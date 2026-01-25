Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 17χρονο για ληστεία ανηλίκων με χρήση βίας - Συνελήφθη και ο πατέρας του

Τα θύματα ήταν συνολικά οκτώ ανήλικοι, εκ των οποίων επτά ημεδαποί και ένας αλλοδαπός

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 17χρονο για ληστεία ανηλίκων με χρήση βίας - Συνελήφθη και ο πατέρας του
Αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας, στο πλαίσιο επισταμένων αναζητήσεων, εντόπισαν και συνέλαβαν 17χρονο ημεδαπό, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε περιστατικό ληστείας στην περιοχή του Ευόσμου, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το περιστατικό σημειώθηκε τις βραδινές ώρες χθες, Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2026, όταν ο ανήλικος, από κοινού με τέσσερις ακόμη συνεργούς του, προσέγγισαν παρέα ανηλίκων και με τη χρήση σωματικής βίας αφαίρεσαν μικρά χρηματικά ποσά.

Τα θύματα ήταν συνολικά οκτώ ανήλικοι, εκ των οποίων επτά ημεδαποί και ένας αλλοδαπός.

Κατόπιν αστυνομικών ενεργειών, ο 17χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και των υπολοίπων εμπλεκομένων ατόμων.

Παράλληλα, συνελήφθη και ο 53χρονος πατέρας του ανήλικου, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

