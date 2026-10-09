Γαλλία: Βρέθηκαν οι πίνακες του Ρενουάρ που είχαν κλαπεί από μουσείο - 6 συλλήψεις

Snapshot Δύο κλεμμένοι πίνακες του Ρενουάρ εντοπίστηκαν στη νότια Γαλλία μετά από διάρρηξη σε μουσείο τον προηγούμενο μήνα.

Οι πίνακες που βρέθηκαν είναι το «Πορτρέτο της κυρίας Κολόνα Ρομάνο» και η «Νεαρή γυναίκα στο πηγάδι».

Έξι άτομα συνελήφθησαν σε σχέση με την κλοπή των έργων τέχνης.

Οι δράστες εισήλθαν στο μουσείο κόβοντας φράχτη και παραβιάζοντας παράθυρο, κλέβοντας αρχικά τέσσερις πίνακες, αλλά εγκατέλειψαν δύο κατά την διαφυγή τους.

Η διάρρηξη διήρκεσε λιγότερο από τρία λεπτά και στόχευε στα πιο πολύτιμα έργα του Μουσείου Ρενουάρ στην πόλη Καν-συρ-Μερ. Snapshot powered by AI

Δύο πίνακες του Ρενουάρ που είχαν κλαπεί από ένα μουσείο στη νότια Γαλλία τον περασμένο μήνα εντοπίστηκαν, ενώ συνελήφθησαν έξι άτομα, όπως ανακοίνωσαν την Παρασκευή οι τοπικές αρχές.

Πρόκειται για τους πίνακες το «Πορτρέτο της κυρίας Κολόνα Ρομάνο» και η «Νεαρή γυναίκα στο πηγάδι».

Two Renoir paintings stolen from a museum in southern France last month have been found, and six people arrested, local authorities said Friday. The two missing paintings were “Portrait of Madame Colonna Romano” and “Young Woman at the Well.” https://t.co/IRzSrQCrzv https://t.co/Ptcne1ukXq — ABC News Live (@ABCNewsLive) October 9, 2026

Οι κλέφτες έκοψαν ένα φράχτη, μπήκαν από ένα παράθυρο και αρχικά έκλεψαν τέσσερις πολύτιμους πίνακες του Ρενουάρ κατά τη διάρρηξη του περασμένου μήνα, αλλά εγκατέλειψαν δύο από τα έργα τέχνης καθώς έφευγαν, σύμφωνα με τις αρχές.

Η όλη επιχείρηση διήρκεσε λιγότερο από τρία λεπτά και είχε ως στόχο τα πιο πολύτιμα έργα του Μουσείου Ρενουάρ στην πόλη Καν-συρ-Μερ, όπως ανέφερε η περιφερειακή εισαγγελία.

Ο δήμαρχος της πόλης όπου βρίσκεται το Μουσείο Ρενουάρ, Μπράιαν Μάσον, εξέδωσε δήλωση στην οποία εξήρε τους ερευνητές που εντόπισαν τους πίνακες και τους υπόπτους.