανά την Ευρώπη.

Παράλληλα, η AstraZeneca συνεχίζει να αναπτύσσει αλυσίδες εφοδιασμού σε ολόκληρο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης. Η εταιρεία επιδιώκει να διευρύνει περαιτέρω την παραγωγική της ικανότητα και είναι ανοιχτή σε συνεργασίες με άλλες εταιρείες, προκειμένου να ανταποκριθεί στη δέσμευσή της να υποστηρίξει την πρόσβαση στο εμβόλιο χωρίς κέρδος, κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Ο Pascal Soriot, Διευθύνων Σύμβουλος, δήλωσε: «Αυτή η συμφωνία θα διασφαλίσει ότι εκατοντάδες εκατομμύρια Ευρωπαίοι θα έχουν πρόσβαση στο εμβόλιο του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης μετά από την έγκρισή του. Με την ευρωπαϊκή αλυσίδα εφοδιασμού της εταιρείας, που πρόκειται να ξεκινήσει την παραγωγή σύντομα, ελπίζουμε να καταστήσουμε το εμβόλιο διαθέσιμο σε ευρεία βάση και ταχύτατα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τις κυβερνήσεις της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Ολλανδίας για τη δέσμευση και την ταχεία ανταπόκρισή τους».

Η εταιρεία ολοκλήρωσε πρόσφατα παρόμοιες συμφωνίες με το Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ, τον Συνασπισμό για τις Καινοτομίες Επιδημιολογικής Ετοιμότητας (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations - CEPI) και τη Συμμαχία Εμβολίων Gavi (Παγκόσμια Συμμαχία για τα Εμβόλια και την Ανοσοποίηση - Global Alliance for Vaccines and Immunisation) για 700 εκατομμύρια δόσεις. Επίσης, σύναψε συμφωνία με το Serum Institute of India όσον αφορά την παραχώρηση άδειας για την προμήθεια επιπλέον ενός δισεκατομμυρίου δόσεων, κυρίως σε χώρες που χαρακτηρίζονται από χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Η συνολική παραγωγική δυνατότητα ισοδυναμεί προς το παρόν με δύο δισεκατομμύρια δόσεις.

Το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα την έναρξη της κλινικής δοκιμής Φάσης ΙΙ/ΙΙΙ για το AZD1222 στο Ηνωμένο Βασίλειο σε περίπου 10.000 ενήλικες εθελοντές. Άλλες δοκιμές τελευταίου σταδίου πρόκειται να ξεκινήσουν σε αρκετές χώρες. Η AstraZeneca αναγνωρίζει ότι το εμβόλιο ενδεχομένως να μην αποδειχτεί αποτελεσματικό, αλλά δεσμεύεται να προχωρήσει το κλινικό πρόγραμμα με ταχύτητα και να αυξήσει την παραγωγή παρά τον κίνδυνο αποτυχίας.

Η ανταπόκριση της εταιρείας στην πανδημία περιλαμβάνει, επίσης, την ταχεία ενεργοποίηση των παγκόσμιων ερευνητικών προσπαθειών της AstraZeneca με σκοπό την ανακάλυψη αντισωμάτων που εξουδετερώνουν το νέο κορονοϊό για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της εξέλιξης της νόσου COVID-19, στοχεύοντας στη διενέργεια κλινικών δοκιμών μέσα στους επόμενους τρεις έως πέντε μήνες. Επιπλέον, η εταιρεία μετέβη γρήγορα στη δοκιμή νέων αλλά και υφιστάμενων φαρμάκων της για την αντιμετώπιση της λοίμωξης.

Η συμφωνία με την IVA δεν αναμένεται να έχει σημαντικό αντίκτυπο στις οικονομικές προβλέψεις της εταιρείας για το 2020. Το κόστος παρασκευής του εμβολίου αναμένεται να αντισταθμιστεί με χρηματοδότηση από τις κυβερνήσεις.

Το εμβόλιο

Το εμβόλιο, γνωστό ως AZD1222, αναπτύχθηκε από το Ινστιτούτο Jenner του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης σε συνεργασία με το Oxford Vaccine Group. Χρησιμοποιεί έναν ιικό φορέα χωρίς δυνατότητα αναδιπλασιασμού από χιμπαντζή, ο οποίος βασίζεται σε μια εξασθενημένη εκδοχή ενός ιού του κοινού κρυολογήματος (αδενοϊού) που προκαλεί λοιμώξεις σε χιμπαντζήδες και περιέχει το γενετικό υλικό της πρωτεΐνης ακίδας (spike protein) του SARS-CoV-2. Μετά τον εμβολιασμό, παράγεται η επιφανειακή πρωτεΐνη - ακίδα, προετοιμάζοντας το ανοσοποιητικό σύστημα να επιτεθεί στον ιό, αν αυτός προσβάλλει αργότερα τον οργανισμό.

Ο φορέας ανασυνδυασμένου αδενοϊού (ChAdOx1) επιλέχθηκε για να παραγάγει μια ισχυρή ανοσολογική απόκριση με μία μόνο δόση και δεν μπορεί να αναδιπλασιαστεί, συνεπώς δεν είναι δυνατό να προκαλέσει συνεχιζόμενη λοίμωξη σε εμβολιασμένο άτομο. Τα εμβόλια που παράγονται από τον ιό ChAdOx1 έχουν χορηγηθεί σε περισσότερους από 320 ανθρώπους μέχρι σήμερα κι έχει καταδειχθεί ότι είναι ασφαλή και καλώς ανεκτά, αν και είναι πιθανή η πρόκληση προσωρινών ανεπιθύμητων ενεργειών όπως αύξηση της θερμοκρασίας, συμπτώματα που μοιάζουν με αυτά της γρίπης, πονοκέφαλο ή πόνο στον βραχίονα.

