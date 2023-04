TikTok: Κοπέλα που υιοθέτησε σκύλο από τον Ντι Κάπριο τον πέρασε για τον μπαμπά της Μορόνε

TikTok: Το βίντεο στο οποίο η νεαρή κοπέλα αφηγείται πώς ακριβώς γνώρισε τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο και υιοθέτησε σκύλο από εκείνον και την τότε σύντροφό του Καμίλα Μορόνε έχει γίνει viral

Viral έχει γίνει ένα βίντεο κοπέλας στο TikTok που εξιστορεί μία ιδιαίτερη ιστορία υιοθεσίας σκύλου κατά την περίοδο της πανδημίας.

Σύμφωνα με όσα μοιράστηκε η κοπέλα σε βίντεο στον προσωπικό λογαριασμό της στο TikTok πήγε σε ένα σπίτι για να υιοθετήσει έναν σκύλο, το οποίο αποδείχθηκε ότι ήταν το σπίτι του σταρ του Χόλιγουντ Λεονάρντο Ντι Κάπριο και της τότε αγαπημένης του, Καμίλα Μορόνε.

Η νεαρή που μοιράστηκε την ιστορία, εξήγησε ότι ήρθε σε επαφή με την Μορόνε την περίοδο που έψαχνε να υιοθετήσει ένα ζωάκι όταν ξεκίνησε η πανδημία του κορονοϊού.

Όταν η Νέντα Μαζντ, όπως είναι το όνομά της, έφτασε στην πολυτελή βία του ζευγαριού στο Μπέβερλι Χιλς, εντυπωσιάστηκε από τη χλιδή, ενώ γνώρισε και τον Τζακ και την Τζιλ τα σιβηριανά Huskies του Ντι Κάπριο και της Μορόνε.

Βέβαια, η... γκάφα που έκανε η κοπέλα ήταν ότι οδηγήθηκε σε ένα αυθόρμητο συμπέρασμα, πολύ μακριά από την πραγματικότητα. Συγκεκριμένα, ρώτησε την 25χρονη Μορόνε, εάν το 48χρονος ηθοποιός ήταν ο πατέρας της με εκείνη να της απαντά εμφανώς αμήχανα «Όχι, είναι ο σύντροφός μου».

Μέχρι εκείνη τη στιγμή η Μαζντ δεν είχε ιδέα ποιους συναντούσε, ενώ όταν γύρισε στο σπίτι της και έψαξε το Instagram της Μορόνε για να κρατήσουν επικοινωνία, έπαθε σοκ όταν αντιλήφθηκε ποια είναι και ποιος είναι ο σύντροφός της.

Σκεπτόμενη την ημέρα εκείνη, η νεαρή λέει στο βίντεο: «Υπήρχαν παντού φρουροί ασφαλείας... Ήταν σούπερ κυριλέ. Υπήρχε ένα γήπεδο τέννις, ένα σιντριβάνι, πισίνα». Παρά το λαμπερό και κάπως απόμακρο περιβάλλον, η κοπέλα είπε ότι το ζευγάρι ήταν φιλόξενο, ενώ μάλιστα η Μορόνε την ξενάγησε στο σπίτι και την σύστησε στα σκυλιά.



«Η Καμίλα ήταν πολύ καλή, μου έδειξε και τον Τζακ και την Τζιλ», είπε η Νέντα Μαζντ και πρόσθεσε: «Ήταν πολύ χαλαροί και ήρεμοι».

Ο Τζακ και η Τζιλ εντωμεταξύ, τα δύο σιβηριανά χάσκις, αποτέλεσαν πηγή διαμάχης για το ζευγάρι μετά τον χωρισμό τους, καθώς και οι δύο διεκδίκησαν την κηδεμονία των σκύλων.

«Ο χωρισμός του Λέο με την Καμίλα ήταν πολύ πιο πικρός από τις πολλές προηγούμενες σχέσεις του, και αυτό οφείλεται σε αυτά τα σκυλιά που τα αγαπάει σαν παιδιά του», δήλωσε πηγή για την υπόθεση.



«Κανείς από τους δύο δεν θα τα εγκαταλείψει και προσπαθούν να κανονίσουν κάποιου είδους συν-κηδεμονία, όπου εκείνη θα έχει τα σκυλιά για λίγο καιρό και μετά θα τα παίρνει εκείνος. Κανένας από τους δύο, όμως, δεν είναι χαρούμενος γι' αυτό!», συμπλήρωσε η ίδια πηγή.

Πρόσφατα η 25χρονη Καμίλα Μορόνε έκανε το ντεμπούτο της και στην υποκριτική, με τη συμμετοχή της στη σειρά «Daise Jones and the Six», ενώ ο Λεονάρντο Ντικάπριο θα βρεθεί στο Φεστιβάλ των Καννών, τον επόμενο μήνα, για την πρεμιέρα της πολυαναμενόμενης ταινίας του Μάρτιν Σκορσέζε «Killers of the Flower Moon».