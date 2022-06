Διαγωνισμός Newsbomb: Οι νικητές των 5 διπλών 3-day passes για το Athens Music Week

Το Newsbomb.gr πρόσφερε στους αναγνώστες του 5 διπλά 3-day passes για το Athens Music Week

Πέντε διπλά 3-day passesγια το Athens Music Week πρόσφερε το Newsbomb.gr στους αναγνώστες του μέσα από τον διαγωνισμό που «έτρεξε» από τις 15 Ιουνίου.

Οι νικητές είναι:

ΝΙΚΗ ΚΑΛΥΒΙΤΗ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΙΤΩΡΑΤΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΒΕΚΙΑΡΟΓΛΟΥ

Athens Music Week: Το μεγαλύτερο διεθνές γεγονός για την Μουσική Βιομηχανία στην Ελλάδα!

3 μέρες, 3 venues, 25 καλλιτέχνες, 80 καλεσμένοι. Το Φεστιβάλ που γεφυρώνει την εγχώρια μουσική με τον κόσμο είναι εδώ! Δείτε το πρόγραμμα!

Το Athens Music Week επιστρέφει πιο ζωντανό από ποτέ, 22-24 Ιουνίου, στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων και παρουσιάζει, από νωρίς το πρωί έως αργά το βράδυ, 25 συνολικά πάνελ συζητήσεων, παρουσιάσεις και ομιλίες, 10 up-to-date workshops, 23 showcase συναυλίες, dj sets, networking events, speed meetings και άλλα open-air happenings! Οι εκδηλώσεις θα κλείσουν με ένα φεστιβαλικό live στην Κεντρική Σκηνή της Τεχνόπολης και θα ακολουθήσει closing party στο Bios μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες!

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ, τo φετινό Συνέδριο υποδέχεται από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο διακεκριμένους επαγγελματίες, ακαδημαϊκούς, καλλιτέχνες, επιχειρηματίες, εκπροσώπους κρατικών και πολιτιστικών φορέων οι οποίοι θα θέσουν ερωτήματα, θα ξεδιπλώσουν ευκαιρίες και θα προτείνουν λύσεις αναφορικά με τον ρόλο και την ανάπτυξη της Μουσικής Βιομηχανίας στην Ελλάδα και διεθνώς.

Ανάμεσα τους, μεταξύ άλλων, ο Υφυπουργός Πολιτισμού & Αθλητισμού, αρμόδιος για θέματα σύγχρονου πολιτισμού Νικόλας Γιατρομανωλάκης, η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ανάπτυξης Σύγχρονης Δημιουργίας του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, Μόνικα Τσιλιμπέρδη, ο Πρόεδρος της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων Κωνσταντίνος Δέδες, η Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου Κατερίνα Ευαγγελάτου, η Πρόεδρος του Συνδέσμου Διοργανωτών Κατερίνα Σταματάκη και ο Διευθυντής του Innovathens, Αντώνης Οικονόμου, οι οποίοι θα απευθύνουν χαιρετισμό και θα σημάνουν την επίσημη έναρξη κάθε ημέρας του φετινού Συνεδρίου με τις ομιλίες τους.

Για πρώτη φορά, φέτος, κάθονται μαζί στο τραπέζι του AMW Conference οι εκπρόσωποι των μεγαλύτερων πολιτιστικών φορέων της χώρας όπως είναι ο Εκτελεστικός Διευθυντής της Στέγης Ιδρύματος Ωνάση, Χρήστος Καρράς, η Διευθύνουσα Σύμβουλος του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Έλλη Ανδριοπούλου και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων, Κωνσταντίνος Μπιτζάνης, όπως αντίστοιχα και οι διοργανωτές των μεγαλύτερων εγχώριων μουσικών Φεστιβάλ όπως είναι το Ejekt Festival, το Release Athens, και η High Priority, οι οποίοι συζητούν για το μέλλον των συναυλιών και της φεστιβαλικής εμπειρίας στην μετα-covid εποχή. Την εγχώρια συναυλιακή εικόνα έρχεται να συμπληρώσει η πιο ολοκληρωμένη πλατφόρμα πώλησης εισιτηρίων, VIVA όπου θα παρουσιάσει, αποκλειστικά για το Athens Music Week, δεδομένα και στατιστικά στοιχεία από συναυλίες και Φεστιβάλ αλλά και προτάσεις για βελτίωση της εμπειρίας διοργανωτών και κοινού στην πώληση εισιτηρίων.

Ακόμα, οι καλεσμένοι του AMW Conference επιχειρούν να δώσουν απαντήσεις σε καίρια ζητήματα και ερωτήματα που απασχολούν την μουσική κοινότητα και τους καλλιτέχνες:

Στην εποχή του Youtube, του Spotify και του Tik Tok είναι απαραίτητες οι δισκογραφικές εταιρείες; Οι καλλιτέχνες οφείλουν να υψώνουν πολιτικό λόγο σήμερα; Τα πάνελ του AMW Conference φιλοξενούν καλλιτέχνες από την Δήμητρα Γαλάνη και τον Οδυσσέα Ιωάννου μέχρι τον Ανδρέα Μεταξά (Stay Independent Records), τον Theodore (United We Fly) και τον RSN από την νεοσύστατη Sky Vector Music.

Ποιοι αποφασίζουν αν ένα τραγούδι θα γίνει επιτυχία ή όχι και πώς επιλέγονται τα μουσικά θέματα που δημοσιεύονται στα εγχώρια έντυπα και ψηφιακά μέσα; Ελάτε να μάθετε τι λένε αγαπημένοι στο κοινό ραδιοφωνικοί παραγωγοί και δημοσιογράφοι όπως ο Θεοδόσης Μίχος (Best Radio), η Μαρία Μαρκουλή (Kosmos 93.6), ο Γιώργος Μουχταρίδης (Διευθυντής Pepper 96.6), o Σπύρος Χούντας (Διευθυντής Nostos 100.6), o Αλέξανδρος Βραχωρίτης (Rock FM) και ο Δημήτρης Αθανασιάδης (Athens Voice).

Ποια είναι η καινοτομία των τεχνολογιών Blockchain και Web3; Τι είναι τα NFTs και πώς μπορούν να “ξεκλειδώσουν” ένα καινούργιο οικονομικό μοντέλο; Είναι κακή λέξη το “monetization” για έναν καλλιτέχνη; Τι σχέση έχει το Tik Tok με τη μουσική και γιατί το trap και το drill πρωτοστατούν στα ψηφιακά charts; Πόσο σημαντικοί είναι social media fans και πώς ένας καλλιτέχνης εισχωρεί στη διεθνή αγορά; Σε αυτά και άλλα τόσα ερωτήματα έρχονται να ρίξουν φως επαγγελματίες της αγοράς από εταιρείες με τεράστια δυναμική στην εγχώρια και διεθνή αγορά όπως είναι οι Digital Minds, Globe One, Dionysiac Tour, EXIT Festival, NCSR-Demokritos, VICE Greece, κ.α..

Καθ΄ όλη τη διάρκεια της ημέρας, το πρόγραμμα των Showcases παρουσιάζει 23 ενδιαφέροντα σχήματα αναδεικνύοντας νέες ιδέες και πειραματισμούς από όλα τα μουσικά είδη. Ανακαλύψτε την παράδοση της Ηπείρου και της Αρμενίας σε μία μίξη με abstract electronics και free jazz από τους Kolida Babo, ακολουθήστε το νεοσύστατο ambient ντουέτο, Super Sonic Elephant Club, στις μουσικές του αναζητήσεις με live electronics, τσέμπαλο και κιθάρα και περιπλανηθείτε στο ροκ, τον ψαλμό, τα Βαλκάνια, τη Δύση και τον γύφτικο καρσιλαμά στο πολυπρόσωπο Πεντόβολο του Χρήστου Ροζάκη. Ακόμα, θα “χαθούμε” στην ψυχεδελική pop των The Bonnie Nettles, στα ηλεκτρονικά ηχοτοπία του Transparent Man και στην free jazz των Zulu 3.4. από την Β. Μακεδονία. Θα βυθιστούμε στο soul / R&B / broken beat κράμα του Inner D., θα χορέψουμε στους avant-pop ρυθμούς της Iota Phi (a.k.a Ilia Darlin), και των Hume Assine, και θα ταρακουνηθουμε με το indie rock των πολλά υποσχόμενων Pink Vanity. Τα Showcases θα λάβουν χώρα στην Τεχνόπολη το Bios και το Temple.

Κάπου ανάμεσα στις συζητήσεις, τα εργαστήρια και τις Showcase συναυλίες, θα περιηγηθούμε στο music market, θα απολαύσουμε εξωτικά σνακ, ενώ οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί του Athens Voice Radio, από το κινητό βαν του σταθμού, θα δίνουν το ρυθμό μέχρι να φτάσουμε στην μεγάλη συναυλία του Athens Music Week, στην Κεντρική Σκηνή της Τεχνόπολης.

Εκεί θα μας περιμένουν οι ΘΡΑΞ ΠΑΝΚC για να μας ξεσηκώσουν με το νέο τους άλμπουμ και με κύρια εργαλεία τη γκάιντα, το νταούλι, το live looping, τα ψυχεδελικά περάσματα και τις πανκ κιθάρες! Η Μαρία Παπαγεωργίου, το αερικό της ελληνικής σκηνής όπως την ονομάζουν μοιράζεται μαζί μας στιγμιότυπα από την έντεχνη και την παραδοσιακή μουσική, ενώ, οι Zimbru από τη Ρουμανία, μετά την εμφάνισή τους στο The Great Escape Festival του Μπράιτον, ξεδιπλώνουν την psy-pop αισθητική τους, διοχετεύοντας queer αγάπη και νοσταλγία για περασμένες δεκαετίες που δεν έχουν ζήσει. Τη βραδιά ανοίγει ο Z.E.N. ο οποίος ανασύρει κλασικά ακούσματα από τον ελληνικό και ανατολίτικο πολιτισμό και τα συστήνει εκ νέου μέσα από σύγχρονα μουσικά ιδιώματα.

Αν ζεις και αναπνέεις για τη Μουσική όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Τεχνόπολη!

To AMW υλοποιείται με την υποστήριξη των Ευρωπαϊκών δικτύων Hub for The Exchange of Music Innovation (HEMI) και JUMP – European Music Market Acceleration, δύο έργων που συγχρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα “Δημιουργική Ευρώπη” της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εισιτήρια

Ημερήσιο εισιτήριο: 7 ευρώ (προπώληση), 10 ευρώ (στην είσοδο).

Τετ. 22 & Πεμ. 23 Ιουνίου: Περιλαμβάνει είσοδο σε όλες τις εκδηλώσεις του Συνεδρίου και τις Showcase συναυλίες στην Τεχνόπολη το Bios και το Temple.

Παρ. 24 Ιουνίου: Περιλαμβάνει είσοδο σε όλες τις εκδηλώσεις του Συνεδρίου και τις Showcase συναυλίες στην Τεχνόπολη το Bios και το Temple, στο Live show στην Κεντρική Σκηνή της Σκηνή της Τεχνόπολης και στο closing party στο Bios.

Τριήμερο εισιτήριο: 15 ευρώ (προπώληση), 30 ευρώ (στην είσοδο).

Περιλαμβάνει είσοδο σε όλες τις εκδηλώσεις του AMW καθ΄ όλη τη διάρκεια του τριημέρου σε όλα τα venues.

Προπώληση εισιτηρίων: https://www.athensmusicweek.gr/tickets/

Ωράριο λειτουργίας:

Τετ. 22 & Πεμ. 23 Ιουνίου

Τεχνόπολη: 09.00 - 21.00, Bios: 21.30 - 24:00, Temple: 21.30 - 24:00

Παρ. 24 Ιουνίου

Τεχνόπολη: 09.00 - 23.30, Bios: (24.00-03.00)

Μάθε περισσότερα στο athensmusicweek.gr

