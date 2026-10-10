Νέα Ιωνία: Συνελήφθησαν επ' αυτοφώρο δύο άνδρες για κλοπή έργων γλυπτικής τέχνης

Snapshot Συνελήφθησαν δύο άνδρες ηλικίας 29 και 24 ετών για κλοπή έργων τέχνης από εργαστήριο γλυπτικής στη Νέα Ιωνία.

Το εργαστήριο είναι μνημείο αναγνωρισμένο από το υπουργείο Πολιτισμού ως δείγμα βιομηχανικής αρχιτεκτονικής του 20ού αιώνα.

Οι δράστες συνελήφθησαν επ' αυτοφώρω την ώρα που αφαιρούσαν έργα τέχνης και βρέθηκαν στην κατοχή τους εργαλεία διάρρηξης.

Η προανάκριση αποκάλυψε πέντε κλοπές και εκτιμάται ότι η συνολική αξία των κλεμμένων έργων υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παραβίαση της νομοθεσίας για την προστασία αρχαιοτήτων. Snapshot powered by AI

Συνελήφθησαν δύο άντρες 29 και 24 ετών για κλοπές έργων τέχνης από εργαστήριο γλυπτικής στη Νέα Ιωνία.

Η κλοπή πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 6 Οκτωβρίου σε εργαστήριο το οποίο έχει αναγνωριστεί ως μνημείο από το υπουργείο Πολιτισμού, καθώς αποτελεί δείγμα αρχιτεκτονικής βιομηχανικού συγκροτήματος του πρώτου μισού του 20ού αιώνα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι δύο κατηγορούμενοι συνελήφθησαν από αστυνομικούς περιπολικού της Άμεσης Δράσης, την ώρα που αφαιρούσαν έργα τέχνης από το εργαστήριο. Μάλιστα, στην κατοχή τους βρέθηκαν αρκετά εργαλεία διάρρηξης τα οποία κατασχέθηκαν.

Από την προανάκριση του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Ιωνίας διαπιστώθηκαν πέντε περιπτώσεις κλοπών, ενώ οι δύο κατηγορούμενοι φέρεται να είχαν προχωρήσει σε αρκετές αντίστοιχες ενέργειες τις τελευταίες δύο εβδομάδες με εκτιμώμενη αξία των αφαιρεθέντων έργων τέχνης να υπολογίζεται σε περισσότερα από 200.000 ευρώ.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές κατ' εξακολούθηση, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία αρχαιοτήτων και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

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