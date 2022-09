Ανακοινώθηκε νέα ταινία Καράτε Κιντ - Πότε κυκλοφορεί στα σινεμά

H τεράστια επιτυχία του Cobra Kai, άνοιξε την όρεξη για ακόμα μια ταινία Καράτε Κιντ.

H μεγάλη επιτυχία του Cobra Kai στο Netflix φαίνεται να οδηγεί -με συνοπτικές διαδικασίες- σε μια ακόμα ταινία Καράτε Κιντ.



H μεγάλη ανακοίνωση «για την επιστροφή του αυθεντικού franchise του Karate Kid» έγινε επίσημα από τη Sony Columbia Pictures, αποκαλύπτοντας μάλιστα και την ημερομηνία της πρεμιέρας στα σινεμά!

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία επιπλέον πληροφορία σχετικά με το σενάριο ή το καστ, ωστόσο ο Jon Hurwitz, δημιουργός του Cobra Kai, που αποτελεί σίκουελ του κινηματογραφικού Καράτε Κιντ, έσπευσε να εξηγήσει στους φαν, ότι ο ίδιος όπως και το καστ ουδεμία εμπλοκή έχουν με το πρότζεκτ που ανακοίνωσε η Sony.

«Τα παιδιά κι εγώ θα θέλαμε πάρα πολύ να κάνουμε ταινίες Καράτε Κιντ και Cobra Kai και ελπίζω να γίνει κάποια μέρα. Όμως, αυτή η ταινία δεν είναι από εμάς ούτε εστιάζει στο καστ του Cobra Kai. Δεν γνωρίζω πολλά για αυτό, αλλά τους εύχομαι τα καλύτερα», ξεκαθάρισε ο Hurwitz.

Βέβαια, αυτό έχει μπερδέψει ακόμα πιο πολύ τους φαν των Καράτε Κιντ και Cobra Kai, καθώς μυστήριο παραμένει ποια ιστορία θέλει να μας αφηγηθεί η Sony Pictures.



Θυμίζουμε ότι η πρώτη ταινία Καράτε Κιντ κυκλοφόρησε το 1984 με τον Pat Morita στον ρόλο του Mr. Miyagi. Στη συνέχεια ακολούθησαν τα σίκουελ The Karate Kid Part II το 1986 και The Karate Kid Part III το 1989. Το 1994 κυκλοφόρησε το τέταρτο σίκουελ The New Karate Kid, ενώ το 2010 είδαμε το remake της πρώτης ταινίας με τους Jaden Smith και Jackie Chan στους πρωταγωνιστικούς ρόλους.



Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του στούντιο, η νέα ταινία πρόκειται να κυκλοφορήσει στα σινεμά στις 7 Ιουνίου του 2024.





Διαβάστε επίσης



Νέες ταινίες στα σινεμά: Πρεμιέρες με ελληνικό χρώμα

Οι 10+1 πιο πολυαναμενόμενες ταινίες που έρχονται στα σινεμά έως το τέλος του 2022



Τομ Χανκς: Μόλις μάθαμε τον λόγο που δεν έχει παίξει σε ταινία της Marvel