Επιμένει η Άγκυρα: «Κυκλώνουν» το Καστελόριζο τα τουρκικά ερευνητικά – Νέα NAVTEX

Η Άγκυρα ανήγγειλε τις νέες έρευνες, που θα πραγματοποιηθούν από τις 16 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 20 Οκτωβρίου, σε περιοχή νοτιοανατολικά του Κας με νέα Navtex το απόγευμα της Δευτέρας (16/09).

Οι κινήσεις της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο φαίνεται να επιβεβαιώνουν τα όσα έχουν εξαγγείλει μέχρι στιγμής τα κυβερνητικά στελέχη της γείτονος σχετικά με τις επιδιώξεις της Άγκυρας στο ενεργειακό πρόγραμμά της.

Σημειώνεται ότι το σημείο στο οποίο θα διεξάγει έρευνες το «Oruc Reis» είναι ακριβώς η «σφήνα» της τουρκικής υφαλοκρηπίδας που μπαίνει ανάμεσα στην ελληνική και κυπριακή υφαλοκρηπίδα, την οποία η Άγκυρα δεν αναγνωρίζει.

Η τουρκική Navtex για το «Oruc Reis»:

ΝΑVTEX 1016/19

TURNHOS N/W : 1016/19

MEDITERRANEAN SEA

SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇ REİS, ATAMAN AND CENGİZ HAN BETWEEN 16 SEP-20 OCT 19 IN AREA BOUNDED BY;

3559.98N 03000.00E

3459.80N 02959.93E

3459.85N 030 59.93 E

3559.92N 030 59.85 E

6 NM BERTH REQUESTED.

H NAVTEX για το «Bilim 2»

Παρά την απάντηση που έλαβε από το Πολεμικό μας Ναυτικό, η Τουρκία εξέδωσε και νέα NAVTEX το πρωί της Δευτέρας (16/09) διατηρώντας το ερευνητικό σκάφος Bilim 2 στην περιοχή του Καστελόριζου για επιστημονικές έρευνες και προκαλώντας νέα ανησυχία για τα τουρκικά σχέδια.

Η περιοχή του Καστελόριζου αποτελεί ένα από τους πιο κρίσιμους ενεργειακούς κόμβους στην περιοχή μας, και σημείο μεγάλου ενδιαφέροντος για την Άγκυρα, αναφορικά με την «ένωση με τη λιβυκή ΑΟΖ».

Σύμφωνα με την νέα τουρκική αναγγελία (1015/19) το «Bilim 2» θα πραγματοποιήσει ωκεανογραφικές – κλιματολογικές έρευνες από 16-18 Σεπτεμβρίου σε μια εκτεταμένη περιοχή η οποία εκτείνεται ανατολικά και νότια του Καστελόριζου επικαλύπτοντας και πάλι μεγάλο μέρος της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Η τουρκική NAVTEX:

N/W: 1015/19

MEDITERRANEAN SEA

OCEANOGRAPHIC AND CLIMATOLOGICAL SURVEY, BY R/V BİLİM-2 BETWEEN 16-18 SEP 19 ON THE POINTS BELOW;

35 35.00 N – 029 31.00 E

35 50.00 N – 029 30.00 E

36 05.00 N – 029 50.00 E

36 05.00 N – 030 31.00 E

35 00.00 N – 030 31.00 E

35 00.00 N – 029 30.00 E

35 00.00 N – 028 30.00 E

WIDE BERTH REQUESTED.

Παναναγιώτοπουλος: «Προβληματιζόμαστε αλλά σαφώς και δεν φοβόμαστε»

Ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, σε συνέντευξή του στον ρ/σ «Πάραπολιτικά FM», δήλωσε «δεν είναι η πρώτη ούτε η τελευταία Navtex που εκδίδεται» και σημείωσε: «Είναι δεδομένο αυτό το παιχνίδι που παίζεται. Εκδίδουμε και εμείς, αντιστοίχως, τις δικές μας αντι- Navtex».

«Παρακολουθούμε τις κινήσεις όλων των τουρκικών πλοίων. Παρακολουθούμε τα πάντα. Προβληματιζόμαστε, αλλά σαφώς και δεν πανικοβαλλόμαστε, σαφώς και δεν φοβόμαστε, σαφώς και δεν ανησυχούμε, στο μέτρο που κάνουμε τη δουλειά μας, εδώ, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας», επεσήμανε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Ερωτηθείς για τη στήριξη που έχει η Ελλάδα από τους συμμάχους της ο κ. Παναγιωτόπουλος ανέφερε: «Η Ελλάδα δεν αναζητεί συμμάχους, έχει συμμάχους, αλλά αυτή τη συμμαχική σχέση θα πρέπει να την ενδυναμώσει και να την εξελίξει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καταδικάσει τη συμπεριφορά της Τουρκίας και με "δυνατές", να το πω έτσι, κουβέντες, με δηλώσεις που έχει κάνει».

Παράλληλα ο ΥΕΘΑ τόνισε πως η Ελλάδα πρέπει να εκμεταλλευτεί την "τρικυμία" που υπάρχει στις σχέσεις μεταξύ των ΗΠΑ και την Τουρκία και να ενισχύσει τη δική της στρατηγική σχέση με τις ΗΠΑ που, όπως σημείωσε, «είναι η μεγάλη υπερδύναμη, ιδίως σε στρατιωτικό επίπεδο, και φυσικά έχει τα δικά της συμφέροντα και ενδιαφέροντα για την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου».

