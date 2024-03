«Beetlejuice Beetlejuice»: Ο Σκαθαρουζούμης επιστρέφει θεαματικά στο πρώτο τρέιλερ της ταινίας

Η δεύτερη ταινία «Σκαθαροζούμης» θα κυκλοφορήσει στις 6 Σεπτεμβρίου

Κάποιος πρέπει να είπε το όνομά του τρεις φορές, διότι, 36 χρόνια μετά, ο Σκαθαροζούμης είναι και πάλι εδώ. H Warner έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο teaser τρέιλερ της ταινίας «Beetlejuice Beetlejuice», μετά την πρώτη γεύση που πήραμε μέσω των φωτογραφιών που δημοσιεύτηκαν στο EW.



Σε περίπου 75 δευτερόλεπτα, το τρέιλερ μας μεταφέρει όλη αυτή τη γνωστή goth ατμόσφαιρα που καλύπτει τα έργα του σκηνοθέτη Τιμ Μπάρτον. Παράλληλα, ο Μάικλ Κίτον ο οποίος επιστρέφει στο ρόλο του Σκαθαροζούμη μας πηγαίνει δεκαετίες πίσω, καθώς φαίνεται σαν να μην έχει περάσει ούτε στιγμή από πάνω του. Το βίντεο μάς δίνει επίσης μια καλύτερη ματιά στην Τζένα Ορτέγκα και την Γουϊνόνα Ράιντερ η οποία επιστρέφει στο ρόλο της Lydia Deetz.

Η σύνοψη της ταινίας αναφέρει: «Ο Beetlejuice επιστρέφει! Μετά από μια απρόσμενη οικογενειακή τραγωδία, τρεις γενιές της οικογένειας Deetz επιστρέφουν στο σπίτι τους στο Winter River. Στοιχειωμένη ακόμα από τον Beetlejuice, η ζωή της Lydia (Ράιντερ) ανατρέπεται όταν η επαναστάτρια έφηβη κόρη της, Astrid (Ορτέγκα), ανακαλύπτει το μυστηριώδη μακέτα της πόλης στη σοφίτα και ανοίγει κατά λάθος η πύλη προς τη μεταθανάτια ζωή. Με προβλήματα που δημιουργούνται και στις δύο σφαίρες, είναι μόνο θέμα χρόνου μέχρι κάποιος να πει το όνομά του "Beetlejuice" τρεις φορές και ο άτακτος δαίμονας να επιστρέψει για να εξαπολύσει το δικό του χάος».



Το καστ συμπληρώνουν οι: Μόνικα Μπελούτσι, Γουίλεμ Νταφόε, Τζάστιν Θερού, Κάθριν Ο'Χάρα και Άρθουρ Κόντι.



Πίσω από τις κάμερες, ο Μπάρτον έχει συγκεντρώσει γνωστούς συνεργάτες από παλιότερες ταινίες του ή τη σειρά Wednesday. Διευθυντής φωτογραφίας είναι ο Χάρης Ζαμπαρλούκος (Meg 2: The Trench, Murder on the Orient Express).



Η ταινία θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 6 Σεπτεμβρίου 2024.





