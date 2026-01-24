Σοβαρός τραυματισμός γυναίκας μετά από πτώση από γέφυρα στη Θεσσαλονίκη

Γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά όταν έπεσε από γέφυρα στην περιοχή της Τούμπας, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε στις 5 το απόγευμα σε παράδρομο της οδού Διαγόρα.

Από την πτώση η γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πόλης.

Έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος διενεργείται από το Α.Τ. Τούμπας.