Το 76ο Φεστιβάλ Καννών ανακοίνωσε το επίσημο πρόγραμμά του

Το 76ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών θα διεξαχθεί από τις 16 έως τις 27 Μαΐου.

Το 76ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών ανακοίνωσε το πρόγραμμά του. Όπως είναι ήδη γνωστό, την αυλαία του φετινού φεστιβάλ θα ανοίξει το «Jeanne du Barry», με πρωταγωνιστή τον Τζόνι Ντεπ.



Επίσης -εκτός διαγωνιστικού- θα προβληθεί το «Killers of the Flower Moon» του Μάρτιν Σκορσέζε, με πρωταγωνιστές τους Λεονάρντο ΝτιΚάπριο και Ρόμπερτ Ντε Νίρο και η πολυαναμενόμενη -τελευταία- ταινία του Ιντιάνα Τζόουνς, «Indiana Jones and the Dial of Destiny».



Παράλληλα, αξίζει να αναφερθεί πως στο τμήμα «Ενα Κάποιο Βλέμμα» θα διαγωνιστεί η ταινία «How to Have Sex», μια ελληνική συμπαραγωγή της Heretic, γυρισμένη στα Μάλια της Κρήτης.



Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα των ταινιών του 76ου Φεστιβάλ των Καννών:



Επίσημο Διαγωνιστικό Τμήμα

Club Zero: Jessica Hausner

The Zone of Interest: Jonathan Glazer

Fallen Leaves: Aki Kaurismaki

Four Daughters: Kaouther Ben Hania

Asteroid City: Wes Anderson

Anatomie d’Une Chute: Justine Triet

Monster: Hirokazu Kore-eda

Il Sol dell’Avvenire: Nanni Moretti

La Chimera: Alice Rohrwacher

L’Eté Dernier: Catherine Breillat

La Passion De Dodin Bouffant: Tran Anh Hung

About Dry Grasses: Nuri Bilge Ceylan

May December: Todd Haynes

Rapito: Marco Bellocchio

Firebrand: Karim Ainouz

The Old Oak: Ken Loach

Banel et Adama: Ramata-Toulaye Sy

Perfect Days: Wim Wenders

Jeunesse: Wang Bing

Εκτος Διαγωνιστικού

Killers of the Flower Moon: Martin Scorsese

Jeanne du Barry: Maïwenn

The Idol: Sam Levinson

Cobweb: Kim Jee-woon

Indiana Jones and the Dial of Destiny: James Mangold

Ενα Κάποιο Βλέμμα

How to Have Sex: Molly Manning Walker

The Delinquent: Rodrigo Moreno

Simple Comme Sylvain, dir: Monia Chokri

The Settlers: Felipe Galvez

The Mother of All Lies: Asmae El Moodier

The Buriti Flower: Joao Salaviza & Renee Nader

Goodbye Julia: Mohammed Kordofani

Omen: Baloji Thasiani

The Breaking Ice: Anthony Chen

Rosalie: Stéphanie Di Giusto

The New Boy: Warwick Thornton

If Only I Could Hibernate: Zoljargal Purevdash

Hopeless: Kim Chang-hoon

Rien à Perdre: Delphine Deloget

Les Meutes: Kamal Lazraq

Terrestrial Verses: Ali Asgari & Alireza Khatami

La Regne Animal: Thomas Cailley

Cannes Premiere

Le Temps d’Aimer: Katell Quillevere

Kubi: Takeshi Kitano

Cerrar los Ojos: Victor Erice

Bonnar, Pierre et Marthe: Martin Provost

Ειδικές Προβολές

Anselm, dir: Wim Wenders

Occupied City, dir: Steve McQueen

Man in Black, dir: Wang Bing

Μεταμεσονύκτιες Προβολές

Omar La Fraise: Elias Belkeddar

Acide: Just Philippot

Kennedy: Anurag Kashyap





