Γαλλία: Συνελήφθησαν έξι ύποπτοι για την κλοπή στο μουσείο Ρενουάρ στις 8 Σεπτεμβρίου

Έξι άτομα συνελήφθησαν από τη γαλλική αστυνομία γα τη ληστεία δύο πινάκων ζωγραφικής στο μουσείο Ρενουάρ.

Πρόκειται για μία ληστεία που συνέβη στις 8 Σεπτεμβρίου, με δύο φερόμενα άτομα να κόβουν τον εξωτερικό φράχτη και να σπάνε ένα παράθυρο προκειμένου να εισέρθουν στο μουσείο της νότιας Γαλλίας στο Cagnes-sur-Mer. Στη συνέχεια, χρησιμοποίησαν ηλεκτρικό πριόνι για να κόψουν τις βάσεις των πλαισίων από τέσσερις πίνακες.

Πρόκειται για τους πίνακες: «Πορτρέτο της Μαντάμ Πισόν» (1895), «Πορτρέτο της Μαντάμ Κολόνα Ρομάνο» (1910), «Κοκό Λιζάντ» (1905) και «Νεαρή κοπέλα στα σκαλιά» (1886). Πρόκειται για έργα τέχνης συνολικής αξίας περίπου 9 εκατομμυρίων ευρώ.

Στη συνέχεια, η γαλλική αστυνομία ενημέρωσε ότι δύο από τους τέσσερις πίνακες εγκαταλείφθηκαν στον κήπο του μουσείου, ενώ οι διαρρήκτες έφυγαν πριν την άφιξη της αστυνομίας.

Η εφημερίδα «Nice Martin», η οποία δημοσίευσε πρώτη την είδηση για τις συλλήψεις, ανέφερε ότι τέθηκαν υπό κράτηση έξι άτομα, συμπεριλαμβανομένων των δύο υπόπτων διαρρηκτών.

Οι εισαγγελείς στη Μασσαλία, οι οποίοι διευθύνουν την έρευνα, αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

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