Γκάρι Ρόσινγκτον: Πέθανε ο κιθαρίστας των Lynyrd Skynyrd

Ο Γκάρι Ρόσινγκτον είχε επιζήσει στο αεροπορικό δυστύχημα το 1977 και ήταν ο τελευταίος από την αρχική σύνθεση των Lynyrd Skynyrd.

Ο κιθαρίστας και τραγουδοποιός Γκάρι Ρόσινγκτον (Gary Rossington), το τελευταίο από τα αρχικά μέλη των Lynyrd Skynyrd, που επέζησε από το αεροπορικό δυστύχημα που είχαν το 1977 και έπαιζε με το συγκρότημα μέχρι φέτος συμμετέχοντας σε όλα τα άλμπουμ τους, πέθανε την Κυριακή σε ηλικία 71 ετών.

«Με βαθύτατη λύπη ενημερώνουμε ότι χάσαμε τον αδερφό, φίλο, μέλος της οικογένειάς μας, τραγουδοποιό και κιθαρίστα, Γκάρι Ρόσινγκτον, σήμερα», έγραψε χθες το συγκρότημα στην επίσημη σελίδα του στο Facebook. «Ο Γκάρι είναι τώρα με τους αδερφούς του, Skynyrd και την οικογένειά του στον παράδεισο και παίζει όμορφα, όπως κάνει πάντα».





Ο Ρόσινγκτον είχε τραυματιστεί σοβαρά στο αεροπορικό δυστύχημα του 1977 όπου έχασαν τη ζωή τους τέσσερα μέλη του θρυλικού ροκ συγκροτήματος, συμπεριλαμβανομένου του frontman, Ronnie Van Zant. Ο Ρόσινγκτον τότε είχε σπάσει και τα δύο του πόδια, τα χέρια, τους αστραγάλους και τη λεκάνη του. Επανήλθε στο συγκρότημα όταν ο αδερφός του Van Zant, Johnny, αναμόρφωσε το γκρουπ το 1987 που με διάφορες αλλαγές στη σύνθεσή του συνέχισε να ηχογραφεί και να περιοδεύει μέχρι σήμερα.

Ο Ρόσινγκτον, ο οποίος συνέγραψε πολλά από τα πιο γνωστά τραγούδια του συγκροτήματος, συμπεριλαμβανομένου του Free Bird, υποβλήθηκε σε επείγουσα εγχείρηση καρδιάς το 2021, αλλά ανάρρωσε και επανήλθε στο συγκρότημα. Η είδηση ​​του θανάτου του έρχεται ενώ το συγκρότημα ετοιμάζεται για περιοδεία στη Βόρεια Αμερική σε 22 πόλεις με τους ZZ Top που ξεκινά τον Ιούνιο.

Η αρχική σύνθεση των Lynyrd Skynyrd περιελάμβανε τον Ρόσινγκτον, τον τραγουδιστή Ronnie Van Zant, τους κιθαρίστες Allen Collins και Larry Junstrom και τον ντράμερ Bob Burns. Δημιουργήθηκαν το 1964 στο Jacksonville, με το όνομα My Backyard. Το ομώνυμο ντεμπούτο LP του 1973, έγινε τεράστια επιτυχία και περιλάμβανε κλασικά κομμάτια όπως Gimme Three Steps, Tuesday's Gone, Simple Man και Free Bird. Το άλμπουμ έφτασε στο Νο. 27 του Billboard 200 και έγινε διπλά πλατινένιο.



Οι Skynyrd - που πήραν το όνομά τους από τον Leonard Skinner, έναν αντιπαθή δάσκαλο γυμναστικής στο γυμνάσιο - κυκλοφόρησαν άλλα τέσσερα στούντιο άλμπουμ και ένα live άλμπουμ πριν από το αεροπορικό δυστύχημα. Το συγκρότημα εισήχθη στο Rock and Roll Hall of Fame το 2006.

Οι Skynyrd έγιναν το πιο δημοφιλές southern ροκ γκρουπ στη δεκαετία του 1970. Ένα από τα πιο γνωστά και κορυφαία τραγούδια τους παγκοσμίως είναι φυσικά το Sweet Home Alabama, το οποίο εμπνεύστηκαν από τα τραγούδια του Neil Young στις αρχές της δεκαετίας του '70 Southern Man και Alabama. Ακόμα ένα τραγούδι που έγινε μεγάλη επιτυχία ήταν το That Smell.



