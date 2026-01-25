Θεσσαλονίκη: Έτρεχαν με 179 χλμ/ώρα σε δρόμο με όριο 80 - Χειροπέδες σε δύο νεαρούς

Χειροπέδες σε δύο νεαρούς, ηλικίας 24 και 22 ετών, πέρασαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (25/01), για επικίνδυνη οδήγηση στην εσωτερική περιφερειακή οδό.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις στον κόμβο Ευόσμου, όπου οι νεαροί οδηγοί εντοπίστηκαν να κινούνται με υπερβολική ταχύτητα, παραβιάζοντας κατάφωρα τα όρια που προβλέπονται από τη σήμανση.

Ειδικότερα, με τη χρήση συσκευής ελέγχου ταχύτητας (radar), διαπιστώθηκε ότι και οι δύο οδηγοί κινούνταν με 179 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο στο συγκεκριμένο σημείο είναι 80 χλμ/ώρα, όπως ορίζεται από τις ρυθμιστικές πινακίδες.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

