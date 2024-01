Πολυχρονόπουλος: «Θα απέχω από τη διαχείριση μέχρι να λογοδοτήσω στη δικαιοσύνη»

Κώστας Πολυχρονόπουλος: Η πρώτη δήλωση του «Άλλου Ανθρώπου» με τις αποκαλύψεις για απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Στην πρώτη του δήλωση μετά τις καταγγελίες για απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος προχώρησε ο «Άλλος Άνθρωπος», Κώστας Πολυχρονόπουλος μέσω ανάρτησης που έκανε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

«EXONTAΣ ΛABEI ΓNΩΣH TΩN ΣOBAPΩN KATHΓOPIΩN ΠOY AΠOΔIΔONTAI AΠO THN APXH KATAΠOΛEMHΣHΣ THΣ NOMIMOΠOIHΣHΣ EΣOΔΩN AΠO EΓKΛHMATIKEΣ ΔPAΣTHPIOTHTEΣ, TOΣO ΣE EMENA, KΩNΣTANTINO ΠOΛYXPONOΠOYΛO, OΣO KAI ΣTH MHTEPA MOY ΠANAΓOYΛA ΠOΛYXPONOΠOYΛOY AΛΛA KAI ΣTON ΓAMΠPO MOY ΠAYΛO TZITZH, ΘEΛΩ NA ΔHΛΩΣΩ OTI AΠANTEΣ EIMAΣTE ΣE ΘEΣH NA EΞHΓHΣOYME TH ΘEΣH MAΣ KAI TH ΔPAΣH MAΣ ENΩΠION TΩN APMOΔIΩN APXΩN. KATANOΩ OTI OΛOI ΣAΣ EXETE EYΛOΓEΣ AΠOPIEΣ KAI ΘA ΘEΛATE ΛEΠTOMEPEIΣ AΠANTHΣEIΣ AΛΛA TH ΔEΔOMENH ΣTIΓMH ΘEΩPΩ OTI ΠPOTEPAIOTHTA EXEI H ΔIKAIOΣYNH. TO EΠOMENO ΔIAΣTHMA, OTAN KAI ΘA KΛHΘOYME NA AΠANTHΣOYME ENΩΠION THΣ, NA EIΣTE ΣIΓOYPOI OTI ΘA ΔIAΛEYKANΘOYN TA ΠANTA.

ΠAPAΛΛHΛA ΘEΛΩ NA ΔHΛΩΣΩ OTI ΠPOKEIMENOY NA ΔIEYKOΛYNΩ TO EPΓO THΣ KOINΩNIKHΣ KOYZINAΣ O AΛΛOΣ ANΘPΩΠOΣ, ΘEΩPΩ AYTONOHTO NA AΠEXΩ TO EΠOMENO ΔIAΣTHMA AΠO THN ΔIAXEIPIΣH THΣ MEXPI NA ΛOΓOΔOTHΣΩ ΣTHN ΔIKAIOΣYNH. TO MEΓAΛYTEPO ΠΛHΓMA ΠOY MΠOPEI NA ΔEXΘEI H KOINΩNIKH KOYZINA EINAI NA XAΣOYN THN EMΠIΣTOΣYNH TOYΣ ΣTON ΣKOΠO THΣ OΛOI OΣOI TH ΣTHPIZOYN KAΘHMEPINA KAI KYPIΩΣ OI EΘEΛONTEΣ THΣ.

OΣOI ΣTHPIZETE THN KOINΩNIKH KOYZINA O AΛΛOΣ ANΘPΩΠOΣ OΛA AYTA TA XPONIA, ΓNΩPIZETE TOΣO TH ΔPAΣH MAΣ OΣO KAI TON TPOΠO ΠOY TEΛEITAI AYTH KAΘHMEPINA. ΔEN YΠAPXEI TIΠOTA TO EΠIΛHΨIMO ΠOY NA MHN MΠOPEI NA EΞHΓHΘEI. EK MEPOYΣ OΛΩN MAΣ, ΘEΛΩ NA ΣAΣ ZHTHΣΩ ΣYΓΓNΩMH AN ΣAΣ ΠPOKAΛEΣAME ANAΣTATΩΣH, IΣΩΣ AΠOΓOHTEYΣH H AKOMA KAI ΘYMO KAI ΘEΛΩ NA ΣAΣ YΠENΘYMIΣΩ OTI TO MEΓAΛYTEPO ΔIAKYBEYMA TH ΔEΔOMENH ΣTIΓMH EINAI H AΛΛHΛEΓΓYH KAI H ΠIΣTH ΣTON ΣYNANΘPΩΠO», αναφέρει στην ανάρτησή του ο κ. Πολυχρονόπουλος.

Δείτε την ανάρτησή του

Η αποκάλυψη της είδησης πως ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος, ελέγχεται για απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος προκάλεσε σοκ σε πολλούς.

Οι Αρχές έχουν ξεκινήσει μια σειρά από έρευνες, ενώ οι αποκαλύψεις που βλέπουν καθημερινά το φως της δημοσιότητας προκαλούν εντύπωση.

Ακολουθώντας τη διαδρομή του χρήματος

Το πόρισμα των ελεγκτικών αρχών υποστηρίζει ότι από τον Γενάρη του 2020, ο ιδρυτής της «Κοινωνικής Κουζίνας» μαζί με συγγενικό του πρόσωπο και έναν συνεργάτη του, συγκρότησαν εγκληματική οργάνωση. Ότι έπεισαν μεγάλο αριθμό προσώπων να δωρίσουν ποσά, τα οποία θεωρητικά θα διανέμονταν αποκλειστικά για την κοινωνική κουζίνα αλλά τελικά κατέληγαν σε στοιχηματικές εταιρείες και τυχερά παιχνίδια. Με αυτόν τον τρόπο, φέρεται να αποκόμισαν περισσότερα από 600.000 ευρώ.

Ήδη έχει διαταχθεί δέσμευση της περιουσίας τόσο του ίδιου όσο και των δύο συνεργατών του καθώς στους δικούς τους προσωπικούς λογαριασμούς έμπαιναν τα χρήματα από τις δωρεές.

Πρόκειται για μια αυτοδιαχειριζόμενη ομάδα, έναν φορέα χωρίς νομικό πρόσωπο και χωρίς ΑΦΜ. Κάθε φορά που συγκέντρωναν χρήματα για μια μεγάλη δράση τα ιδρυτικά μέλη έβαζαν τα δικά τους προσωπικά IBAN.

«Οι δωρητές καλούνταν να καταθέσουν τις χρηματικές προσφορές τους σε χρηματικό λογαριασμό στο όνομα συγγενούς, είναι μια ύποπτη ένδειξη η οποία θα έπρεπε να έχει ερεθίσει το ενδιαφέρον των Αρχών», επεξήγησε ο Θεόδωρος Φλωράτος, τέως διευθυντής του ΣΔΟΕ.

Σύμφωνα με το πόρισμα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, η διαδρομή του χρήματος είχε ως εξής:

- Πολίτες πραγματοποιούσαν δωρεές για την ενίσχυση της κοινωνικής κουζίνας,

- Αυτά τα χρήματα τα κατέθεταν σε τρεις τραπεζικούς λογαριασμούς,

- Από εκεί μεταφέρονταν σε στοιχηματικές εταιρείες και τυχερά παίγνια,

- Μεγάλο μέρος από αυτά έγιναν ανάληψη σε μετρητά.

Ο τζόγος και η φωτογραφία που τον καίει

Το μεσημέρι της Δευτέρας έκανε στο MEGA την εμφάνισή της μια φωτογραφία, που έχει έχει ληφθεί από πρακτορείο κοντά στον «Άλλο άνθρωπο» και δείχνει τον Πολυχρονόπουλο να παίζει φρουτάκια.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το τσιγάρο, το νερό και ο καφές δείχνουν ότι έπαιζε αρκετή ώρα. Ενώ, όπως αναφέρεται, το να παίζει κάποιος τυχερά παιχνίδια σε πρακτορεία είναι νόμιμο, αλλά το μεγάλο ερώτημα που προκύπτει είναι από που προέρχονταν τα λεφτά του Πολυχρονόπουλου και πόσο μεγάλα ποσά έπαιζε.

Όπως αναφέρει το MEGA, μάρτυρες λένε ότι έπαιζε σημαντικά ποσά. Ενώ πριν την την εποχή του «Άλλου ανθρώπου», αναφέρουν, ότι έκανε εράνους για ασθενείς φίλους του στο εξωτερικό.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα έπαιζε ηλεκτρονικό τζόγο στην περιοχή του Αιγάλεω, ενώ είχε δημιουργήσει ερωτηματικά η απόφασή του να παίζει μεγάλα ποσά.

