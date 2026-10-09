Γαλλία: Βρέθηκαν οι πίνακες του Ρενουάρ που είχαν κλαπεί από μουσείο - 6 συλλήψεις
Συνολικά εκλάπησαν 4 πίνακες, αλλά οι δράστες παράτησαν τους δύο και έφυγαν με τους άλλους δύο, οι οποίοι και ανακτήθηκαν
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- Δύο κλεμμένοι πίνακες του Ρενουάρ εντοπίστηκαν στη νότια Γαλλία μετά από διάρρηξη σε μουσείο τον προηγούμενο μήνα.
- Οι πίνακες που βρέθηκαν είναι το «Πορτρέτο της κυρίας Κολόνα Ρομάνο» και η «Νεαρή γυναίκα στο πηγάδι».
- Έξι άτομα συνελήφθησαν σε σχέση με την κλοπή των έργων τέχνης.
- Οι δράστες εισήλθαν στο μουσείο κόβοντας φράχτη και παραβιάζοντας παράθυρο, κλέβοντας αρχικά τέσσερις πίνακες, αλλά εγκατέλειψαν δύο κατά την διαφυγή τους.
- Η διάρρηξη διήρκεσε λιγότερο από τρία λεπτά και στόχευε στα πιο πολύτιμα έργα του Μουσείου Ρενουάρ στην πόλη Καν-συρ-Μερ.
Δύο πίνακες του Ρενουάρ που είχαν κλαπεί από ένα μουσείο στη νότια Γαλλία τον περασμένο μήνα εντοπίστηκαν, ενώ συνελήφθησαν έξι άτομα, όπως ανακοίνωσαν την Παρασκευή οι τοπικές αρχές.
Πρόκειται για τους πίνακες το «Πορτρέτο της κυρίας Κολόνα Ρομάνο» και η «Νεαρή γυναίκα στο πηγάδι».
Οι κλέφτες έκοψαν ένα φράχτη, μπήκαν από ένα παράθυρο και αρχικά έκλεψαν τέσσερις πολύτιμους πίνακες του Ρενουάρ κατά τη διάρρηξη του περασμένου μήνα, αλλά εγκατέλειψαν δύο από τα έργα τέχνης καθώς έφευγαν, σύμφωνα με τις αρχές.
Η όλη επιχείρηση διήρκεσε λιγότερο από τρία λεπτά και είχε ως στόχο τα πιο πολύτιμα έργα του Μουσείου Ρενουάρ στην πόλη Καν-συρ-Μερ, όπως ανέφερε η περιφερειακή εισαγγελία.
Ο δήμαρχος της πόλης όπου βρίσκεται το Μουσείο Ρενουάρ, Μπράιαν Μάσον, εξέδωσε δήλωση στην οποία εξήρε τους ερευνητές που εντόπισαν τους πίνακες και τους υπόπτους.