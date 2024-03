Όσκαρ 2024: Η λίστα με τους νικητές - Live update

Βραβεία Όσκαρ 2024: Έφτασε η μεγάλη ώρα για τους φετινούς νικητές. Το άρθρο ενημερώνεται live κατά την διάρκεια της Τελετής.

Η 96η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ πραγματοποιείται στο Dolby Theatre του Λος Άντζελες, ξημερώματα Δευτέρας 11 Μαρτίου. Η τελετή ξεκίνησε λίγα λεπτά μετά τη 1 μετά τα μεσάνυχτα, ώρα Ελλάδας, καθώς η Ακαδημία θέλει να τραβήξει περισσότερο το ενδιαφέρον του διεθνούς κοινού, με τον Τζίμι Κίμελ σε ρόλο οικοδεσπότη για τέταρτη φορά.

Μεγάλο φαβορί των φετινών Όσκαρ, θεωρείται το Οπενχάιμερ του Κρίστοφερ Νόλαν, ενώ το ενδιαφέρον των Ελλήνων θεατών στρέφεται στον Γιώργο Λάνθιμο ο οποίος συγκεντρώνει 11 υποψηφιότητες με το «Poor Things».



O Tζίμι Κίμελ ξεκίνησε τον εναρκτήριο λόγο του κάνοντας αναφορά στην Barbie, τη μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία της χρονιάς, η οποία συγκεντρώνει 8 Όσκαρ. Ο παρουσιαστής της βραδιάς άφησε αιχμές ωστόσο για την απουσία της σκηνοθέτριας της ταινίας, Γκρέτα Γκέργουικ από τη λίστα των υποψηφιοτήτων.



Ο Κίμελ έκανε αναφορά και στους δύο... Γιώργηδες της βραδιάς, τους Έλληνες Γιώργο Λάνθιμο και Γιώργο Μαυροψαρίδη, αμφότεροι υποψήφιοι για Όσκαρ στις κατηγορίες Σκηνοθεσίας και Μοντάζ, αντίστοιχα, για το Poor Things.

Το πρώτο χρυσό αγαλματίδιο της φετινής απονομής παραλαμβάνει η Ντε'Βάιν Τζόι Ράντολφ, για Τα Παιδιά του Χειμώνα του Ελληνοαμερικανού Αλεξάντερ Πέιν.



Στην κατηγορία Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων Μικρού Μήκους, το βραβείο κερδίζει το φαβορί War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko, ενώ Το Αγόρι και ο Ερωδιός κερδίζει το Όσκαρ Καλύτερης Ταινία Κινουμένων Σχεδίων.



To Όσκαρ Πρωτότυπου Σεναρίου κερδίζει η Ανατομία Μιας Πτώσης, ενώ το Διασκευασμένο Σενάριο, η ταινία American Fiction.



O Γιώργος Λάνθιμος κερδίζει την πρώτη του από τις 11 υποψηφιότητες στην κατηγορία Καλύτερο Μακιγιάζ / Κομμώσεις, ακολουθεί η Καλύτερη Σκηνογραφία και τριτώνει με τα Καλύτερα Κοστούμια, επιβεβαιώνοντας τα προγνωστικά που τον ήθελαν φαβορί στις τεχνικές κατηγορίες.

Δείτε αναλυτικά τη λίστα με τους νικητές

Καλύτερη Ταινία



American Fiction

Ανατομία μιας Πτώσης

Barbie

Τα Παιδιά του Χειμώνα

Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού

Maestro

Οπενχάιμερ

Περασμένες Ζωές

Poor Things

Ζώνη Ενδιαφέροντος

Σκηνοθεσία



Ζιστίν Τριέ, Ανατομία μιας Πτώσης

Μάρτιν Σκορσέζε, Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού

Κρίστοφερ Νόλαν, Οπενχάιμερ

Γιώργος Λάνθιμος, Poor Things

Τζόναθαν Γκλέιζερ, Ζώνη Ενδιαφέροντος



Α' Ανδρικός Ρόλος



Μπράντλεϊ Κούπερ, Maestro

Κόλμαν Ντομίνγκο, Rustin

Πολ Τζιαμάτι, Τα Παιδιά του Χειμώνα

Κίλιαν Μέρφι, Οπενχάιμερ

Τζέφρι Ράιτ, American Fiction



Α' Γυναικείος Ρόλος



Ανέτ Μπένινγκ, Nyad

Λίλι Γκλάντστοουν, Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού

Σάντρα Ούλερ, Ανατομία μιας Πτώσης

Κάρεϊ Μάλιγκαν, Maestro

Έμα Στόουν, Poor Things



Β' Ανδρικός Ρόλος



Στέρλινγκ Κ. Μπράουν, American Fiction

Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού

Ρόμπερτ Ντάουνι Τζ., Οπενχάιμερ

Ράιαν Γκόσλινγκ, Barbie

Μαρκ Ράφαλο, Poor Things



Β' Γυναικείος Ρόλος



Ντε'Βάιν Τζόι Ράντολφ, Τα Παιδιά του Χειμώνα

Πρωτότυπο Σενάριο



Ανατομία μιας Πτώσης

Διασκευασμένο Σενάριο



American Fiction

Καλύτερη Διεθνής Ταινία



Ζώνη Ενδιαφέροντος (Ηνωμένο Βασίλειο)



Καλύτερη Φωτογραφία



El Conde

Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού

Maestro

Οπενχάιμερ

Poor Things



Καλύτερο Μοντάζ



Ανατομία μιας Πτώσης

Τα Παιδιά του Χειμώνα

Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού

Οπενχάιμερ

Poor Things



Καλύτερη Σκηνογραφία



Poor Things



Καλύτερα Κοστούμια



Poor Things

Καλύτερο Μακιγιάζ/ Κομμώσεις



Poor Things

Καλύτερη Μουσική



American Fiction

Ο Ιντιάνα Τζόουνς και ο Δίσκος του Πεπρωμένου

Οπενχάιμερ

Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού

Poor Things



Καλύτερο Τραγούδι



The Fire Inside (Flamin' Hot)

I'm Just Ken (Barbie)

It Never Went Away (American Symphony)

Wahzhazhe (A Song For My People) (Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού)

What Was I Made For (Barbie)



Καλύτερος Ήχος



Ο Δημιουργός

Maestro

Επικίνδυνη Αποστολή: Θανάσιμη Εκδίκηση

Οπενχάιμερ

Ζώνη Ενδιαφέροντος



Καλύτερα Οπτικά Εφέ



Ο Δημιουργός

Godzilla Minus One

Οι Φύλακες του Γαλαξία Vol. 3

Επικίνδυνη Αποστολή: Θανάσιμη Εκδίκηση

Ναπολέων



Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων



Το Αγόρι και ο Ερωδιός

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ



Bobi Wine: The People’s President

The Eternal Memory

Four Daughters

​To Kill a Tiger

20 Days in Mariupol

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους



The ABCs of Book Banning

The Barber of Little Rock

Island in Between

The Last Repair Shop

Nǎi Nai & Wài Pó



Καλύτερη Ταινία Μικρού Μήκους



The After

Invincible

Knight of Fortune

Red, White and Blue

The Wonderful Story of Henry Sugar

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων Μικρού Μήκους



War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko



Διαβάστε επίσης



Όσκαρ 2024: 10 throwback φωτογραφίες που έγραψαν ιστορία στα βραβεία

Όσκαρ 2024: Τι κρύβουν οι «δωροσακούλες» αξίας 180.000 δολαρίων που θα πάρουν οι υποψήφιοι

Χρυσά Βατόμουρα: Χειρότερη ταινία της χρονιάς το «Γουίνι το Αρκουδάκι: Αίμα και Μέλι»