Θεσσαλονίκη: Νεαροί έβαλαν φωτιά σε σχολείο - Φωτογραφίες

Εκτεταμένες ζημιές προκλήθηκαν στο σχολείο όπου νεαροί έβαλαν φωτιά το βράδυ της Παρασκευής (23/01), και λίγο έλειψε να το πυρπολήσουν, στην περιοχή της Ευκαρπίας στη Θεσσαλονίκη.

Οι νεαροί προκάλεσαν φωτιά στον προθάλαμο των τεσσάρων λυόμενων αιθουσών που διαθέτει το 1o Γυμνάσιο και Λύκειο Ευκαρπίας. Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες που δημοσίευσε η αντιδήμαρχος παιδείας το Δήμου Παύλου Μελά, Έλενα Λαδοπούλου, οι ζημιές είναι εκτεταμένες.

Τα χειρότερα αποσόβησε κλιμάκιο της Πυροσβεστικής που βρέθηκε άμεσα στο σημείο και κατέσβησε την πυρκαγιά, με έξι πυροσβέστες και 2 οχήματα.

Γίνονται έρευνες από το ανακριτικό της Πυροσβεστικής για τον εντοπισμό των δραστών.

