Guns N Roses: Ο καύσωνας αλλάζει τις ώρες εμφάνισης των συγκροτημάτων

Οι Guns N Roses θα βγουν στη σκηνή του ΟΑΚΑ στις 20.30, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που θα επικρατούν το Σάββατο 22 Ιουλίου.

Αντίστροφα μετράμε για τη μεγάλη συναυλία των Guns N' Roses στο ΟΑΚΑ, το Σάββατο 22 Ιουλίου. Ωστόσο, εξαιτίας των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, οι προγραμματισμένες ώρες της συναυλίας στο Ολυμπιακό Στάδιο θα τροποποιηθούν.



Το πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής: Οι πόρτες για τους θεατές θα ανοίξουν στις 17:00, οι The Last Internationale, η μπάντα που θα πλαισιώσει ως opening act τους Guns N' Roses, θα βγουν στις 19:00, ενώ οι Guns N' Roses θα εμφανιστούν στις 20:30.



Βάλτε αντηλιακό, ντυθείτε ελαφρά, μείνετε ενυδατωμένοι και... ετοιμαστείτε για μια ροκ βραδιά που θα γράψει ιστορία!



Πρόγραμμα συναυλιών



Οι πόρτες ανοίγουν στις: 17:00

The Last Internationale: 19:00 – 19:45

Guns N' Roses: 20:30



Οι ώρες εισόδου για τους κατόχους των VIP εισιτηρίων διαμορφώνονται ανά πακέτο ως εξής:



Ultimate: 12:15

Early Entry: 15:30

Silver: 17:00

Gold: 17:00

Σημαντικές πληροφορίες για τους κατόχους εισιτηρίων



Οι κάτοχοι εισιτηρίων ΑΡΕΝΑΣ, έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στο στάδιο απ’ όλες τις εισόδους του Ολυμπιακού Σταδίου (Είσοδος Κύμης, Είσοδος Ειρήνης, Είσοδος Αρτέμιδος, Είσοδος Ιασώ, Είσοδος Πεζογέφυρας) ΕΚΤΟΣ από τις Πύλες της ΣΠΥΡΟΥ ΛΟΥΗ. Ακολουθώντας τη σήμανση οι κάτοχοι εισιτηρίων θα οδηγηθούν στην Είσοδο της Αρένας



Υπάρχουν δύο Ελεύθερα Parking με πρόσβαση από τη Λ. Κύμης.



Οι κάτοχοι εισιτηρίων Καθήμενων ακολουθώντας τη σήμανση θα οδηγηθούν στις Εισόδους Καθήμενων 1, 2, 8.



Η Είσοδος Καθήμενων 1 εξυπηρετεί τις Θύρες PA, PB, 26, 28,29,30,31,32,33,34.



Η Είσοδος Καθήμενων 2 εξυπηρετεί τις Θύρες 2, 3, 4, 5.



Η Είσοδος Καθήμενων 8 εξυπηρετεί τις Θύρες 6, 7, 8, 9, 10.



