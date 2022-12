Η Monika διασκευάζει το τραγούδι της ταινίας «Love Actually»

Τα έσοδα από το τραγούδι «Christmas is all around» θα διατεθούν ως δωρεά στην ΕΛΠΙΔΑ - Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο.

Φέτος τα Χριστούγεννα η Monika κάνει μια διαφορετική πρόταση και έρχεται με ένα απρόσμενο single στο πνεύμα των ημερών, διασκευάζοντας ένα από τα πιο αγαπημένα γιορτινά τραγούδια, το «Christmas is all around» του Reg Presley, από το soundtrack της ταινίας «Love Actually» (2003).

Έχοντας μαζί της τον Μουσικό Όμιλο των Αρσακείων - Τοσιτσείων Σχολείων και μέλη από τη Xορωδία GraduArti (απόφοιτοι των Αρσακείων - Τοσιτσείων Σχολείων) υπό τη διεύθυνση της Χριστίνας Βαρσάμη-Κούκνη, η Monika και οι μικροί της φίλοι προσεγγίζουν με τον πιο γιορτινό τρόπο το κλασικό πια χριστουγεννιάτικο τραγούδι που θα ντύσει μουσικά την ωραιότερη εποχή του χρόνου.

Τα έσοδα από το single «Christmas is all around» θα διατεθούν ως δωρεά στην ΕΛΠΙΔΑ - Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο, όπως επέλεξαν τα παιδιά της χορωδίας.





Στίχοι



I feel it in my fingers,

I feel it in my toes,

Christmas is all around me,

and so the feeling grows

It's written in the wind,

It's everywhere I go,

So if you really love Christmas,

C'mon and let it snow?

You know I love Christmas

I always will

My mind's made up

The way I feel

There's no beginning

There'll be no end

Cuz on Christmas,

You can depend

You gave your presents to me

And I gave mine to you

I need Santa beside me

In everything I do

You know I love Christmas

I always will

My mind's made up

The way I feel

There's no beginning

There'll be no end

Cuz on Christmas,

You can depend

Cuz on Christmas,

You can depend

It's written on the wind

It's everywhere I go

So if you really love me

C'mon and let it snow?

C'mon and let it snow?

So if you really love

C'mon and let it

If you really love me

C'mon and let it

Now if you really love me

C'mon and let it snow?



