Ελληνοαλβανική συνεργασία για την απελευθέρωση παγιδευμένης αρκούδας 90 κιλών

Μία ενήλικη θηλυκή αρκούδα -βάρους περίπου 90 κιλών και ηλικίας περίπου 5 ετών, η οποία είχε εγκλωβιστεί σε συρμάτινη θηλιά (παράνομη παγίδα από λαθροθήρες), σε ορεινή περιοχή του Πόγραδετς, απελευθέρωσαν την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου στελέχη των «Ομάδων Άμεσης Επέμβασης» της ΚΑΛΛΙΣΤΩ και της PPNEA (Protection and Preservation of Natural Environment in Albania), με την υποστήριξη της Μονάδας Προστατευόμενων Περιοχών της Περιφέρειας της Κορυτσάς (RAPA Korca) και της Αλβανικής Ομάδας Διάσωσης Άγριας Ζωής (AWRT).