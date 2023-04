Τα γαλλικά του Τζόνι Ντεπ στο τρέιλερ της νέας του ταινίας «Jeanne du Barry»

Ο Τζόνι Ντεπ επιστρέφει με κάθε μεγαλοπρέπεια με τη νέα του ταινία «Jeanne du Barry» η οποία θα ανοίξει το 76ο Φεστιβάλ των Καννών.

Κυκλοφόρησε το επίσημο τρέιλερ του Jeanne du Barry, της νέας ταινίας που σηματοδοτεί την επιστροφή του Τζόνι Ντεπ στη μεγάλη οθόνη με κάθε… μεγαλοπρέπεια!



Στη νέα του ταινία ο διάσημος ηθοποιός υποδύεται τον Λουδοβίκο ΙΕ. Όπως έχει γίνει γνωστό, το Jeanne de Barry θα είναι η ταινία έναρξης του 76ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών στις 16 Μαΐου όπου και θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα.



Αναμφισβήτητα πρόκειται για μια μεγάλη στιγμή στην καριέρα του Ντεπ και ένα δυνατό comeback στον κινηματογράφο, μετά τις δικαστικές διαμάχες με την πρώην σύζυγό του Άμπερ Χερντ. Θυμίζουμε ότι τελευταία ταινία του ηθοποιού ήταν το Minamata του 2020.



Το τρέιλερ, λοιπόν, μας δίνει μια πρώτη γεύση από τη μεταμόρφωση του Ντεπ σε Λουδοβίκο και από τη σχέση του με τη γαλλική γλώσσα και προφορά. Αξιοσημείωτο είναι πως ο Ντεπ μιλούσε ελάχιστα γαλλικά πριν από την έναρξη των γυρισμάτων, οπότε θα είναι ενδιαφέρον να δούμε πώς θα τα καταφέρει με την προφορά.

Τη σκηνοθεσία της ταινίας υπογράφει η Μαϊγουέν Λε Μπεσκό η οποία παίζει και την ερωμένη του Λουδοβίκου.

Λίγα λόγια για την ταινία Jeanne du Barry

Στο επερχόμενο ιστορικό δράμα, ο Ντεπ υποδύεται τον Βασιλιά Λουδοβίκο ΙΕ. Η ταινία αφηγείται την ιστορία της τελευταίας ερωμένης του βασιλιά της Γαλλίας Μαντάμ ντυ Μπαρί (Jeanne du Barry), η οποία ενώ γεννήθηκε φτωχή κατάφερε να ανέβει κοινωνικά χρησιμοποιώντας την ευφυΐα της και να γίνει η αγαπημένη σύντροφος του Λουδοβίκου ΙΕ. Μάλιστα, ο βασιλιάς την έφερε στο παλάτι των Βερσαλλιών για να ζήσει κοντά του, παρόλο που δεν ήταν ευγενής.

Η επίσημη σύνοψη της ταινίας αναφέρει: Η Jeanne Vaubernier, μια νεαρή της εργατικής τάξης, πεινασμένη για κουλτούρα και ευχαρίστηση, χρησιμοποιεί την εξυπνάδα και τη γοητεία της για να σκαρφαλώσει ένα προς ένα τα σκαλιά της κοινωνικής κλίμακας. Γίνεται η αγαπημένη του βασιλιά Λουδοβίκου ΙΕ ο οποίος, αγνοώντας την ιδιότητά της ως εταίρας, ανακτά μέσω αυτής την όρεξή του για ζωή. Ερωτεύονται παράφορα. Κόντρα σε κάθε ευπρέπεια και εθιμοτυπία, η Jeanne μετακομίζει στις Βερσαλλίες, όπου η άφιξή της σκανδαλίζει την Αυλή.



Για την ιστορία, ο Λουδοβίκος ΙΕ, ο οποίος είχε το παρατσούκλι «ο αγαπητός», πέθανε τελικά ως αντιδημοφιλής βασιλιάς αφού κατηγορήθηκε για διαφθορά. Βασίλεψε για 59 χρόνια, τα περισσότερα στην ιστορία της Γαλλίας μετά από τον Λουδοβίκο XIV.

Το επερχόμενο δράμα εποχής θα κυκλοφορήσει στο γαλλικό Netflix, 15 μήνες μετά την πρεμιέρα του στους κινηματογράφους. Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει και στη χώρα μας σε διανομή της Spentzos Film.

Στο Φεστιβάλ των Καννών θα παρουσιαστούν επίσης το Killers of the Flower Moon όπως και το νέο Ιντιάνα Τζόουνς Indiana Jones and the Dial of Destiny.



Το 76ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών θα διεξαχθεί από τις 16 έως τις 27 Μαΐου 2023.



Διαβάστε επίσης





Οι Κάννες στρώνουν κόκκινο χαλί στον Τζόνι Ντεπ: Η νέα του ταινία θα ανοίξει το φεστιβάλ

Ο Τζόνι Ντεπ αποσύρθηκε στην αγγλική ύπαιθρο: «Μπορώ να είμαι ο εαυτός μου»

Η μεταμόρφωση του Τζόνι Ντεπ σε βασιλιά Λουδοβίκο: Πρώτες φωτογραφίες

Τζόνι Ντεπ: Αγνώριστος στη νέα του ταινία ως Λουδοβίκος XV